Роскосмос не поздравил: Маск запустил конкурента «Союза»

Под аплодисменты и одобрительные крики публики в США состоялся исторический запуск первого в истории частного пассажирского космического корабля, который в скором будущем станет прямым конкурентом российским кораблям «Союз» в доставке космонавтов на МКС.

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Старт, за которым следило множество зрителей, приехавших в Центр управления полетами во Флориде, прошел по расписанию, глубокой ночью, когда в Москве было 10.49 утра, синоптики накануне давали 80% шансов на благоприятные погодные условия.

Этого события космический мир ждал несколько лет.

При всех успехах Маска, за которыми уже давно пристально следит весь мир, ему еще не приходилось отправлять в космос человека, и это остается его одной из главных стратегических задач, за которой уже маячит колонизация Марса и другие проекты. Поэтому сегодняшний пуск – важный шаг на пути к поставленной дерзкой цели. Позади — тысячи часов всевозможных испытаний, тестов и проверок всех систем,

в том числе сброс нового корабля с большой высоты при помощи вертолета.

Фоторепортаж: Маск отправил к МКС новейший пассажирский корабль __is_photorep_included12218773: 1

За стартом нового пилотируемого корабля будущего с особым вниманием следят и в России. Это связано с тем, что с 2011 года Россия обладает монополией на доставку космонавтов на околоземную орбиту. США делегировали ей это право, когда была закрыта их программа Space Shuttle и они стали доставлять своих астронавтов на наших «Союзах». Роскосмос берет за эти услуги с каждым годом все больше денег, которые неплохо помогают поддерживать российскую космическую отрасль. И эти постоянно растущие траты вызывают все большее раздражение в конгрессе США.

Лишь за последние три года США заплатили России за места для астронавтов $935 млн.

Стоимость одного места для американского астронавта на российском корабле составляет $82 млн. Поэтому появление в США доставщика-конкурента, да и еще с более вместительным кораблем, привлекает внимание в России и, в частности, не может быть незамеченным в самом Роскосмосе.

Новый корабль Маска пилотируемый, однако ради безопасности его дебютная миссия проходит в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли. Эта миссия получила название Demo Mission-1 (DM-1).

Как сообщили в компании SpaceX, старт ракеты Falcon 9 прошел штатно, при этом первая ступень традиционно совершила мягкую посадку на баржу в Атлантическом океане. На борту помимо манекена летит 200 килограммов груза. На манекене Рипли закреплены датчики, которые измеряют параметры полета и перегрузок на всех этапах полета.

«Наша цель — получить представление о том, что будут испытывать люди на «ее» месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными», — пояснили накануне в руководстве миссии.

Компанию SpaceX сразу же поздравил глава NASA Джим Брайденстайн. «Это великий день для Америки. Сегодняшний успешный пуск символизирует новую страницу в американских успехах, делая нас ближе с возобновлению запусков американских астронавтов с американской земли», — сказал он.

В совместной конференции глава SpaceX Илон Маск Маск сравнил пуск своего корабля с величайшими событиями космонавтики, одним из которых для него является высадка на Луну.

«Теперь мы должны строить базу на Луне и город на Марсе», — вернулся он к своим давним мечтаниям.

В свою очередь глава NASA заявил, что теперь США надо расширять международное сотрудничество по трем направлениям – околоземная космонавтика, Луна и Марс. Он напомнил, что на днях Канада присоединилась к финансированию программы окололунной базы.

Новый корабль Crew Dragon рассчитан на отправку семи астронавтов, хотя на МКС планируется возить всего четыре. «Корабль оснащен высоконадежной системой спасения экипажа на любой точке запуска или в случае нештатной ситуации на старте. Несмотря на то, что экипаж может взять управление в свои руки, пилотируемые миссии предполагают автоматическую стыковку и отстыковку от МКС. После отстыковки и входа в атмосферу Dragon использует усовершенствованную парашютную систему для приводнения в Атлантическом океане», — говорится в описании корабля.

Изначально планировалось сажать корабль на сушу при помощи ракетных двигателей,

позднее был выбран более традиционный для американской космонавтики вариант посадки на воду, в океане.

Первые пилотируемые запуски этой капсулы ожидаются в июле 2019 года. Параллельно к тестовым полетам готовит свой корабль и американская корпорация Boeing (первый беспилотный полет запланирован на апрель).

В SpaceX давно мечтали превратить их корабль Dragon, который доставляет грузы на МКС и с нее с 2012 года, в капсулу для доставки людей. Макет пилотируемого корабля был представлен публике еще в 2014 году. Однако лишь сейчас он прошел все необходимые испытания и готов к первому пуску.

Корабль Dragon 2 (также известный как Dragon V2 и Crew Dragon) имеет кресла для экипажа, системы жизнеобеспечения, панели управления и двигатели, которые позволят команде выжить в случае аварийного старта.

Накануне в Роскосмосе не исключили, что в будущем российские космонавты смогут летать на МКС на частных американских кораблях. «Возможно, что будут, но после того, как мы убедимся в безопасности этих кораблей», — сказал РИА «Новости» исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Однако пока решение на эту тему не принято, добавил он.

Свои поздравления компании Space X и NASA высказали в европейском космическом агентстве.

В Роскосмосе никаких поздравлений по случаю успешного запуска корабля не распространяли. Единственное сообщение в твитере госкорпорации за субботу говорит об отправке на космодром Байконур ракеты-носителя «Протон-М».