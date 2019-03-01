Есть отрыв! Рипли ведет корабль Маска к МКС. LIVE

При всех успехах Маска, за которыми уже несколько лет пристально следит весь мир, ему еще не приходилось отправлять в космос человека, хотя это и остается его одной из главных стратегических задач, за которой уже маячит колонизация Марса и другие проекты. Поэтому сегодняшний пуск – важный шаг на пути к поставленной дерзкой цели. Позади — тысячи часов всевозможных испытаний, тестов и проверок всех систем