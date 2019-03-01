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Есть отрыв! Рипли ведет корабль Маска к МКС. LIVE

Корабль Илона Маска Crew Dragon стартовал к МКС с манекеном на борту

Манекен «Эллен Рипли» стартовал на корабле компании Илона Маска Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). В дальнейшем этот корабль будет использоваться в пилотируемом режиме. За историческим пуском частного корабля «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции.
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Трансляция
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11:23

Стыковка корабля с МКС намечена на воскресенье, приблизительно на 13 мск.

11:10

Вот она, посадка первой ступени! Еще несколько лет назад это выглядело , как чудо! Сегодня — реалии космонавтики.

11:02

Есть отделение корабля! Dragon отделился от второй ступени и начал самостоятельный полет к МКС!

10:59

Есть мягкая посадка первой ступени на баржу! В ЦУПе слышно громкое ликование!

10:56

Работает вторая ступень ракеты. Параметры полета в норме.

10:54

Есть отделение первой ступени! на Земле ждут ее возвращения и посадки на баржу в океане.

10:51

В кабину экипажа помещен «высокотехнологичный» индикатор невесомости. Будем следить за его поведением!

10:49

Есть старт! ракета взмывает в черное небо космодрома!

10:39

Ракета заправлена, идет обратный отсчет до старта.

10:31

Корабль этот пилотируемый, но его дебютная миссия, конечно же, пройдет в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов «Чужой» Эллен Рипли. Эта миссия получила название Demo Mission-1 (DM-1).

10:23

Только за последние три года США заплатили России за места для астронавтов $935 млн. Стоимость одного места для американского астронавта на российском корабле составляет $82 млн. Поэтому за появлением в США доставщика-конкурента, да и еще с более вместительным кораблем привлекает внимание в России и в частности, не может быть незамеченным в самом Роскосмосе.

10:16

Сегодня монополией на доставку космонавтов на околоземную орбиту обладает Россия. США делегировали ей это право после 2011 года, когда была закрыта их программа Space Shuttle и они стали доставлять своих астронавтов на наших «Союзах». Россия берет за эти услуги с каждым годом все больше денег, которые неплохо помогают поддерживать российскую космическую отрасль. Но похоже, скоро сказочке конец...

10:10

В настоящее время все готово к старту, идет заправка ракеты керосином и жидким кислородом.

10:01

При всех успехах Маска, за которыми уже несколько лет пристально следит весь мир, ему еще не приходилось отправлять в космос человека, хотя это и остается его одной из главных стратегических задач, за которой уже маячит колонизация Марса и другие проекты. Поэтому сегодняшний пуск – важный шаг на пути к поставленной дерзкой цели. Позади — тысячи часов всевозможных испытаний, тестов и проверок всех систем

09:52

Старт намечен на 10.49 мск, синоптики дают 80% шансов на благоприятные погодные условия.

09:45

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru» в эту субботу мы предлагаем вам вместе проследить за эпохальным событием в области космонавтики, которое должно произойти в США. Сегодня с космодрома во Флориде стартует ракета Falcon 9, которая отправит к МКС первый пилотируемый корабль компании Илона Маска Space X.