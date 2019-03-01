Гибель группы Дятлова: что скрыли криминалисты

2 февраля исполнилось 60 лет со дня гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова, одной из самых загадочных тайн Советского Союза. Юбилей спровоцировал очередной всплеск интереса к давней истории. С неожиданным сообщением выступили представители Генпрокуратуры. Оказалось, начата проверка архивного дела, а их ведомство — единственное, над которым не довлеет срок давности. Выступления прокуроров чередовались месяц назад с заявлениями частных исследователей обстоятельств трагедии — так называемых дятловедов, уверявших общественность в том, что следствие 1959 года намеренно скрыло или исказило ряд важных деталей. В качестве аргумента «частники» предъявили исторический документ: записку прокурора, адресованную следователю. Путаница с датой на бумажке объяснялась ими фальсификацией расследования — мол, еще до принятия положенных мер силовики знали о случившемся у горы Холатчахль.

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Вспыхнувший интерес принялись усердно эксплуатировать в интернете и на ТВ. Хайп получился нешуточным: по различным ток-шоу на федеральных каналах водили вереницу непонятных персонажей, будто бы уставших молчать — и готовых наконец ответить на волнующий всех вопрос: что же убило дятловцев?

И хотя каждый следующий выпуск «сенсаций» неизменно оканчивался профанацией, программы имели стабильно высокий рейтинг.

Над прокурорами между тем иронизировали в соцсетях. Дескать, раз решили взяться за давно поросшее мхом дело, значит, более актуальных задач у ведомства уже не осталось. Те были подчеркнуто невозмутимы: проверку начали по запросу родственников погибших, туристов направило в поход государство — оно же и должно ответить на вопрос «что случилось»? Сроки — не главное, важнее — докопаться до правды. С этой целью комиссия из прокуроров, метеорологов и экспертов во второй половине марта полетит к месту трагедии. Они будут ставить палатку и затем резать ее изнутри, как делали туристы в ночь на 2 февраля 1959-го. В общем, не разойдутся, пока не установят истину.

Чем больше времени проходило с момента трагедии, тем активнее плодились версии произошедшего. Сегодня их более 90: те же подозрительные личности, блуждающие по телеканалам, рассказывали и о мести туристам от охотников манси за «осквернение священной земли», и о падении фрагментов ракеты, и об испытаниях секретного оружия, и об операции спецслужб — как советских, так и иностранных, — и о нападении банды зеков. В 2012 году свою реконструкцию гибели туристов предлагал писатель Борис Акунин.

Прокуратура принципиально отбрасывает криминал. Ее версии: лавина, снежная доска или ураган. Отрицают прокуроры и факт подтасовки материалов своими коллегами-предшественниками. Одни говорят — защищают честь мундира, другие убеждают — не нужно искать черную кошку в темной комнате, тем более, если ее там нет.

Когда шум от февральской активности прокуроров и дятловедов уже порядком утих, головешек в тлевший костер подбросил «Московский комсомолец».

В распоряжение газеты поступили результаты расследования 2015 года, проведенного криминалистами Следственного комитета России Владимиром Соловьевым и Сергеем Шкрябачом, который во время разбирательств уже находился в отставке.

Издание настаивает, что данные никогда не публиковались прежде. Версия СКР выглядит довольно рациональной — сход небольшой лавины, которую туристы отчасти спровоцировали сами, подрезав склон при установке палатки.

Проведенный специалистами анализ данных ближайших к месту трагедии метеостанций показал, что в роковую ночь в горах Северного Урала прошел фронт циклона в направлении с северо-запада на юго-восток. Разгул стихии продолжался не менее 10 часов и сопровождался сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20-30 метров в секунду) и падением температуры до минус 40 градусов.

«Попадание даже в маленькую лавину объемом в несколько кубометров грозит летальным исходом, — указывалось в заключении СКР. — Имеется достаточно примеров, когда сошедший слой снега толщиной около 20 см размером 3 на 3 метра убивал людей». Подробнее с выводами Соловьева и Шкрябача можно ознакомиться в этом материале «Газеты.Ru».

Выводы по их работе сведены в «Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области», подписанное Шкрябачем и датированное 5 июля 2015 года.

Оба, кстати, очень известные мастера своего дела. Соловьев прославился как расследователь обстоятельств убийства царской семьи и покушения Фанни Каплан на Владимира Ленина — то есть он специализируется на «давнишних» делах. Сильной стороной Шкрябача считалась его близость к «предмету изучения». В молодости он сам многократно участвовал в альпинистских походах, совершал восхождения на знаменитые пики.

В январе 2019 года этот криминалист умер в Москве от рака легких. Но до своей кончины он делился со СМИ плодами своей деятельности.

Иными словами, факт проверки СКР 2015 года не являлся секретом и ошибочно считать, что впервые об этом стало известно лишь на текущей неделе.

Тем не менее, версия Соловьева и Шкрябача звучит достаточно убедительно. По крайней мере, в ней содержатся четкие формулировки, а не расплывчатые выводы, как в результатах уголовного дела 1959 года: гибель ввиду воздействия непреодолимой силы. Хотя и версия СКР не лишена слабых мест.

В своем отчете авторы ссылаются на неопытность участников похода, не сумевших верно оценить обстановку и ошибочно установивших палатку на склоне, после чего трагедия якобы была неминуема — так следует из текста.

«Большинство членов группы были участниками 4−6 походов за 3−4 года учебы в институте. В зимних походах 3-й категории сложности ни один из них участия не принимал. Дятлов участвовал лишь в одном из таких походов», — писали Соловьев и Шкрябач в 2015-м. Иными словами, косвенно они обвинили в гибели туристов самих же туристов. В таком случае ответственность ложится на государство, которое, как многократно упоминал прокурор Курьяков, и делегировало их в горы. Поход был приурочен к XXI съезду КПСС.

По версии криминалистов СКР, «буран продолжался, и через некоторое время масса снега на склоне стала критической.

Первоначально сползающая масса снега короткое время сдерживалась натяжением проседающей палатки. Быстро усиливавшееся давление снега не дало возможности не только взять верхнюю одежду, но и организованно покинуть палатку. Видимо, этот процесс занял несколько секунд. Последние из покинувших палатку продирались уже через все увеличивающуюся массу снега, что вынудило туристов инстинктивно броситься вниз по склону в направлении предполагаемого леса».

То есть, если придерживаться их логике, палатку должно было завалить многометровой толщей снега, которая непременно раздавила бы все содержимое. Однако три недели спустя поисковики обнаружили аккуратно стоявшую в углу палатки обувь, собранную и готовую к использованию печку, нарезанную для ужина еду, фляги, фотоаппараты. При сходе лавины все эти вещи оказались бы погребены под снегом или, во всяком случае, деформированы и раскиданы по пространству. Сам брезент, кстати, частично висел на двух жердях — это видно на снимках спасателей.

Другой настораживающий момент — по мнению Соловьева и Шкрябача, те четверо туристов, тела которых были обнаружены в русле ручья только в мае, оказались заживо погребены слоем промерзшего снега высотой не менее 5 метров после того, как снежно-ледовый перешеек провалился под их тяжестью.

Золотарев, Дубинина, Колеватов и Тибо-Бриньоль падали в ручей по очереди, получали тяжелые травмы и умирали.

Этот вывод идет вразрез с доступными данными о месте ЧП в момент обнаружения трупов. Известно, что в русле ручья, под многометровой толщей снега, были найден настил из веток деревьев, на котором лежали элементы одежды. Все это было очень похоже на обустроенную лежанку для четырех человек.

Почему-то был проигнорирован криминалистами факт обнаружения на одежде некоторых участников группы следов радиации.