В топку его: чем опасны радиоактивные мертвецы

В 2017 году в США в одну из больниц Аризоны поступил 69-летний мужчина с раком поджелудочной железы и жалобами на сильно упавшее давление. Через два дня он скончался. Его тело было кремировано.

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Однако персонал больницы не знал, что за несколько дней до этого мужчина находился в другой больнице, врачи которой ввели ему радиоактивный изотоп металла лютеция 177, занимаясь лечением раковой опухоли.

Терапия с помощью лютеция-177 используется совсем недавно, с 2010-х годов. Изотоп применяется в медицине для лечения опухолевых заболеваний, в частности опухолей простаты и нейроэндокринных опухолей. Препарат с содержанием лютеция-177 селективно накапливается в пораженных тканях, где бета-излучение изотопа оказывает локальное угнетающее действие на близлежащие ткани.

Таким образом, после кремации лютеций-177, высвободившийся из тела пациента, осел на оборудовании крематория.

Хотя в данном случае его концентрация оказалась не опасна для персонала, неизвестно, в скольких крематориях на сегодняшний день сотрудники успели пострадать при кремации радиоактивных человеческих останков.

Этот случай — первый, когда специалисты зарегистрировали радиационное загрязнение крематория после кремации пациента. О нем в журнале JAMA сообщили специалисты Клиники Мэйо в США.

Только в США в год проводится более 18,6 млн медицинских процедур, включающих использование радиоактивных элементов, а по всему миру — свыше 40 млн. И, если касательно живых пациентов их использование регулируется, что делать с мертвецами — непонятно.

«Радиоактивные фармпрепараты демонстрируют уникальную и часто не принимаемую во внимание проблему безопасности трупов, — отмечают специалисты Клиники Мэйо. — Кремация пациента, в организме которого содержатся радиоактивные вещества, приводит к их выбросу, и потом их могут вдыхать сотрудники крематория или даже жители прилегающей местности».

Когда в больнице, где лечился пациент, стало известно о его смерти, обеспокоенные врачи связались с крематорием. Почти через месяц после кремации специалисты по радиационной безопасности, вооружившись счетчиками Гейгера, тщательно обследовали оборудование крематория — саму печь, вакуумный фильтр, центрифугу для измельчения костей.

Радиационный фон оказался повышен, хотя и не сильно. Спектральный радиационный детектор выявил загрязнение лютецием-177.

«Вторым Чернобылем или Фукусимой назвать это было нельзя, но уровень радиации был выше, чем ожидалось», — отмечает специалист по радиационной безопасности Кевин Нельсон, один из авторов работы.

Также специалисты взяли образец мочи сотрудника крематория, чтобы выяснить, не попал ли лютеций-177 в его организм.

Исследователей ждал сюрприз — вместо лютеция они обнаружили в образце следы технеция-99m.

Технеций-99m используется в медицинских нуждах как меченый атом уже около полувека. Он применяется при диагностике опухолей головного мозга, а также при исследовании центральной и периферической гемодинамики.

Сам сотрудник сообщил, что никогда не проходил медицинские процедуры с применением технеция.

По всей видимости, сотрудник подвергся воздействию технеция во время кремации другого пациента. Если это так, то, возможно, речь идет не о единичных случаях, а о систематической кремации радиоактивных человеческих останков.

Радиационное загрязнение за пределами крематория маловероятно, отмечает руководитель Школы ядерной науки и техники при Университете штата Орегон Кэтрин Хигли. Беспокоиться следует за тех, кто находится внутри.

В рассмотренном случае уровень радиации был достаточно низким, чтобы не вызвать у персонала проблем со здоровьем. Однако более высокий уровень радиации и длительное его воздействие способны привести к развитию опухолей и лучевой болезни.

«Я не думаю, что в данном случае можно говорить о риске возникновения рака или других заболеваний, вызванных радиацией, — считает онколог Паоло Боффетта. —

Но если кто-то подвергается воздействию радиации регулярно, каждую неделю или каждые несколько дней, здесь есть о чем беспокоиться».

Больше всего кремация распространена в Китае и Чехии — там кремируют более 90% умерших. В США — лишь около половины, в России — около 10%. Но, независимо от количества кремаций, радиационной безопасности должно уделяться больше внимания. В частности, перед кремацией трупа необходимо оценивать его радиационный фон, а врачи должны уведомлять сотрудников крематория о «фонящем» пациенте.

«Необходимы дальнейшие исследования для оценки частоты и масштабов радиационного загрязнения и влияния на здоровье работников крематориев повторяющегося или длительного воздействия радиации, особенно в связи с тем, что количество кремированных тел в США в 2017 году превысило 50% от общего числа трупов», — пишут авторы работы.

Тем, кто предпочитает не хоронить урну с прахом умершего родственника, а держать ее дома, беспокоиться не о чем, уверяют авторы работы. Используемые в медицине радиоактивные элементы достаточно быстро распадаются и не опасны при единичном контакте. Кроме того, урна сама по себе блокирует значительную часть излучения.