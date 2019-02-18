Истинный грузин: Саакашвили сдал ДНК-тест на национальность

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился с подписчиками своей страницы в фейсбуке результатами анализа ДНК «по выявлению этнического происхождения предков в течение тысячи лет».

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По словам политика, такой тест очень популярен в Соединенных Штатах, поэтому Саакашвили не смог «побороть любопытство» и тоже сдал анализ.

«Оказывается, у меня нет ни капли негрузинской крови!» — заявил Саакашвили.

При этом он признал, что анализ выявил у него 1% «греческой крови», но тут же подчеркнул, что «на 99% он все-таки грузин».

«Чистокровность» среднестатистического россиянина намного ниже — как показало исследование компании Genotek, современные россияне имеют лишь 16,2% генов коренных русских, некогда проживающих в центральной части страны.

В рамках исследования начиная с 2015 года было проанализированы результаты тестов ДНК более 2 тыс. россиян в возрасте от 20 до 45 лет. География исследования охватила Россию и страны ближнего зарубежья. Наибольшее количество образцов поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

Согласно результатам исследования, у среднестатистического россиянина 89,5% европейских генов, 9,7% азиатских, 0,4% африканских и еще 0,4% генов американских индейцев и представителей Океании.

В геноме современного россиянина оказалось лишь 16,2% от генов коренных русских — тех, кто некогда проживал на территории Центральной России. При этом от предков из Белоруссии и с Украины жителям России и ближнего зарубежья досталось 19,2% генов, из Финляндии — 13,1%, из Венгрии — 6,3%.

Весомый вклад в генофонд россиян был привнесен этническими группами Северного Кавказа, Балкан, Англии, Шотландии и других стран и территорий.

Ученые подчеркнули, что под этногруппой понимаются предки современных представителей различных национальностей, а геном современного человека образуется из последующего смешения данных групп.

При этом национальная принадлежность может быть связана с некоторыми генетическими особенностями.

Так, у финок есть мутация, защищающая от преэклампсии — иногда появляющегося на поздних сроках беременности повышения давления и увеличения белка в моче.

Преэклампсия, как следует из названия, предшествует эклампсии, при которой артериальное давление повышено настолько, что представляет угрозу жизни матери и ребенка. Преэклампсия встречается примерно у 5% матерей. Ее причины пока что не полностью ясны, но установлено, что преэклампсия повышает в будущем риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и у матерей, и у детей. Также известно, что предрасположенность к преэклампсии обусловлена генетически.

Проявление преэклампсии связано с белком sFlt-1. Изучив геномы 600 женщин, страдавших от преэкламсии, и 2000 здоровых, исследователи из Хельсинского университета выяснили, что наличие в кодирующем этот белок гене двух однонуклеотидных полиморфизмов (т.е. отличий последовательности ДНК размером в один нуклеотид) значительно сокращает риск преэклампсии.

Этот генетический вариант оказался распространен среди финок более чем в десять раз по сравнению с другими национальностями. Количество его носительниц в Финляндии достигает 5%.

Также генетические особенности разных рас влияют на восприимчивость к лечению от гепатита С и тяжесть побочных эффектов. Американские врачи при обработке статистики пациентов заметили, что в среднем лечение дает самые плохие результаты в случае пациентов-афроамериканцев, на пациентов европейского происхождения оно действует чуть лучше, а для выходцев из Восточной Азии оно является наиболее эффективным.

Причиной различия в эффективности лечения является генетический полиморфизм в районе гена IL28B, который кодирует интерферон-λ-3.

Носители более «выгодной» аллели СС лечатся, по меньшей мере, вдвое эффективнее, чем носители «болезненной» аллели ТТ.

При этом эффективность лечения в действительности напрямую не связана с расой или национальностью — просто афроамериканцы более часто являются носителями аллели ТТ, чем европейцы и восточноазиаты. В случае, когда испытуемые афроамериканцы являлись носителями аллели СС, они лечились более эффективно, чем европейцы с аллелью ТТ (53,5% против 33,3%). В целом же после терапии побеждали вирус 80% носителей «выгодного» гена против менее 30% «проблемного» гена. Эти результаты были получены в ходе комплексного обследования динамики лечения 1671 пациента.