«Выполнили долг»: советские войска уходят из Афганистана. ОНЛАЙН

30 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, где в течение девяти лет и двух месяцев они, как было принято тогда говорить, выполняли свой интернациональный долг. Операция по возвращению в СССР началась еще 15 мая 1988-го в соответствии с заключенными в апреле Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись домой в период с 15 августа 1988 по 15 февраля 1989 гг. «Газета.Ru» рассказывает в историческом онлайне, как проходит последний день многомесячного процесса.