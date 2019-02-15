«Выполнили долг»: советские войска уходят из Афганистана. ОНЛАЙН

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Вывод спецподразделений был осуществлен в форме проведения семи крупномасштабных и скоротечных десантно-войсковых операций на участках пограничных отрядов на фронте общей протяженностью более двух тысяч километров. Во время вывода войск пограничники обеспечили в своей зоне ответственности вывод частей и соединений 40-й армии без потерь и сами не потеряли ни одного человека.
Из-за угрозы нападений на походные колонны со стороны моджахедов операцию приходилось прикрывать военно-воздушными силами 40-й армии и авиацией Туркестанского округа. Управление выводом войск армии осуществлялось с командного пункта в Кабуле, запасного командного пункта в Наибабаде и воздушного управления в Шинданде.
Согласно решению командующего 40-й армией генерал-лейтенанта Бориса Громова, вывод соединений, частей и учреждений осуществлялся по двум направлениям: Восточному (Кабул, Баграм, Пули-Хумри, Хайратон) и Западному (Шинданд, Герат, Турагунди). На территорию Туркменской ССР советские воины попадали по мосту через речку у самого южного города СССР Кушка, на территорию Узбекской ССР – по знаменитому мосту «Дружба» у Темреза. Первыми Афганистан покидали наиболее отдаленные от советской границы гарнизоны.
По официальным данным Минобороны, всего за годы военных действий через Афганистан прошли 546 255 советских солдат и офицеров.
30 лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, где в течение девяти лет и двух месяцев они, как было принято тогда говорить, выполняли свой интернациональный долг. Операция по возвращению в СССР началась еще 15 мая 1988-го в соответствии с заключенными в апреле Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись домой в период с 15 августа 1988 по 15 февраля 1989 гг. «Газета.Ru» рассказывает в историческом онлайне, как проходит последний день многомесячного процесса.