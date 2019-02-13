«Миссия завершена»: в NASA простились с Opportunity

Одна из самых успешных межпланетных миссий NASA, марсоход Opportunity, прекратил свою работу. О завершении миссии в среду было объявлено на специальной пресс-конференции NASA, анонсированной несколькими днями ранее. Это решение было давно ожидаемым, поскольку вот уже полгода специалисты NASA не могут возобновить связь с марсоходом, который находится на поверхности планеты почти 15 лет.

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«То, что сделали на Марсе марсоходы Spirit и Opportunity – изумляет, это позволит вам сделать на Марсе еще больше в будущем, в этом и есть их наследие», — сказал на мероприятии глава NASA Джим Брайденстайн.

«Я объявляю миссию Opportunity завершенной, и вместе с ней завершенной миссию Mars Exploration Rover,

— заявил Томас Зурбучен, помощник директора NASA по науке, — Должен сказать вам, это эмоциональный момент».

В NASA еще до вчерашнего дня пытались установить связь с Opportunity, который замолчал летом прошлого года во время марсианской пылевой бури и с тех пор не отвечает на команды с Земли. Еще недавно в NASA отмечали 15 лет пребывания ставшего легендарным ровера на поверхности планеты, однако обнадеживающих известий о его состоянии так и не было, и ученые опасались, что аппарат может быть потерян навсегда.

Такие сильные бури на Марсе случаются нередко, обычно они возникают, когда в южное полушарие планеты приходит лето. Несмотря на то, что происходят они непредсказуемо и резко, чаще всего бури имеют локальный характер и длятся от силы несколько недель. Однако время от времени пылевые бури становятся феноменом планетарного масштаба. Бури наблюдались на Марсе не раз, к примеру -— американскими аппаратами Mariner 9 (1971), Viking I (1971) и Mars Global Surveyor (2001).

Необычайно сильной стала последняя буря, зародившаяся в высокогорном регионе Арабиа Терра в минувшем мае и за последующие недели перекинувшаяся на всю планету. Одним из неприятных последствий этого явления стало выключение марсохода Opportunity, работающего в Долине настойчивости, которая из-за пыли погрузилась в кромешную тьму.

Как сообщали специалисты агентства, в связи с тем, что буря подняла в атмосферу огромное количество пыли, на планете наступила «темная, нескончаемая ночь», из-за чего марсоход лишился своего главного источника питания —

электричества, вырабатываемого его солнечными батареями.

Из-за этого ровер автоматически вошел в режим энергосбережения. «Мы озабочены, но мы надеемся, что буря прояснится и ровер начнет связываться с нами», — говорил в июне Джон Каллас, руководитель миссии. Последний раз ровер выходил на связь 10 июня, осенью буря стихла, атмосфера прояснилась, однако марсоход все еще молчит. Помимо отсутствия связи и нерабочего состояния есть еще одна проблема, уточняют ученые — у марсохода может не хватить энергии для обогрева своих аккумуляторов, которым грозит замерзание в холодной марсианской атмосфере.

К моменту бури марсоход трудился уже 14 лет и 195 дней, превысив запланированный срок на Марсе в 55 раз.

Opportunity коснулся поверхности Марса в кратере Игл 24 января 2004 года, через три недели после своего близнеца Spirit, который опустился на противоположную сторону Марса. Гарантийный срок работы обоих аппаратов составлял три месяца — именно столько времени рассчитывали инженеры миссий колесить по Красной планете.

Как часто случается в подобных случаях, и пример советских луноходов тому подтверждение, продержаться аппараты смогли гораздо дольше, но десять лет назад никто не мог предположить, что настолько.

Изначально марсоход был рассчитан на преодоление лишь 1 км на поверхности планеты, однако, превысив расчетный срок службы в десятки раз,

он преодолел более 45 километров, навечно обретя покой в Долине настойчивости.

Среди достижений этого марсохода – рекордный для Марса дневной переход, который состоялся 20 марта 2005 года и составил 220 метров. Марсоход прислал за 15 лет на Землю более 217 тыс. изображений, в том числе 15 круговых панорам Марса. Марсоход исследовал 52 камня, в том числе им был найден гематит – минерал, образующийся в присутствии воды.

«Благодаря таким новаторским миссиям, как Opportunity, настанет день, когда наши смелые астронавты ступят на поверхность Марса, — заявил Брайденстайн. – И когда этот день настанет, часть тех первых следов будет принадлежать мужчинам и женщинам из команды Opportunity, которые сделали так много во имя открытий».