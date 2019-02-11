Странные взрывы: что увидел спутник «Ломоносов»

Ультрафиолетовый телескоп, установленный на запущенном в 2016 году российском спутнике «Ломоносов», обнаружил в земной атмосфере мощные световые «взрывы», природа которых пока неизвестна. Об этом заявил РИА «Новости» директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Юрий Смитюк/ТАСС Научный космический аппарат «Михайло Ломоносов» в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома «Восточный»

«С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа… К примеру, во время полета «Ломоносова» на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой «взрыв» огромной мощности.

А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает «взрыв» - вопрос открытый», - сказал он.

Панасюк объяснил, что вся атмосфера Земли светится всплесками ультрафиолетового излучения, часть из которых ученым известна – это спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

Реклама

Ученый также сообщил, что регистрировать с помощью установленного на «Ломоносове» телескопа космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, чем предполагалось, так как атмосфера Земли очень «засорена» различными вспышками.

«Среди таких вспышек есть как природные явления, так и антропогенные – например, мы пролетаем над аэропортом и «видим» сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», - пояснил директор института ядерной физики.

Спутник «Ломоносов» был выведен на орбиту 28 апреля 2016 года в ходе первого в истории ракетного старта с космодрома Восточный. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту научный спутник МГУ «Ломоносов», космические аппараты «Аист-2Д» и наноспутник SamSat-218.

Спутник «Ломоносов» — это международный проект, в создании которого приняли участие ученые, аспиранты и студенты из Южной Кореи, Испании, Канады, США, Польши, Германии, Италии и Испании. «Ломоносов» предназначен для исследования экстремальных космических явлений в атмосфере Земли, ближнем космосе и Вселенной, например гамма-всплесков или космических лучей предельно высоких энергий. Кроме того, спутник будет заниматься мониторингом радиационной обстановки и мониторингом опасных объектов в околоземном космическом пространстве совместно с сетью наземных телескопов «Мастер».

Аппарат был запущен на высоту 490 километров. Его масса составляет 645 килограммов, а вес научного оборудования составляет 160 килограммов.

Запланированная продолжительность работы на орбите составляла три года.

«Сегодня важный день не только для Московского университета, но и для всей страны и науки в целом. Настоящая космическая программа Московского университета началась с запуска собственных спутников. В 2005 году был запущен спутник «Татьяна», в 2009 — «Татьяна-2». Они успешно выполнили свои программы. Теперь мы запускаем настоящую космическую научную станцию, — заявил после запуска ректор МГУ Виктор Садовничий. — Ни один университет в мире не имеет такой космической научной лаборатории.

«Ломоносов» — это современная исследовательская орбитальная станция, которая находится на переднем крае фундаментальной науки. Это международный проект, в котором участвовали специалисты из США, Германии, Канады и других стран, но, безусловно, решающий вклад и финансовый, и научный, и интеллектуальный внесли студенты, аспиранты и молодые ученые МГУ. Данный спутник предназначен для изучения космического пространства и астрофизических измерений: он будет следить за астероидной опасностью, изучать взаимодействие мощных излучений высоких энергий не из нашей Галактики. Это действительно победа нашей страны. Помните — «открылась бездна — звезд полна»? Вот эти слова Михаила Ломоносова в точности подходят к этому запуску».

После запуска космический аппарат начал успешно передавать научную информацию. Были получены изображения с камер сверхширокого охвата «ШОК». На первых кадрах оказались запечатлены десятки пролетающих мимо «Ломоносова» искусственных спутников Земли и их обломков — космического мусора.

Еще одной задачей, поставленной перед спутником, стало изучение радиационной обстановки вокруг Земли.

Явления, связанные с радиацией, можно отнести к экстремальным явлениям, потому что во время возмущений, которые происходят на Солнце, так называемых геомагнитных бурь, радиационная обстановка резко меняется, потоки радиации увеличиваются, что создает определенную опасность для космических аппаратов и человека в космосе.

Летом 2018 года сообщалось, что на спутнике «Ломоносов наблюдаются сбои в работе научной аппаратуры.

«На «Ломоносове» сейчас большие проблемы. Та часть, за которую отвечал ВНИИЭМ (российское предприятие-изготовитель спутников дистанционного зондирования Земли — ред), работает, а вот научная часть барахлит, так скажем», — сообщал источник РИА «Новости».

К тому моменту спутником были получены уникальные результаты в области астрофизики и некоторых прикладных проблем, связанных с освоением космического пространства. В частности, был проведен первый в мире эксперимент по изучению космических лучей самых высоких энергий.