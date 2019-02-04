Вся надежда на палатку: когда назовут причину гибели дятловцев

В понедельник, 4 февраля, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков рассказал о первых результатах проверки по делу о загадочной гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. По его словам, к участникам инициированных Генпрокуратурой России мероприятий ежедневно стекаются все новые материалы, проливающие свет на событий 60-летней давности.

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Курьяков отметил, что ему уже многое известно, однако предпочел не раскрывать подробности до получения неопровержимых доказательств. В своем выступлении надзирающий прокурор вновь решительно отмел криминальные и конспирологические версии причин трагедии, акцентировав внимание на трех, имеющих природное происхождение, — это, как известно, лавина, ураган и снежная доска. Убедительных доводов в пользу исключения остальных версий не прозвучало.

«Сейчас я не могу сказать, какая версия окажется верной. Мы рассматривали 75 версий. Большой блок – это конспирологические версии, согласно им, все произошло под присмотром органов власти, которые все знали. Это абсолютная неправда, что мы доказали. Соответственно, 15 версий отпадают. Никаких скрытных действий военных или кого-либо еще не было. Мы идем по этому пути дальше.

Чтобы отсекать дальнейшие версии, мы запрашиваем документы. Они поступают постоянно, последний пакет пришел в пятницу вечером.

Основных версий – три. Но сбор документов, повторюсь, производится постоянно. Качественные ответы на главный вопрос будут даны после выезда прокуроров на перевал Дятлова, где будут произведены необходимые экспертизы. Пока что идут только рассуждения», — констатировал Курьяков.

Через полтора месяца он в сопровождении коллег и экспертов различных профилей отправится на перевал Дятлова, чтобы найти ответы на все вопросы, будоражащие любителей тайн вот уже более полувека.

«Почему мы поедем во второй половине марта, а не в те сроки, когда проходил поход студентов? Погода будет похожая. Нам нужна геометрия горы: высота, уклон, где проходит река. С точными расстояниями. Кроме того, мы хотим найти точное, насколько это сейчас возможно, размещение палатки. Я должен провести проверку, и я ее проведу», — подчеркнул Курьяков.

Общественности был впервые представлен подлинник уголовного дела, закрытого 28 мая 1959 года.

В томе свыше 400 страниц, и на протяжении десятилетий он оставался засекречен, поскольку в нем содержался один секретный документ – поручение о проведении оперативно-розыскных операций.

К слову, эти данные и сейчас находятся под грифом секретности.

«Дело было передано в архив в 1974 году в несекретном варианте», — уточнил Курьяков, также добавивший, что второго дела, о наличии которого часто заявляли любители конспирологии, в реальности никогда не существовало. Хотя действительно есть еще одна папка с документами, которую называют вторым томом. Это наблюдательное производство — документы, по которым контролируется расследование уголовного дела, пояснил спикер.

«В томе уголовного дела — все экспертизы, это самый важный документ в расследовании, — рассказал надзирающий прокурор. — Многие задаются вопросом: что же сейчас, 60 лет спустя, можно узнать, когда людей уже нет? Но мы сможем ответить на многие вопросы, на которые не могли ответить 60 или 50 лет назад, потому что не было современных технологий».

Как следует из его слов, в ведомстве скептически относятся к исследованиям частников-дятловедов, и не придают значения данным, выложенным в интернете.

«Все, что собрано в уголовном деле, нельзя рассматривать с обывательской и с журналистской позиции.

Я это дело изучил как государственный обвинитель: выписал все доказательства, которые относятся к каждой версии»,

— такова позиция, озвученная Курьяковым.

Прокуратура может прибегнуть к эксгумации, если проверка для установления истины потребует применения таких мер. Результаты работы специальной комиссии планируется огласить в августе. Такая отсрочка вызвана длительностью проведения некоторых экспертиз.

А вечером историю группы Дятлова обсуждали в программе «На самом деле» на Первом канале. Ведущий Дмитрий Шепелев обещал сенсацию: некий гость студии должен был назвать убийц студентов, проходя проверку на детекторе лжи. По большому счету, это обернулось профанацией. Продолжения у многообещающего анонса не последовало – приглашенные исследователи и эксперты лишь слово в слово повторяли версии, и так хорошо знакомые любому, кто хоть немного интересовался трагедией тургруппы.

Таинственным гостем оказался уральский охотник Анатолий Степочкин. Он уже рассказывал свою историю два года назад, и в ней нашлись нестыковки. Не особо веря в эту версию, все же приведем рассказ Степочкина, с которым он выступил на Первом канале.

«В 1981 году мы на двух вездеходах поехали за рыбой. Увидели, стоит палаточка. Заглянули — нет никого. Загрузились рыбой. И стали возвращаться. Подъезжаем к этой же палатке, дело было к вечеру. Вышел охотник, мы поздоровались, и попросили переночевать. Он и рассказал:

«Давно был такой случай, пошли на священное место в горах. Там мы раз в году собираемся, приносим жертвы, молим бога, чтобы была хорошая охота у нас.

Они ограбили, опаскудили священное место. Шаманы нам рассказали. После собрали охотников. Когда туристы заснули, мы окружили палатку, и шаман запустил туда дурман. Потом разрезали палатку и всех перебили. Мы люди такие: если кто попадет в беду, мы накормим и напоим. А если к нам плохо — то и мы», — вспомнил охотник.