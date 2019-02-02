Потерянный флот Гитлера: турок нашел фашистскую подлодку

В водах Черного моря обнаружили немецкую подводную лодку U-23, участвовавшую во Второй мировой войне. Об этом сообщает издание CNN Turk..

Реклама

По данным издания,

лодка, затопленная в 1944 году, была обнаружена на глубине 40 м недалеко от турецкого города Агва.

Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий морской инженер и дайвер Сельджук Колай. Позднее к нему присоединились подразделения Военно-морских сил Турции. Предполагаемое расположение подлодок было установлено с помощью архивных документов еще в 2008 году, но тогда у Колая не было возможности снять затопленную технику на видео, к ней совершались лишь одиночные погружения с аквалангом, которым нередко мешали штормы. Теперь же про лодку удалось снять документальный фильм, который был показан по турецкому телевидению.

Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому «потерянному флоту Гитлера». Помимо нее в него в свое время включили подводные лодки U-19 и U-20, которые также были затоплены у берегов Турции. Не так давно их обнаружили у берегов Стамбула.

40-метровая U-23 была спущена на воду в 1936 году. За время службы она совершила 16 боевых походов, потопила 8 судов, 2 боевых корабля, повредила одно вспомогательное судно, один боевой корабль, невосстановимо повредила 2 судна.

4 октября 1939 в 04:45 U-23 добилась одной из первых побед Кригсмарине (германских военно-морских сил в эпоху Третьего рейха), торпедировав и потопив артогнем торговый корабль SS Glen Farg примерно в 97 км к югу-юго-востоку от мыса Самборо-Хед на юге Мейнленда, крупнейшего острова Шетландских островов. Один человек погиб, и 16 были подняты на борт HMS Firedrake, а на следующий день сошли на берег в городе Керкуолл.

За время службы в Кригсмарине, U-23 командовало десять разных офицеров, наиболее известным из которых был капитан-лейтенант Отто Кречмер, ставший впоследствии одним из лучших командиров подводного флота. После службы в Атлантике в составе 1-й флотилии, с июля по сентябрь 1940 года U-23 служила учебной лодкой в составе 21-й флотилии. В дальнейшем U-23 была переоборудована и перевезена посуху и через Дунай на Черное море в румынский порт Констанца, где и прослужила в составе 30-й флотилии до сентября 1944.

U-23 была затоплена экипажем 10 сентября 1944 года в Черном море близ побережья Турции, чтобы не допустить захвата наступающими советскими частями.

О том, что подлодка найдена, в 2008 году сообщила газета The Daily Telegraph. Колай установил, что она находится на 49 м примерно в 4,8 км от Агвы.

Также к «потерянному флоту Гитлера» относится подлодка U-19. Она была спущена на воду в 1935 году, совершила 20 боевых походов, из них 11 — на Черном море, потопила 14 судов и один боевой корабль.

2 сентября 1944 года она потопила советский минный тральщик БТСЦ-410 «Взрыв». СССР использовал этот инцидент как повод для блокирования румынского флота. 7 сентября капитан был ранен и командование лодкой принял старший помощник.

Ни одного члена экипажа за время службы подлодки не погибло. Она была затоплена 11 сентября 1944 года.

По документам Колай предположил и ее местоположение — вероятно, она находится на глубине около 300 м в 4,8 км от турецкого города Зонгулдак.

Еще одной подлодкой «потерянного флота» была U-20, спущенная на воду в 1935 году. Она совершила 17 боевых походов, из них 8 — на Черном море; потопила 14 судов, повредила 2 судна. В частности, в 1943-1944 годах потопила советские танкеры «Вайжан Кутюрье» и «Передовик», советскую десантную баржу ДБ-26 и советское пассажирское судно «Пестель».

Лодка была затоплена близ Турции 10 сентября 1944 года. По расчетам Колая, она находится в 24 км от Зонгудлака.

Все подлодки относились к типу II — малым дизельным подлодкам. Узкий корпус подлодок позволял быстро погружаться, но глубина погружения была ограничена 150 м. На борту могло находиться до 26 человек.

Всего в 1935-1941 годах для Германии было построено 50 лодок этого типа. Лодки предназначались в первую очередь для патрулирования прибрежных вод, применялись как для боевых действий, в том числе и в открытом море, так и для обучения подводников.