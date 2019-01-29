Удивительное открытие: что нашли японцы у орбиты Плутона

Более семидесяти лет назад астрономы начали предполагать наличие определенного типа объектов, которыми могут быть населены окраины Солнечной системы. Относительно небольшие в размерах, эти тела в далеком прошлом могли играть ключевую роль в формировании планет, составляющих ее в наши дни. Объекты эти относительно невелики – от 1 до 10 километров, и потому чрезвычайно сложно их обнаружить даже при помощи мощных современных телескопов.

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Однако, несмотря на сложности, группе астрономов из Национальной астрономической обсерватории Японии впервые удалось открыть такой объект.

По оценкам, его диаметр составляет порядка 1,3 километров и находится он недалеко от орбиты Плутона.

Открытие этого тела может знаменовать начало обнаружения нового класса тел, вращающихся в Поясе Койпера. Это область, начинающаяся за орбитой Нептуна (30 астрономических единиц), в которой находятся малые ледяные тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы, простирается на сотни астрономических единиц.

Учитывая размеры и слабый блеск предполагаемых объектов, они не могут быть открыты традиционным способом, с помощью фиксации отраженного от них света.

В связи с этим астрономам оставалось надеяться на более экзотический способ – попытаться поймать момент так называемого прохождения, когда какой-либо невидимый объект заслонит собой гораздо более далекую звезду.

Для этого они отобрали две тысячи звезд и наблюдали за их яркостью свыше 60 часов при помощи двух небольших, 28-сантиметровых телескопов. Эти два инструмента установлены на крыше одной из школ в префектуре Окинава. Следя за так называемыми кривыми блеска звезд, ученые пытались не пропустить момент, когда свет какой-нибудь из них на короткое время затмевался чем-то, оказавшимся на пути. И ожидания астрономов оправдались – этим способом они обнаружили тело, называемое планетезималью,

на расстоянии 32 астрономических единиц (1 а.е. равно среднему расстоянию от Земли до Солнца).

Ko Arimatsu/Eurekalert

Это означает, что найденное тело вращается вокруг Солнца в окрестностях карликовой планеты Плутон, орбита которого лежит в пределах 29-49 а.е. Подобное открытие сделано впервые и не может не удивлять, говорят ученые, учитывая расстояние до найденного тела, и характеристики телескопов, использованных для этого.

«Это реальная победа небольших проектов. Бюджет нашей команды составляет менее 0,3% бюджета крупных международных проектов. У нас даже нет денег на постройку купола для нашего второго телескопа! – рассказал соавтор открытия, астроном Ко Аримацу. – Однако нам удалось сделать открытие, недоступное для крупных проектов».

Согласно существующим представлениям, тела, подобные открытому, участвовали в зарождении планет Солнечной системы миллиарды лет назад. Вскоре после рождения Солнца в оставшемся вокруг него диска из газа и пыли за счет электростатических сил стали образовываться сгустки материи, которые постепенно росли и могли превратиться в планеты. Подобные диски астрономы видят у других звезд, где образуются новые планеты.

Считается, что Пояс Койпера – остаток от изначального диска, наполненный каменными и ледяными телами, оставшимися нетронутыми с момента формирования Солнечной системы.

А те самые тела размером до 10 километров, первое из которых ученые недавно нашли, могут рассказать ученым о том, как происходило первоначальное слипание частиц пыли под действием электромагнитных сил миллиарды нет назад. Открытие японских ученых способно указывать на то, что подобные планетезимали, сохранившие в себе условия, царившие на заре зарождления Солнечной системы, могут быть более распространены, чем считалось ранее, и что существующие модели планетообразования в целом верны.

А ученые рады тому, что освоили новый метод, который они намерены использовать для изучения и более удаленных объектов. «Теперь, зная, что наша система работает, мы исследуем пояс Койпера более детально, — пояснил Аримацу. – Кроме того, теперь мы устремляем наши взгляды на все еще не изученное облако Оорта, расположенное дальше». Работа ученых опубликована в научном журнале Nature Astronomy.

Ранее космический зонд New Horizons прислал на Землю первые четкие снимки астероида Ультима Туле, которые сделал во время пролета мимо него 1 января. Снимки были сделаны с расстояния 27 тыс. километров, они подтвердили высказывавшиеся ранее предположения, что астероид представляет собой «слипшееся» двойное тело, состоящее из двух сфер, напоминающее матрешку или снеговика. Ученые уже назвали большую долю «Ультима», малое – «Туле».

Находится астероид на расстоянии 6,4 млрд километров от Земли, радиосигнал от него идет 6 часов 8 минут. Этот астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году он достиг своей главной цели – Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником. После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера, к ранее выбранному астероиду.