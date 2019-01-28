Корь дошла до Москвы: школы на карантине

В московской школе №1434 «Раменки» введен карантин по кори, сообщается на сайте образовательного учреждения.

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Согласно приказу, карантинные мероприятия продлятся 21 день с момента выявления последнего заболевшего. Отмечается, что они распространяются на два корпуса. Карантин объявлен с 24 января.

Кроме того, карантин ввели в школе №1797 «Богородская», сообщил «РИА Новости» директор Алексей Нефедов. По его словам, заболел один ученик. «Это разовый случай, один ребенок заболел, так как все в школе контактные, ввели карантин на 21 день. По инструкции работаем», — пояснил он.

Как 21 января сообщил «Роспотребнадзор»,

в Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет. Известно о 37 смертельных случаях заболеваний.

Хуже всего дела обстоят на Украине и в Грузии.

«Только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 миллион, в Грузии - 396 больных на 1 млн населения, в Черногории – 324 больных на 1 млн населения, в Греции – 261 больных на 1 млн населения, в Румынии – 84 больных на 1 млн населения, в Молдове – 77 больных на 1 млн населения, во Франции – 43 больных на 1 млн населения, в Италии 42 больных на 1 млн населения», — отмечается в сообщении.

На Украине только с 28 декабря 2018 года по 3 января 2019 года корью заболело 2305 человек. Из-за эпидемии кори Польша намерена запретить въезд непривитым гражданам Украины.

В России ситуация пока что стабильная, несмотря на увеличение числа заболевших.

Сдержать возможную эпидемию помогает своевременная вакцинация. Случаи кори в России регистрируются в основном у тех, кто отказался от прививки либо не получил ее из-за противопоказаний или отсутствия постоянного места жительства.

В 2018 году показатель заболеваемости корью в России составил всего 17,3 случая на 1 млн населения. Большинство случаев были связаны с завозом инфекции из-за рубежа.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с заразностью, приближающейся к 100%. Болезнь характеризуется высокой, до до 40,5 °C, температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Вирус кори относится к семейству парамиксовирусов, куда входят также возбудители паротита (свинки) и чумы у животных. Несмотря на то, что вирус кори не стоек во внешней среде, он высокозаразен при передаче воздушно-капельным путем. Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

Корью болеют преимущественно дети в возрасте от двух до пяти лет; значительно реже — взрослые, не переболевшие в детском возрасте.

У новорожденных детей первые три месяца жизни сохраняется иммунитет, переданный от привитой матери с молоком и внутриутробно. После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет, повторное заболевание корью человека без сопутствующей патологии иммунной системы сомнительно, хотя и такие случаи описаны.

Вирус попадает в организм через слизистую оболочку верхних дыхательных путей и через кровеносную систему попадает в лимфатические узлы. Там он размножается и снова попадает в кровь. Спустя 8-14 дней после заражения у больного резко поднимается температура, появляется насморк, сухой кашель, светобоязнь, чихание, осиплость голоса, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы. На небе появляются красные пятна. На второй день болезни на слизистой щек также образуются мелкие белесые пятна с красной каймой — пятна Бельского — Филатова — Коплика, однозначно свидетельствующие о кори.

Коревая сыпь появляется на 4-5 день болезни, сначала на лице, шее, за ушами, постепенно спускаясь к туловищу и конечностям. Спустя примерно 4 дня после начала высыпаний сыпь темнеет и шелушится, температура снижается. Пигментация сохраняется еще около полутора недель.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, среди них — ларингит, круп, трахеобронхит, отит, первичная коревая пневмония, вторичная бактериальная пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит. Довольно редкое позднее осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит.

Осложнения чаще встречаются у взрослых пациентов. При иммунодефиците риск смерти резко возрастает.

Лекарств от кори нет, возможно лишь симптоматическое лечение — жаропонижающие и отхаркивающие средства, противовоспалительные аэрозоли для горла, раствор соды для промывания глаз, соответствующие антибиотики при бактериальных осложнениях.

Единственный способ защиты от кори — вакцинация. После введения одной дозы 85% детей девятимесячного возраста и 95% детей двенадцатимесячного возраста получают иммунитет. Почти все, у кого не развивается иммунитет после введения первой дозы, приобретают иммунитет после введения второй дозы. При охвате вакцинации в какой-либо местности более 93 % вспышек кори, как правило, больше не происходит, однако они могут вновь начаться при снижении охвата.