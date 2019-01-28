«Эпическое приключение»: как британцы ищут затонувший корабль

Исследователи из Кембриджа собираются найти обломки британского экспедиционного судна «Эндьюранс». При благоприятных условиях они доберутся до места крушения корабля уже в первых числах февраля, сообщает новостная служба BBC.

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«Эндьюранс» был одним из двух кораблей, участвовавших в Имперской трансантарктической экспедиции под руководством сэра Эрнеста Шеклтона. 21 февраля 1915 года корабль оказался в самой южной точке своего пути, затем начал дрейфовать на север. Уже в апреле начались подвижки льда.

30 сентября «Эндьюранс» перенес тяжелейшие ледовые сжатия за все время экспедиции. 24 октября сильный напор льдов со привел к разрушению борта и образованию пробоины. На лед были выгружены припасы и три шлюпки. Трое суток команда боролась за жизнь корабля, откачивая из трюмов воду при -27 °C и пытаясь заделать пробоину. 27 октября Шеклтон распорядился начать эвакуацию на лед.

Обломки держались на плаву еще несколько недель, что позволило извлечь множество оставленных вещей.

В итоге достичь поставленной цели — пересечь Антарктиду — экспедиции не удалось. Однако слаженная работа команды стала примером профессионализма и выносливости полярников, сумевших выжить в экстремальных условиях.

National Library of Australia

Кембриджской экспедиции предстоит преодолеть около 120 км, чтобы добраться до обломков. Корабль затонул в море Уэдделла, большая часть которого покрыта льдом толщиной до 3 м, из-за чего по нему сложно ходить даже современным ледоколам. Исследователи используют спутниковые снимки и дроны, чтобы наблюдать за движением льда и прокладывать путь.

Для экспедиции было решено использовать южноафриканский ледокол «Агульхас II».

Исследователи уверены — их шансы найти обломки «Эндьюранса» как никогда высоки.

«Мы надеемся совершить то, что раньше считалось невозможным, — говорит участник экспедиции Менсун Баунд. — Хотя шансы на успех изначально были против нас, настроение в команде поднялось благодаря благоприятным ледовым и погодным условиям, которые, по нашему мнению, позволят нам добраться до зоны поиска. Сейчас мы рассматриваем это как лучшую в истории возможность найти «Эндьюранс» и наслаждаемся возможностью участвовать в столь значимой экспедиции».

Если исследователи доберутся до последнего известного местоположения «Эндьюранса», они направят ко дну моря роботизированные субмарины, с помощью которых просканируют дно в поисках корабля. Любые обломки затем будут рассматриваться более пристально с помощью удаленно управляемых подводных аппаратов.

Координаты места, где затонуло судно, известны благодаря шкиперу и главному штурману корабля Фрэнку Уорсли. Однако в каком состоянии сейчас обломки — неизвестно, 44-метровый корабль вполне могло растащить по морскому дну. Но если он опускался вниз достаточно плавно, есть вероятность, что он практически не поврежден. Кроме того, в холодной воде, как правило, не выживают вызывающие гниение микроорганизмы, которые могли бы навредить деревянному кораблю.

В воскресенье, 27 января, команда находилась на севере Антарктиды и занималась калибровкой аппаратуры для отслеживания роботизированных подлодок.

Путь к месту крушения «Эндьюранса» запланирован на 28 января.

«Даже просто попасть к месту крушения будет сложным испытанием, отмечает полярный географ и руководитель экспедиции Джон Ширс. — Нам нужно будет прорваться через 120 км люда толщиной в 2-3 метра. Если нам это удастся, мы будем искать способ спустить под воду дистанционно управляемые аппараты. Это будет эпическое приключение!».

Экспедиция не обошлась без проблем. На прошлой неделе одна из автономных подлодок застряла под толстой льдиной, и команда потратила четрые дня, чтобы разбить лед и забрать субмарину.

Кроме поиска обломков «Эндьюранса», исследователи последние две недели также занимались изучением ледника Ларсена, от которого в 2017 году откололся исполинский айсберг. Собранные данные позволят узнать больше о том, как формируются и разрушаются шельфовые ледники.

Кроме того, снимки с субмарин позволят более тщательно изучить подводных обитателей моря Уэдделла на глубине до 400 м. Пока что об организмах, способных выжить в таких экстремальных условиях, известно мало.

Главный научный сотрудник экспедиции Джулиан Доудсвелл отмечает, что группа собрала множество данных по гляциологии, океанографии, биологии и геологии района вокруг ледника Ларсена.

По словам Ширса, исследовательская группа и команда ледокола заслуживают «огромного уважения» за то, что работали на морозе ради сбора научных данных. Он отметил, что все, кто находится на борту, с нетерпением ждут поисков «Эндьюранса».

«Мы искренне надеемся добраться до места крушения,» — подчеркивает он.