«Омерзительный фашист и антисемит»: кого чествовали в Киеве

Мемориальную доску в память о крупном идеологе украинского национализма Дмитрии Донцове установили на фасаде здания Украинского национального информационного агентства «Укринформ» в Киеве, сообщило это агентство. Согласно формулировке источника, Донцов был «общественным деятелем, философом, публицистом и литературным критиком», а с мая по ноябрь 1918 года занимал пост председателя Украинского телеграфного агентства.

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На торжественной церемонии присутствовали общественные и политические деятели. Как заявил один из них, глава запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) и по совместительству первый зампред Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак, «Донцов был из тех государственных деятелей, кто понимал, что нация может иметь свое государство только тогда, когда будет бороться за нее силой оружия».

«Он очень хорошо понимал, что никакие чужие идеологии, никакие чужие доктрины не помогут завоевать это государство.

Только одна доктрина — доктрина украинской национальной идеи — способна консолидировать и объединить нацию вокруг своей государственности», — подчеркнул он.

По словам народного депутата Андрея Ильенко, «такие мощные фигуры формируют культуру и нацию».

«Он был не только теоретиком, но и практиком, потому что, когда пришло время непосредственной практической деятельности на благо Украины, Донцов не остался в стороне, а возглавил важный институт и пытался организовать украинскую информационную политику — и этим вносил свой вклад в развитие украинской государственности», — отметил член запрещенного в России ВО «Свобода».

Принципиально иного мнения об историческом деятеле, которого чествовали на Крещатике, придерживается бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, охарактеризовавший Донцова как «фашиста, антисемита и нацистского коллаборанта».

«Установили доску тому Донцову, который стал автором теории интегрального национализма (украинского нацизма) с его ценностями расовой гигиены и переводчиком на украинский язык «Майн Кампф» Гитлера, — написал политик на своей страницу в фейсбуке. — Тому Донцову, чьи идеи легли в основу идеологии ОУН. Тому Донцову, который во время Великой Отечественной войны жил в Берлине и оккупированной фашистами Праге, где работал в нацистских учреждениях.

Тому Донцову, которому принадлежат следующие цитаты: «международное жидовство – это сила разложения, которая саранчой накинулась на Германию»;

«евреи кастрировали душу народа, привнося в литературу и прессу «жидовский, космополитический дух», унижая и высмеивая национальную гордость, патриотизм, героическое искусство». И этого человека киевский режим считает «выдающимся киевлянином».

Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский также называл Донцова «антисемитом, омерзительным фашистом и нацистским коллаборационистом», припоминая его известные высказывания против евреев.

Донцов был выходцем из русскоговорящей семьи, при этом использовал оскорбительные термины применительно к жителям России. В своих произведениях он провозглашал лозунги «Киев против Москвы», «Прочь от России». В годы Первой мировой войны по заданию австрийской и германской разведок Донцов занимался идеологической обработкой военнопленных Русской императорской армии украинского происхождения с целью привлечения их к участию в боевых действиях против России. Начиная с 1919 года, Донцов тесно сотрудничал с известными украинскими националистами Симоном Петлюрой и Евгением Коновальцом.

Под влиянием западноевропейских фашистских идей в 1926-м создал свою программную работу «Национализм», в которой изложил доктрину интегрального национализма: ее, в свою очередь, переняла в качестве официальной идеологии ОУН, в начале 1940-х, как известно, расколовшаяся на две фракции – во главе со Степаном Бандерой и Андреем Мельником. Во время Второй мировой войны власти СССР внесли Донцова в список военных преступников и требовали его выдачи, однако после пребывания в Западной Европе и США он эмигрировал в Канаду, где занялся писательской деятельностью.

В понедельник в Киеве в не менее торжественной атмосфере прошло открытие мемориального барельефе военному лидеру Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре. Как было замечено в аннотации Украинского института национальной памяти (УНИП),

«доска появилась в символическом месте – в начале улицы Петлюры, где в январе 1918 года шли бои подразделений армии УНР с большевистскими мятежниками».

«В рамках празднования столетнего юбилея революции в столице Украины должен появиться памятник главному атаману и председателю директории УНР Симону Петлюре, ведь его имя, рядом с именами Мазепы и Бандеры, стало одним из символов борьбы украинцев за свободу», — констатировал директор УНИП Владимир Вятрович.

Одновременно с чествованием Донцова в Киеве демонтировали памятник выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову, который был установлен перед входом в здание Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, где ранее размещалось Суворовское военное училище. Вятрович выразил удовлетворение в связи со сносом монумента, что широко анонсировалось еще несколько месяцев назад.

«Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — резюмировал он в Facebook.