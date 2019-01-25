Боль и паралич: от чего умер Александр Македонский

Исследовательница из Университета Отаго в Новой Зеландии выдвинула новую версию смерти Александра Македонского — по ее мнению, он мог скончаться от синдрома Гийена-Барре, при котором оказывается поражена нервная система. Свою теорию она изложила в статье в журнале The Ancient History Bulletin.

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Александр Македонский жил в 356-323 годах до н.э. Он был выдающимся полководцем, правил Македонией, подчинил ей Грецию, Сирию, Палестину и Египет, завоевал Среднюю Азию и начал захватывать Индию, но утомленная долгим походом армия взбунтовалась и Александру пришлось повернуть назад. Он скончался в возрасте 32 лет после 10 дней тяжелой лихорадки во время подготовки похода в Аравию.

Причина смерти Александра Македоского не установлена до сих пор.

Чаще всего выдвигается версия о малярии, атаковавшей организм царя совместно с еще одной болезнью — либо воспалением легких, либо скоротечно протекавшей лейкемией. По другой версии, царь заболел лихорадкой Западного Нила, которая приводит к воспалению мозговых оболочек. Кроме того, выдвигались предположения о том, что Александр мог умереть от лейшманиоза или рака.

Среди других версий — подорвавшие здоровье царя попойки с полководцами, передозировка ягодами ядовитого морозника, который использовался как слабительное и отравление препаратом на основе белой чемерицы, применявшимся в медицинских целях.

Однако ни одна из этих версий не учитывает того, что на протяжении шести дней после смерти тело Александра не разлагалось, подчеркивает доктор Кэтрин Холл, старший преподаватель медицинского факультета и практикующий врач.

«Древние греки думали, что это доказывало, что Александр был богом, — говорит она. — Моя статья впервые дает этому объяснение».

Из исторических источников известно, что перед смертью Александр страдал от болей в животе и восходящего паралича, при этом будучи полностью вменяем.

Синдром Гийена-Барре описали в 1916 году французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре. При этом синдроме могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Это может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в конечностях.

Чаще всего синдром поражает взрослых мужчин. Даже в наши дни 3-5% пациентов с синдромом Гийена-Барре умирают от осложнений, которые могут включать паралич дыхательных мышц, инфекцию крови, тромб в легких или остановку сердца.

По мнению Холл, синдром мог развиться после заражения бактериями Campylobacter pylori — кампилобактериоз повышает риск его развития примерно в 100 раз. Синдром Гийена-Барре вызывает паралич, но не затрагивает когнитивные функции. А, учитывая, что раньше смерть устанавливали по наличию дыхания, а не пульса,

Македонский вполне мог быть еще жив, когда его объявили мертвым, так как его дыхание могло стать практически незаметным.

«Мне был хотелось вызвать новые дебаты и дискуссии и, возможно, переписать учебники истории, утверждая, что Александр на самом деле умер на шесть дней позже, чем считалось, — — говорит Холл. — Его смерть, возможно, является самым известным случаем псевдосмерти, или ложного ее установления, когда-либо зарегистрированного».

По мнению Холл, Александр интересен людям потому, что он был психологически сложным человеком и вошел в историю как воин-герой.

«Независимо от того, как люди пытаются представить себе Александра Македонского, у них есть желание попытаться узнать о его жизни как можно больше, — говорит она. — Тайна его смерти продолжает вызывать интерес и у ученых, и у общественности. Синдром Гийена-Барре способен собрать воедино многие ее детали».

В 2015 году археологи предположили, что нашли настоящую могилу отца Александра Македонского, Филиппа II.

В греческом городе Вергина находится захоронение, состоящее из принадлежащих семье правителей Македонии трех могил. Предыдущие исследования указывали на то, что останки Филиппа II — отца Александра Македонского — покоятся в могиле под №2. Археологи утверждали, что личность царя была установлена при помощи анализа следов на скелете, свидетельствующих о полученных при жизни травмах.

Однако теперь археологи заявляют, что на самом деле Филипп II похоронен в гробнице под №1. Находящийся там скелет принадлежит мужчине, чей рост составлял около 180 см, а примерный возраст в момент смерти — 45 лет. Ученые сообщают, что идентифицировать останки помогли специфичные травмы шеи и коленного сустава, о которых сообщают исторические источники. Кроме останков Филиппа II в могиле также был найден скелет 18-летней девушки — предположительно, жены царя — Клеопатры Македонской, а также останки младенца, которому на момент смерти было около 42 недель.