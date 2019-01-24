«Сгнившее яблоко нужно выбросить»: все перевороты Венесуэлы

В начале XIX века Венесуэла сражалась за независимость от Испании, эксплуатировавшей ее ресурсы на протяжении трех столетий. Попытка сбросить иноземное владычество под руководством генерала Франсиско де Миранды окончилась неудачей, однако чуть позже главный южноамериканский герой всех времен Симон Боливар в результате многолетней национально-освободительной войны добился разрыва устоявшихся связей по схеме «колония – монополия».

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После его смерти в 1830 году случился распад созданной им Великой Колумбии – государственного образования в северной части Южной Америки, включавшего в себя территории современных Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Панамы. В следующем году Венесуэла официально провозгласила свою независимость. С этого момента ее практически беспрерывно сотрясали перевороты.

Уже второй президент страны Хосе Мария Варгас, победивший на выборах в 1834 году, был свергнут в результате мятежа своего проигравшего конкурента Сантьяго Мариньо, желавшего реставрации развалившейся «империи».

Противостояние переросло в гражданскую войну, триумфатором которой вышел не кто-то из соперников, а первый президент генерал Хосе Антонио Паэс, умело использовавший собственную популярность в войсках. В 1848 году уже сам Паэс организовал восстание против избранного президента Хосе Тадео Монегаса и его либерального правительства. Тогда Монегасу удалось удержать власть, однако, принимая непопулярные решения и рассаживая на ключевые посты своих родственников, он утратил доверие населения и вошел в историю Венесуэлы как один из самых ненавидимых правителей. В 1858-м году Монегас был смещен очередной революцией.

Обстановка позволила Паэсу вернуться из изгнания и объявить себя верховным диктатором. Началась новая гражданская война. До 1890-х годов политическая жизнь страны была практически полностью парализована непрекращающимися разборками между претендентами на власть, диктатор сменял диктатора.

Не удивительно, что свергнувший Игнасио Андраде в 1899 году погонщик мулов, властолюбец и сумасброд Сиприано Кастро стал уже 37-м президентом Венесуэлы. Девятью годами позже он опрометчиво уехал в Европу, чем воспользовался вице-президент Хуан Гомес, при котором установился авторитарный режим с вспышками террора. Гомес оказался удачливее предшественников: ему удалось удержаться во главе государства в различных качествах до своей смерти в 1935-м году. Президент-диктатор успешно подавлял бесконечные попытки переворота, запретил все политические партии и приобрел репутацию «отца нации». Именно при Гомесе в Венесуэле нашли нефть, причем в 1928-м страна уже вышла на второе место в мире после США по ее добыче. Американцы начали инвестировать в промышленность страны солидные средства.

После кончины Гомеса политический вектор вновь радикально переменился в сторону либерализации.

После относительного затишья вновь затрясло Венесуэлу в 1945 году: в феврале правительство объявило войну Германии и Японии, чтобы присоединиться затем к числу победителей Второй мировой войны, а в октябре группа молодых офицеров устроила государственный переворот, приведший к свержению президента Исайаса Медины Ангариты.

Впоследствии он писал в мемуарах, что случившееся застало его врасплох, поскольку у него «не было ни малейшего сомнения в преданности военнослужащих».

Режим просуществовал три года, пока власть не захватила военная хунта в составе трех подполковников во главе с Карлосом Дельгадо Чальбо. В 1950-м он был похищен оппозицией и убит при невыясненных обстоятельствах: в организации операции подозревался министр обороны Маркос Хименес, который, таким образом, стал новым лидером Венесуэлы. Примерно тогда же в стране вновь запретили компартию, что спровоцировало разрыв отношений с СССР по инициативе советской стороны.

Этот отрезок ознаменовался рядом политических убийств и воровством больших сумм из государственной казны.

«Если яблоко сгнило, нужно его выбросить, иначе гниль от него распространится на другие, и придется выбросить всю корзину», — объяснял свою политику Хименес.

Судьба отвела Хименесу довольно продолжительный по венесуэльским меркам срок правления: к падению его режима привело массовое Январское восстание 1958 года, кульминацией которого явились бомбардировки президентского дворца. 23 января диктатор бежал из охваченного беспорядками Каракаса, вызвав всеобщее ликование и погромы домов его сторонников. Для управления ситуацией была сформирована временная правительственная хунта трех родов войск во главе с адмиралом Вольфгангом Ларрасабалем.

Уго Чавес, оценивая Январское восстание, отмечал, что «народный порыв был использован для того, чтобы удовлетворить подлые интересы класса политиков, который скоро показал свою сущность: лакея империализма!»

При новом президенте Ромуло Бетанкуре, занимавшем кресло до 1964 года, и его преемниках был взят курс на демократизацию Венесуэлы, на сведение до минимума отношений с диктатурами и либерализацию экономики. Разделявший антикоммунистические взгляды Бетанкур занимал враждебную позицию к странам соцблока, одновременно демонстрируя симпатию к США. Гонения на представителей левых сил внутри страны возобновились: многим из них пришлось уйти в подполье, за что президент получил прозвище «охотник на коммунистов». Другой почетный титул Бетанкура – «отец венесуэльской демократии».

Если верить советской прессе того времени, он провозгласил два принципа: «Улица принадлежит полиции» и «Стреляйте, потом разберемся».

Забавно, но в 1930-е Бетанкур сам был членом компартии и жил в эмиграции в Чили. В тот период он завязал дружеские отношения с местным социалистом Сальвадором Альенде, которого в январе 1959 года пригласил на собственную инаугурацию, несмотря на проснувшуюся ненависть к левым.

Следующий заметный миру скачок напряжения в венесуэльском обществе датируется 1989 годом, когда президент Карлос Перес принял программу жесткой экономии и сокращения расходов, а также по требованию МВФ объявил о повышении цен на бензин и нефть, что привело к народным волнениям. Воспользовавшись всеобщей нестабильностью, в 1992-м поднял бунт один из парашютных полков под командованием подполковника Уго Чавеса.

Попытка переворота завершилась полным провалом, погибло несколько сотен человек – как сторонников правительства, так и повстанцев, — а сам будущий лидер сдался полиции и на два года переехал в тюрьму. Его подчиненным не удалось прорваться к президентскому дворцу и захватить столицу, хотя несколько других крупных городов мятежники все же взяли под свой контроль. Через несколько месяцев соратники Чавеса из армейских рядов предприняли еще один путч, однако восстание снова не удалось, и даже освободить своего предводителя из тюрьмы у них не получилось.

Разгром отрядов Чавеса не сильно помог президенту Пересу: в следующем году ему объявили импичмент и привлекли к суду по обвинению в присвоении госсредств.

Очередному руководителю Венесуэлы пришлось спасаться бегством за границу.

Один из следующих президентов Рафаэль Кальдера в рамках предвыборной кампании помиловал заговорщиков и среди них Чавеса, – и уже в 1998 году тот выиграл президентские выборы, на 15 лет (с незначительным перерывом) воцарившись в Венесуэле и получив серьезную поддержку населения. Как и практически всем до него, ему пришлось активно противодействовать переворотам. Самая известная попытка произошла в апреле 2002 года, когда командующий национальной гвардии генерал Альберто Комачо Кайрус объявил о низложении правительства Чавеса.

Президенту удалось отбиться и сохранить свое положение.

Потерпела итоговое поражение и другая, поначалу успешно складывавшаяся попытка отстранить Чавеса путем масштабных протестных демонстраций. Как показывает история, перевороты для Венесуэлы – дело обыденное, и почти каждый новый президент заканчивает тем же, с чего когда-то начинал.