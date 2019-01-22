ГМ-дети: Китай признал эксперименты

Китайские власти завершили расследование экспериментов физика Хе Цзянькуя, якобы создавшего генетически модифицированных детей, сообщает новостное агентство Xinhua.

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Как выяснили следователи из провинции Гуандун, Цзянькуй начал свою работу по созданию ГМ-детей в 2016 году, создав команду врачей, в том числе зарубежных. Набирая добровольцев, он подделал сертификат комиссии по этике, что уже само по себе — серьезное нарушение закона. Так как людям с ВИЧ запрещено участвовать в программе ЭКО, Цзянькуй нашел тех, кто сдаст кровь на анализ вместо самих участников.

Эксперимент продолжался с марта 2017 года по ноябрь 2018 года.

Использованная технология редактирования генома не гарантировала безопасность или эффективность эксперимента.

Пять пар так и не смогли забеременеть, одна отказалась от дальнейшего участия. У одной пары родилась двойня, и еще одна ожидает ребенка. Власти пообещали обеспечить детям и беременной паре постоянное медицинское наблюдение.

Узнав о результатах расследования, руководство Южного университета наук и технологий, где работал Цзянькуй, тут же его уволило.

По словам следователей, эксперименты Цзянькуя «серьезно нарушили этические принципы и соответствующие законы Китая». Следующим шагом станет привлечение Цзянькуя и его сообщников к ответственности, чтобы они «понесли наказание в соответствии с законом».

Так как это первое в своем роде подобное преступление, пока нет никаких предположений, каким будет это наказание.

Наличие женщины, которая вынашивает еще одного ГМ-ребенка, подтвердил американский врач и биоэтик из Стэнфордского университета Уильям Харлбат, знакомый с Цзянькуем. Во время конференции, на которой Цзянькуй заявил о рождении ГМ-близнецов, срок беременности был еще слишком мал и разглядеть плод на УЗИ было нельзя, но сейчас женщина находится на 12-14 неделе.

Харлбат собирался повидаться с Цзянькуем после конференции, но тот был взят под стражу и им оставалось только переписываться. Последнее письмо Харлбат получил за неделю до объявления результатов расследования.

«Он не похож на человека, который боится или испытывает стресс, — отмечает Харлбат. — Он писал, что может свободно ходить по кампусу и окрестностям».

Имя Хе Цзянькуя стало известно общественности в ноябре 2018 года, когда он заявил о рождении генетически модифицированных близнецов. По словам Цзянькуя, команда ученых изменила ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением.

У всех участвовавших в эксперименте отцов был обнаружен ВИЧ, а у всех матерей его не было. Инфицирование женщин и их будущих детей было маловероятно — мужчины принимали препараты, подавляющие активность вируса. Задачей исследователей было защитить детей от ВИЧ в будущем.

Целью редактирования было наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ — особенностью, с которой рождаются некоторые люди. Разглашение имен или иные данных родителей запрещено.

Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR, и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились девочки-близняшки. При этом у одной из них обе копии гена CCR5 оказались изменены, другая же получила и измененную, и неизмененную копию гена. Второй ребенок все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако неизвестно, насколько она будет снижена.

В декабре китайские СМИ сообщили, что Цзянькуй пропал — предположительно, он находился под домашним арестом в кампусе Южного университета науки и технологий, но сам университет эти данные опровергал.

Правительство Китая запретило дальнейшую работу Цзянькуя. Власти прислушались к ученым, заявившим, что еще слишком рано ставить такие эксперименты.

Позже стало известно, что он находится под охраной в городе Шэньчжэнь. По словам общавшихся с ним ученых, Цзянькую могут предъявить обвинения в коррупции и взяточничестве, за которые в Китае могут приговорить к смертной казни. Кроме того, принципы работы с генетически измененными эмбрионами запрещают имплантировать их в человеческие тела.

Цзянькуй заработал около $50 тыс., продавая технологии секвенирования генома. Специалисты полагают, что вряд ли он финансировал свои исследования и эксперименты из собственных денег.