ГМ-дети: Китай признал эксперименты

Китайские власти завершили расследование экспериментов физика Хе Цзянькуя, якобы создавшего генетически модифицированных детей, сообщает новостное агентство Xinhua.
Как выяснили следователи из провинции Гуандун, Цзянькуй начал свою работу по созданию ГМ-детей в 2016 году, создав команду врачей, в том числе зарубежных. Набирая добровольцев, он подделал сертификат комиссии по этике, что уже само по себе — серьезное нарушение закона. Так как людям с ВИЧ запрещено участвовать в программе ЭКО, Цзянькуй нашел тех, кто сдаст кровь на анализ вместо самих участников.
Эксперимент продолжался с марта 2017 года по ноябрь 2018 года.
Использованная технология редактирования генома не гарантировала безопасность или эффективность эксперимента.
Пять пар так и не смогли забеременеть, одна отказалась от дальнейшего участия. У одной пары родилась двойня, и еще одна ожидает ребенка. Власти пообещали обеспечить детям и беременной паре постоянное медицинское наблюдение.
Узнав о результатах расследования, руководство Южного университета наук и технологий, где работал Цзянькуй, тут же его уволило.
По словам следователей, эксперименты Цзянькуя «серьезно нарушили этические принципы и соответствующие законы Китая». Следующим шагом станет привлечение Цзянькуя и его сообщников к ответственности, чтобы они «понесли наказание в соответствии с законом».
Так как это первое в своем роде подобное преступление, пока нет никаких предположений, каким будет это наказание.
Наличие женщины, которая вынашивает еще одного ГМ-ребенка, подтвердил американский врач и биоэтик из Стэнфордского университета Уильям Харлбат, знакомый с Цзянькуем. Во время конференции, на которой Цзянькуй заявил о рождении ГМ-близнецов, срок беременности был еще слишком мал и разглядеть плод на УЗИ было нельзя, но сейчас женщина находится на 12-14 неделе.
Харлбат собирался повидаться с Цзянькуем после конференции, но тот был взят под стражу и им оставалось только переписываться. Последнее письмо Харлбат получил за неделю до объявления результатов расследования.
«Он не похож на человека, который боится или испытывает стресс, — отмечает Харлбат. — Он писал, что может свободно ходить по кампусу и окрестностям».
Имя Хе Цзянькуя стало известно общественности в ноябре 2018 года, когда он заявил о рождении генетически модифицированных близнецов. По словам Цзянькуя, команда ученых изменила ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением.
У всех участвовавших в эксперименте отцов был обнаружен ВИЧ, а у всех матерей его не было. Инфицирование женщин и их будущих детей было маловероятно — мужчины принимали препараты, подавляющие активность вируса. Задачей исследователей было защитить детей от ВИЧ в будущем.
Целью редактирования было наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ — особенностью, с которой рождаются некоторые люди. Разглашение имен или иные данных родителей запрещено.
Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR, и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились девочки-близняшки. При этом у одной из них обе копии гена CCR5 оказались изменены, другая же получила и измененную, и неизмененную копию гена. Второй ребенок все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако неизвестно, насколько она будет снижена.
В декабре китайские СМИ сообщили, что Цзянькуй пропал — предположительно, он находился под домашним арестом в кампусе Южного университета науки и технологий, но сам университет эти данные опровергал.
Правительство Китая запретило дальнейшую работу Цзянькуя. Власти прислушались к ученым, заявившим, что еще слишком рано ставить такие эксперименты.
Позже стало известно, что он находится под охраной в городе Шэньчжэнь. По словам общавшихся с ним ученых, Цзянькую могут предъявить обвинения в коррупции и взяточничестве, за которые в Китае могут приговорить к смертной казни. Кроме того, принципы работы с генетически измененными эмбрионами запрещают имплантировать их в человеческие тела.
Цзянькуй заработал около $50 тыс., продавая технологии секвенирования генома. Специалисты полагают, что вряд ли он финансировал свои исследования и эксперименты из собственных денег.