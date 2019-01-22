Кокаин в Темзе: угри сходят с ума

В водах Темзы повышено содержание кокаина, выяснили специалисты из Королевского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Science of The Total Environment. Из-за кокаина в воде населяющие Темзу угри могут стать гиперактивными и потерять возможность размножаться.

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Более ранние работы показали, что в Лондоне самый высокий уровень потребления кокаина в Европе, а доставляют его после заказа быстрее, чем пиццу. Ученые решили выяснить, какие последствия это может нанести природе.

Как выяснилось в результате наблюдений, концентрация кофеина, кокаина и бензоилэкгонина, являющегося продуктом метаболизма кокаина, в поступающей на очистные станции воде превышает микрограмм на литр. Содержание этих веществ резко увеличивается в течение 24 часов после дождя, когда в реку попадает больше сточных вод.

Концентрация кокаина в лондонских водах оказалась намного выше, чем в других британских городах.

Кроме того, если в других городах она повышалась к выходным, так как именно в эти дни жители употребляли кокаин чаще, в Лондоне она сохранялась одинаковой на протяжении всей недели.

У европейских угрей сложный жизненный цикл. От 15 до 20 лет они проводят в водоемах, в основном пресных, а затем пересекают Атлантический океан и нерестятся в Саргассовом море, к востоку от Карибского моря и восточного побережья США. Препятствием к этому могут стать как плотины, так и загрязнение воды.

Ранее итальянские исследователи выяснили, что даже небольшие дозы кокаина приводят к гиперактивности у угрей. Кроме того, кокаин имел тенденцию накапливаться в их мышцах, коже и органах. Эффект сохранялся даже спустя 10 дней после того, как угрей переместили из воды с кокаином в чистую.

Также кокаин приводил к повышению концентрации кортизола, гормона стресса. От него зависит способность угрей запасать жир, необходимый для миграции в Саргассово море. Таким образом, кокаин в воде может привести к снижению численности угрей, которые не смогут нормально размножаться.

Кроме того, повышенная выработка дофамина могла и вовсе помешать им достичь полового созревания.

Также неизвестно, как кокаин влияет на другие организмы в реке. Ранее было показано, что содержащиеся в воде антидепрессанты влияют на свойства водорослей микроорганизмов.

«Наркотики, которые влияют на нас, почти всегда будут влиять на всех животных, в особенности беспозвоночных — они более чувствительны», — отмечает куратор лондонского океанариума SEA LIFE Джеймс Робсон.

Однако беспокоиться пока не о чем, считает Робсон — концентрации кокаина в водах Темзы намного ниже, чем те, с которыми экспериментировали итальянские ученые. Высокая концентрация кофеина его тоже не впечатлила.

«Прежде, чем беспокоиться о кофеине, повышающем частоту сердечных сокращений, я бы больше переживал об изменении климата, влияющем на температуру, и загрязнении пластмассой, — говорит он. — Это наносит экосистеме гораздо больший ущерб».

Чтобы понять, как кокаин в водах Темзы влияет на живущих там угрей, надо выловить их и изучить их поведение. Однако пока что такого исследования не проводилось.

Сейчас Темза — одна из наиболее чистых рек в Европе благодаря работе специалистов. После того, как начались работы по ее очистке, в реку вернулись многие животные, включая морских коньков и даже дельфинов.

Вместо того, чтобы переживать о кокаине и кофеине в воде, Робсон предлагает отказаться от использования влажных салфеток — попадая в канализацию, они способствуют появлению засоров в очистительной системе реки и притоку в нее сточных вод.

Кроме того, для угрей опасен шум от судов, он нарушает их нормальное поведение, делая легкой добычей для хищников.

Проведенные исследования показали, что в условиях постоянного шума от проходящих судов угри на 50% реже замечают приближение хищника, а если замечают, на 25% медленнее реагируют. Все вместе это приводит к тому, что популяция угрей сокращается в численности.

В лаборатории биологи проверили, как шум влияет на физиологию и поведение угрей. Выяснилось, что под влиянием стресса у них меняется скорость метаболизма и нарушается предпочтение правой или левой стороны. Ученые считают, что это может снизить их реакцию на хищника.

Подобная ситуация вызывает беспокойство, так как численность угрей за последние 20 лет снизилась на 90%.