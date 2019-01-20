Было ли отравление? Последний день Ленина. ОНЛАЙН

Значительный удар здоровью Ленина нанесли пули Фанни Каплан, выпущенные на заводе Михельсона 30 августа 1918 года. Вождь революции сумел восстановиться после тяжелых ранений и вновь приступить к работе. Однако с тех пор часто болел. Начиная с 1920 года, Ленин регулярно жаловался на мучительную головную боль. В не меньшей степени его подкосила смерть близкой подруги Инессы Арманд, внезапно скончавшейся от подхваченной холеры. В марте 1921 года председатель Совнаркома писал Льву Каменеву: «Вижу, что на съезде, вероятно, не смогу читать доклада. Ухудшение в болезни после трех месяцев лечения явное». А в июле сообщал уже Максиму Горькому: «Я устал так, что ничегошеньки не могу». По свидетельству профессора Ливерия Даршкевича, имелись «два тягостных для Владимира Ильича явления: во-первых, масса чрезвычайно тяжелых неврастенических проявлений, совершенно лишавших его возможности работать так, как он работал раньше, а, во-вторых, ряд навязчивостей, которые своим появлением сильно пугали больного».