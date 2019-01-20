Было ли отравление? Последний день Ленина. ОНЛАЙН

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В итоге ноябрь 1922 года стал последним активным месяцем в политической жизни Ленина. Он еще вел заседания Совнаркома, участвовал в заседаниях Политбюро ЦК РКП (б), однако такая нагрузка давалась ему с большим трудом. Последнее публичное выступление легендарного политического деятеля состоялось 20 ноября на пленуме Московского Совета.
В конце мая 1922-го Ленин испытывал боли в животе, сопровождавшиеся рвотой, вновь появилась головная боль, полная потеря речи и слабость правых конечностей. У него впервые предположили мозговое заболевание, «характер которого не совсем ясен». Согласно книге Юрий Лопухина и Александра Мясникова «Болезнь и смерть Ленина и Сталина», профессор Григорий Россолимо признавал, что болезнь Ленина имеет «своеобразное, не свойственное обычной картине общего мозгового артериосклероза» течение, а профессор Василий Крамер, пораженный сохранностью интеллекта и, как показали дальнейшие наблюдения, периодическими улучшениями состояния, считал, что это не укладывается в картину артериосклероза. Нарком здравоохранения Николай Семашко в периоды ухудшения здоровья высокопоставленного пациента приглашал на консультации многих крупных и известных специалистов России и Европы. Главным лечащим врачом с этого периода становится немецкий невролог Отфрид Ферстер.
Болезнь первого лица Советского государства стремительно развивалась, и даже лучшие светила не могли ее остановить. С Лениным стали происходить головокружения и обмороки, тяготила изнуряющая бессонница, не исчезала нервозность. 6 марта 1922 года глава правительства заявил: «Усиливающаяся болезнь не дает мне возможности непосредственно участвовать в политических делах и вовсе не позволяет мне исполнять советскую должность, на которую я поставлен». Все больше времени Ильич проводил на отдыхе в Подмосковье. Тем временем в столице власть потихонечку прибирали к рукам другие лица...
Нарком здравоохранения Николай Семашко заявлял, что пули Каплан были начинены ядом кураре. Впрочем, академик Борис Петровский, годы спустя посвятивший этому вопросу специальное исследование «Ранение и болезнь Ленина», категорически отрицал причинную связь между ранением и развившейся позже болезнью: «Разумеется, ранение было тяжелым, но никакого отношения к артериальным и венозным сосудам шеи не имело и не могло влиять на развитие атеросклероза и ни о каких отравленных пулях речи не могло быть».
Значительный удар здоровью Ленина нанесли пули Фанни Каплан, выпущенные на заводе Михельсона 30 августа 1918 года. Вождь революции сумел восстановиться после тяжелых ранений и вновь приступить к работе. Однако с тех пор часто болел. Начиная с 1920 года, Ленин регулярно жаловался на мучительную головную боль. В не меньшей степени его подкосила смерть близкой подруги Инессы Арманд, внезапно скончавшейся от подхваченной холеры. В марте 1921 года председатель Совнаркома писал Льву Каменеву: «Вижу, что на съезде, вероятно, не смогу читать доклада. Ухудшение в болезни после трех месяцев лечения явное». А в июле сообщал уже Максиму Горькому: «Я устал так, что ничегошеньки не могу». По свидетельству профессора Ливерия Даршкевича, имелись «два тягостных для Владимира Ильича явления: во-первых, масса чрезвычайно тяжелых неврастенических проявлений, совершенно лишавших его возможности работать так, как он работал раньше, а, во-вторых, ряд навязчивостей, которые своим появлением сильно пугали больного».
Вождя мирового пролетариата пытались убить не раз. Однако самым известным стало покушение 30 августа 1918 года. В этот день Ленин выступал на заводе Михельсона в Москве. Эсерка Фанни Каплан выстрелила в лидера революции. Ленин был ранен тремя выстрелами, а Фанни Каплан казнили спустя четыря дня.
21 января 1924 года после тяжелой болезни скончался крупнейший теоретик марксизма, лидер партии большевиков, сумевших захватить власть в России путем революции, видный оратор, основатель Советского Союза и подлинный кумир миллионов – Владимир Ленин. «Дедушке» Ильичу шел только 54-й год, однако работа на износ на протяжении десятилетий, плохая наследственность, последствия покушений и заболевания досрочно истощили его жизненные ресурсы. Своим детищем он успел «порулить» совсем немного. Кончина Ленина открыла дорогу на вершину власти Иосифу Сталину. «Газета.Ru» в исторической онлайн-трансляции вспоминает последние часы вождя мирового пролетариата. Печальный финал случится ближе к вечеру. А в начале мы расскажем, как ухудшалось состояние Ильича, и что этому способствовало.