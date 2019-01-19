«Поговорите друг с другом»: одиночество прописано в генах

Гены на 35% определяют склонность к одиночеству, выяснили ученые из Университета Западного Онтарио. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Research in Personality.

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В психологии существует понятие «большой пятерки» — пяти общих черт человека. Она включает экстраверсию, доброжелательность, добросовестность (сознательность), нейротизм (эмоциональную нестабильность) и открытость опыту.

Изучая близнецов, исследователи обратили внимание, что те из них, кто обладал выраженным нейротизмом, также чаще чувствовали себя одинокими и были склонны к социальной изоляции.

Социальная изоляция повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и преждевременной смерти, поэтому такие люди находятся в группе риска.

Участниками исследования стали 764 пары однополых близнецов в возрасте 26-43 лет. Часть из них были монозиготными (развившимися из одной яйцеклетки), часть — гетерозиготными (из разных яйцеклеток). С помощью опросников ученые выявили у них выраженность черт «большой пятерки», в частности нейротизма, а также склонность к одиночеству. Устойчивая связь между нейротизмом и одиночеством подтвердилась.

Нейротизм был несколько чаще связан с молодым возрастом и женским полом, но различия были не слишком велики, хотя и статистически значимы. Также женщины оказались более добросовестны и доброжелательны.

Исследователи также учли факторы внешней среды — в какой обстановке росли дети и как сложилась их жизнь в дальнейшем. Исходя из этих данных, они пришли к выводу, что более чем треть случаев одиночества «прописана» в генах. Однако то, сможет ли оно проявиться, зависит скорее от среды.

Этот вывод подтвердило и то, что в парах монозиготных близнецов, у которых общими были 100% генов, с одиночеством оба близнеца сталкивались чаще, чем в парах гетерозиготных, разделяющих лишь половину генома.

«Если кто-то заводит друзей в классе и доволен своим уровнем взаимодействия с другими людьми, он с меньшей вероятностью будет чувствовать себя одиноким, — поясняет доктор Джули Айткен Шермер, ведущий автор исследования. — Если идентичный близнец, имея ту же вероятность почувствовать себя одиноким, окажется в среде, которая не будет удовлетворять его потребностям в общении, у него будет более высок риск столкнуться с одиночеством».

Нейротизм может сыграть с человеком злую шутку, заставив его излишне беспокоиться о собственных переживаниях.

«Такие люди беспокоятся о том, что им стало сложнее общаться с другими, но, сосредоточившись на этом негативе, они с большей вероятностью чувствуют себя более одинокими», — поясняет Айткен Шермер.

Чтобы противостоять этому, она советует практики осознанности — отслеживания и осмысления текущих переживаний, без смещения фокуса на прошлое или будущее. По ее словам, это способно помочь стабилизировать состояние людей с выраженным нейротизмом.

Также Айткен Шермер советует поменьше времени уделять соцсетям и мессенджерам и побольше — живому общению.

«Я преподаю долгое время, и раньше, когда я входила в аудиторию, студенты болтали и мне приходилось просить их подготовиться к занятию, — делится она. — Теперь они тихо сидят, уткнувшись в телефоны и ноутбуки, и мне приходится просить их поговорить друг с другом. Я обеспокоена тем, что формируются группы одиноких людей, которые не связаны друг с другом лично, а лишь посредством электронных устройств».

Нельзя просто сделать анализ и узнать свой риск остаться одиноким, говорит она. Но можно выделить время на то, чтобы проанализировать, что делает вас менее одинокими и какие виды взаимодействия вам подходят. Так, например, интровертам не нужно много друзей, но хороший диалог может заставить их почувствовать себя лучше.

«Вы должны быть честны с собой, решая, какой уровень взаимодействия вам необходим, чтобы чувствовать себя менее одиноким и более удовлетворенным жизнью», — говорит она.

В 2018 году исследователи из Кембриджского университета также установили связь одиночества с генетикой. Исследовав данные почти полумиллиона человек, ученые выделили регионы генов, связанных с одиночеством. 13 из них оказались связаны со стремлением людей посещать бары и пабы, 6 — с желанием посещать тренажерный зал и 18 — с принадлежностью к религиозным группам.

Также исследователи выявили доказательства возможной связи между одиночеством и ожирением — вероятность возникновения и того, и другого регулировалась одними и теми де генами и, очевидно, бороться с этими проблемами стоит одновременно.

«Мы часто думаем, что одиночество обусловлено исключительно окружающей средой и жизненным опытом, но наше исследование показывает, что дело может быть и в генетике», — отмечают исследователи.