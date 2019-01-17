Сперма в вену: как не надо лечиться

33-летний ирландец полтора года вкалывал себе в руку собственную сперму, чтобы вылечить боль в спине, но добился только абсцесса. О курьезном случае самолечения врачи рассказали в журнале Irish Medical Journal.

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Мужчина обратился к врачам с жалобами на боль в спине. Она беспокоила его давно, но за три дня до обращения он переносил тяжелые предметы, и с тех пор боль только становилась сильнее. Осмотрев пациента, врачи обнаружили, что его правое предплечье опухло и воспалилось.

Мужчина признался, что в попытках унять боль он вводил себе собственный эякулят.

Такой «инновационный» метод он выбрал сам, без каких-либо медицинских рекомендаций. «Лечение» продолжалось на протяжении 18 месяцев, за это время мужчина успел ввести себе сперму три раза, как внутривенно, так и внутримышечно.

Такие эксперименты с собственным здоровьем привели к развитию бактериальной инфекции. Спустя 24 часа после последней инъекции она охватила все предплечье, вызвав отек и покраснение кожи. У мужчины не получалось ввести всю сперму в руку с одного раза, так что он сделал несколько проколов, которые и стали воротами для бактерий.

Рентгенограмма показала подкожную эмфизему — скопление воздуха в подкожной клетчатке. Анализ крови выявил повышенное содержание С-реактивного белка, маркера воспалительных реакций, до 150 мг/л при норме до 5 мг/л, что свидетельствовало об острой инфекции. Также вдвое были повышены лейкоциты. Врачи тут же ввели мужчине антибиотики.

Боль в спине постепенно уменьшилась за время пребывания мужчины в стационаре. От дренирования пораженной области он отказался и вскоре покинул больницу.

Изучив описанные в медицинской литературе случаи внутривенного или внутримышечного введения различных субстанций, врачи обнаружили, что до этого о введении спермы никто не писал. Впрочем, другие истории тоже отличались оригинальностью — пациенты с разными целями вводили себе внутривенно и внутримышечно ртуть, бензин, соляную кислоту, жидкость для зажигалок.

Врачи рассчитывают, что их опыт покажет, как опасно делать инъекции субстанций, не предназначенных для введения в кровь, и что бывает, когда этим занимается человек без необходимых навыков.

Также на работу следует обратить внимание и ученым — например, в исследованиях синдрома посторгазмического недомогания практикуется введение мужчинам их собственной спермы.

Синдром посторгазмического недомогания — это проявляющаяся после эякуляции группа физических и когнитивных симптомов, включающая нарушение речи, проблемы с памятью, ухудшение настроения, снижение зрения, головную боль, лихорадку, потливость. Впервые синдром был обнаружен в 2002 году, на сегодняшний день зарегистрировано всего около 50 случаев.

Анализ посвященных синдрому работ показал, что из 33 пациентов 29 испытывали аллергическую реакцию при инъекциях собственной спермы в плечо. При этом двое мужчин, регулярно получавших инъекции собственной спермы с возрастающей концентрацией, сообщили о снижении симптомов спустя 15 месяцев и 31 месяц.

Еще один случай, связанный с инъекциями, произошел во Флориде, но его исход был более печальным. Три пожилые женщины ослепли после лечения стволовыми клетками макулодистрофии, поражения сетчатки.

Специалисты одной из частных клиник отсосали часть жира с животов пациенток, извлекли из него стволовые клетки и ввели в глаза женщин с помощью инъекций. Процедура обошлась каждой пациентке в $5000.

Однако вместо улучшения зрения они получили отслоение сетчатки — стволовые клетки разрослись на ней, а затем сократились, буквально вырвав ее из глазного яблока.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) подчеркнуло, что стволовые клетки из жира «используются на основании минимальных клинических доказательств безопасности или эффективности, иногда с утверждениями о том, что они представляют собой революционные методы лечения различных состояний». Однако представитель клиники, выполнявшей операцию, заявил, что им не требуется одобрение FDA, ведь лечение проводится не лекарственными препаратами, а собственными клетками пациента.