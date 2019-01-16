«Это диск-рекордсмен»: США обсуждают загадочный феномен

Новая зима опять порадовала американцев необычным природным явлением, которое ранее уже вызывало неподдельный интерес среди населения и журналистов. Однако если ранее подобные феномены наблюдались, в основном, на реках в малонаселенных местах, то теперь объектом внимания стал город Уэстбрук в штате Мэн,

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в центре которого на реке Презампскот вдруг возник гигантский ледяной диск, медленно вращающийся в одну сторону.

Странный диск, вращающийся против часовой стрелки, местные жители заметили еще в минувший понедельник, по разным оценкам его диаметр составляет от 90 до 100 метров. Привлек он внимание не только местных жителей, журналистов, но и животных – несколько уток выбрались на него и с удовольствием вращались вместе с ним. «Если честно, самое замечательное в этом диске – катающиеся на нем утки», — написал один из пользователей Твитера.

Honestly the best part of this ice disk are the ducks taking a ride on it pic.twitter.com/0Lz9qlUHaW — Taylor Gleason (@TaylorGWGME) January 15, 2019

Интересным явлением уже заинтересовались местные власти, которые не преминули воспользоваться им для привлечения в городок туристов из других городов. «Загадочный диск все еще кружится. Приходите к нашей реке, сделайте селфи и отобедайте в одном из соседних ресторанов»,— призвали они в фейсбуке.

В соцсетях уже высказывались предположения насчет того, что диск может быть предвестником конца света или связан с НЛО. Однако ученые считают, что это редкое, но все же природное явление.

Как рассказал New York Times Стивен Дейли, гидролог из Научно-исследовательской лаборатории по разработке техники для районов с холодным климатом, его организация в течение года получает одно-два сообщения о вращающихся дисках из разных мест США.

Правда, обычно они не такие крупные. Местные жители рассказывают, что ранее были свидетелями небольших вращающихся дисков, однако никогда – подобных размеров. Профессор физики из Калтеха Кеннет Либбрехт утверждает, что все подобные диски, с которыми ему приходилось иметь дело, были диаметром 7-10 метров.

«Это может быть диск-рекордсмен, если кто-то их конечно, отслеживает», — пошутил ученый.

По словам местных жителей, диск изменяется в размерах – поначалу он был крупным, однако к вечеру вторника он уменьшился, когда возросла температура воздуха. Вращающиеся диски на реках США действительно привлекают внимание СМИ уже не в первый раз.

Ровно два года назад, в январе 2017 года «Газета.Ru» рассказывала об аналогичном феномене, который заметил житель штата Мичиган Джеймсон Робинсон, на поверхности реки Пайн-Ривер. Другое похожее видео было снято 32-летней Кейлин Мессер на реке Сноквалми в штате Вашингтон.

Подобное явление на полузамерзших реках встречается действительно не впервые. Так, в 2013 году кадры с аналогичным вращающимся диском распространило агентство Associated Press, аналогичные случаи не раз привлекали внимание СМИ и любителей непознанного, в том числе и в России. При этом часто причиной вращения ледяных дисков называлось течение воды в реках, в которых они наблюдались.

Впервые феномен был описан в научной литературе в 1997 году. Обычно диски имеют в диаметре от одного до ста метров, однако, наблюдая их в естественных водоемах, ученые заметили одну общую деталь: скорость вращения дисков почти не зависит от их размеров и обычно составляет примерно 1 угловой градус в секунду. Кроме того, искать другое объяснение явлению заставило то,

что вращение дисков наблюдается не только в реках, но и в стоячих водоемах.

Лишь в марте 2016 года ученые из Льежского университета (Бельгия) провели экспериментальное исследование, опубликованное в журнале Physical Review E, которое дало убедительное объяснение наблюдаемому явлению.

Для изучения феномена бельгийские ученые под руководством Стефани Дорболо собрали экспериментальную установку, представляющую собой термостабилизированный бак с неподвижной водой диаметром 30 и глубиной 15 см. На поверхность воды опускался заранее изготовленный в чашке Петри ледяной диск.

Решение загадки замаячило, когда ученые обнаружили, что скорость вращения диска растет с температурой воды, в которой плавает диск, — устойчивое вращение начиналось при температуре 5°C и выше, и дальше росло почти линейно.

Стало ясно, что вращение диска каким-то образом связано с аномалией плотности воды

— известно, что максимум плотности у нее достигается при температуре 4°C.

При таянии льда под диском образуется область пониженной температуры. При температуре 4°C плотность воды достигает максимального значения, и вода начинает опускаться вниз, образуя воронку (вихрь), который заставляет за счет трения вращаться и сам диск. В пользу этого объяснения говорит и тот факт, что вихрь и вращение диска не наблюдаются, если глубина воды слишком мала.