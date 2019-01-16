«Только для лечения»: как в США победили пьянство

16 января 1919 года в большинстве Северо-Американских Соединенных Штатов (САСШ – так до середины XX века в русском языке именовались США) была ратифицирована Восемнадцатая поправка к конституции, вводившая сухой закон. Согласно ее первому разделу, внутри страны запрещались производство, продажа и транспортировка «дурманящего» спиртного. Нарушение этих правил должно было неотвратимо преследоваться по закону.

В начале XX века аналогичные запретительные меры были обычным явлением для северных стран, где потребление спиртных напитков населением имело значительные масштабы.

Ограничение производства и доступа к алкоголю, помимо США, вводилось в Канаде, Норвегии, Исландии, Швеции, Финляндии. В России сухой закон работал с 1914 года на период Первой мировой войны. Купить крепкие напитки легально можно было только в ресторане. Запрет побудил суррогатное производство и, в частности, самогоноварение. В качестве альтернативы спиртному процветало употребление морфия и кокаина.

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В США сухой закон явился противостоянием консервативных протестантов и не усматривавших греха в выпивке католиков. Общество расслоилось на «сухих» и «мокрых», до предела обострились социальные противоречия. Многолетний период без алкоголя широко освещен в американской культуре, увидевшей в сухом законе один из главных символов эпохи.

Общество планомерно подводили к сухому закону. Известные политики, религиозные деятели, уважаемые медики вели в народных массах антиалкогольную пропаганду. Осуществлялись демонстративные акции с уничтожением алкогольных запасов. Еще в 1914 году 12 штатов ввели запрет на производство спиртных напитков на своей территории. При этом президент Вудро Вильсон высказывался против каких-либо ограничений, накладывая вето на антиалкогольные законы. Введенный им «запрет на запрет» был отменен большинством голосов конгрессменов.

За первые годы действия сухого закона упало число зарегистрированных алкогольных психозов и случаев хронического алкоголизма.

Среди позитивных изменений традиционно выделяют также снижение числа пожаров, случаев домашнего насилия и автокатастроф, виновники которых находились в нетрезвом состоянии.

С другой стороны, было зафиксировано значительное падение нравов: в период запрета совершалось 8,4 убийства на 100 тыс. населения, а в последующую двадцатилетку – лишь 6,1. По всей Америке стартовала нелегальная торговля алкоголем — бутлегерство. Еще один термин времени – муншайнер, то есть, незаконный производитель спиртного. При попустительстве отдельных полицейских сотрудников открывались подпольные пивные. Контрабандисты ориентировались преимущественно на крепкие напитки, приносившие больший доход, чем, например, вина.

Помимо нелегальных «заводов» была оперативно налажена незаконная, но сверхприбыльная доставка алкоголя из соседних Канады и Мексики. Так, приобретенная за пределами США по цене $15 бутылка виски давала чистую выручку в размере $70-80. Качество товара, правда, неизбежно снижалось. Кстати, именно в период действия сухого закона появилась традиция добавлять в виски кубики льда – так предприимчивые официанты пытались перебить неприятный привкус от фальсификата.

Заказ алкоголя в питейном заведении превратился в сложную спецоперацию, породившую «секретный» пароль – speak easy (по-английски – «говорите тише»). Такими словами бармены увещевали своих клиентов, опасаясь, что замаскированные под выпивох полицейские в зале заподозрят неладное. Впрочем, блюстители порядка часто находились в сговоре с бутлегерами, и за «скромное вознаграждение» закрывали глаза на очевидные нарушения.

Алкоголь подавали как правило в чайных чашках или в плоских, чуть изогнутых фляжках, которые удобно было носить за голенищем сапога или в заднем кармане.

Среди наиболее знаменитых бутлегеров – культовый гангстер Аль Капоне, боровшийся вместе со своей бандой за лидерство на рынке контрабандного алкоголя в Чикаго, и видный бизнесмен Джозеф Кеннеди-старший, отец 35-го президента США. Мафия наживала на потребности людей в спиртном фантастические капиталы, нейтрализуя чиновников взятками. Сухой закон обнажил четкую грань между богатыми, сохранившими возможность выпить за деньги, и бедными.

Как и почти любой другой, закон имел специально оговоренные исключения. Скотч можно было приобрести в аптеке: для этого требовалось доказать, что виски будет использоваться только в медицинских целях. Когда Уинстон Черчилль во время своего визита в США попал под машину, ему выписали рецепт на спиртное.

«Этим свидетельствую, что для выздоровления от последствий несчастного случая сэру необходимо потреблять крепкий алкоголь, особенно с едой.

Количество естественно нефиксировано, но минимальная доза — 250 мл», — говорилось в бумаге, составленной доктором.

Период «трезвости» губительно сказался на отрасли пивоварения. Подавляющее большинство пивоварен потерпели финансовый крах и закрылись. Продолжить существование смогли лишь единицы — те, кто изготавливал прохладительные напитки и солодовые препараты для пищевой промышленности. В дальнейшем они превратились в гигантов и полностью монополизировали рынок, не оставив возможности для прихода новых производителей.

Как рассказывала «Газете.Ru» заведующая отделением профилактики рисков ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России Дарья Халтурина, в США сухой закон, в отличие от других стран, где вводились похожие запреты, принес больше негативных, чем положительных последствий.

«Там была слабой полиция, она была выборной, а значит — коррумпируемой. Тем не менее продолжительность жизни после отмены сухого закона в США упала, хотя этот эффект трудно отделить от воздействия Великой депрессии. Есть отдельные исследования, показывающие, например, снижение смертности детей от внешних причин в результате сухого закона в США, так что не факт, что он был провальным», — констатировала эксперт.

По мнению авторов книги «Клиника алкоголизма» Анатолия Портнова и Ирины Пятницкой, введение сухого закона оправдало себя лишь в тех странах, где алкоголизация не являлась традиционной, а была привнесена, — например, в Индии.

«Опыт показывает, что запрет приводит лишь к незначительному оздоровлению населения»,

— делают вывод составители исследования.

Запрет на алкоголь был отменен в США после ратификации Двадцать первой поправки, принятой 5 декабря 1933 года. Ликвидация сухого закона значилась приоритетом предвыборной программы Франклина Делано Рузвельта, который на выборах 8 ноября 1932-го убедительно победил действовавшего главу государства Герберта Гувера.

В ходе дебатов алкогольному вопросу уделялось больше времени, чем всем остальным.

«Итак, в разгар величайшего кризиса со времен Гражданской войны две общенациональные партии, похоже, действительно беспокоит разве что выпивка», — возмущался философ Джон Дьюи.

Отмена сухого закона ложилась в канву рузвельтовского «Нового курса», проводимого с целью преодоления экономического коллапса. Это было на руку всем заинтересованных сторонам. Народ получил желаемое, бюджет — доходы от новой сферы легального бизнеса, Рузвельт —дополнительную поддержку избирателей.