Картошка проросла: каким будет первый урожай на Луне

Люди неоднократно выращивали растения в космосе, включая циннии, подсолнухи и зелень на Международной космической станции. Теперь первые всходы появились и на Луне — на борту китайского зонда «Чанъэ-4», совершившего мягкую посадку на обратной стороне Луны, проросли первые семена, привезенные для проведения научных экспериментов. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» сел на обратной стороне Луны в начале января 2019 года. На его борту был 18-сантиметровый контейнер, который содержал почву, воду, воздух, семена хлопка, картофеля, резуховидки Таля (растение семейства капустных), рапса, а также яйца плодовых мушек (изначально планировалось отправить на Луну яйца тутового шелкопряда).

Первыми в ходе эксперимента дали побеги семена хлопка, фотографии публикует во вторник Китайское космическое агентство. Об успехе эксперимента заявил профессор Лю Ханьлун, руководитель эксперимента, не уточнив, когда именно семена дали всходы. По его словам, помимо хлопка взошли семена рапса и картофеля.

«Мы уделили внимание будущему выживанию в космосе, — отмечает Лю. — Данные о том, как эти растения поведут себя в условиях низкой гравитации, позволят нам заложить основы для будущего создания космической базы».

Seedlings in space! First-ever cotton plant on the Moon growing in #ChangE4 mini biosphere https://t.co/L8YpXqoVIG pic.twitter.com/3NVoCBUn5M — China Xinhua News (@XHNews) 15 января 2019 г.

Именно эти виды были отобраны благодаря своим небольшим размерам и способности расти в ограниченном пространстве. Кроме того, они достаточно устойчивы к условиям внешней среды. Контейнер, в котором содержатся растения, оснащен системой контроля, поддерживающей в нем температуру около 25°C и освещение, схожие с земным. Он надежно защищает растения и яйца мушек от перепадов температуры и радиации.

Лю поясняет, что выбранные растения и насекомые представляют собой продуценты, консументы и редуценты. Продуценты — производители пищи, которой потом питаются все остальные организмы. Консументы — это потребители органических веществ. Редуценты (деструкторы) — восстановители. Они возвращают вещества из отмерших организмов снова в неживую природу, разлагая органику до простых неорганических соединений и элементов.

Таким образом исследователи рассчитывали создать на Луне микро-экосистему. Растения благодаря фотосинтезу обеспечивали бы плодовых мушек пищей и кислородом, а дрожжи помогали утилизировать отходы от мушек и растений.

Лю отмечает, что картофель может быть основным продуктом питания для исследователей космоса, из рапса можно делать масло, а из хлопка — одежду.

Ранее «Чанъэ-4» прислал первые панорамные снимки обратной стороны Луны. Снимки были сделаны с помощью камеры, установленной в верхней части спускаемого аппарата. Изображения зонд передал через ретранслятор «Цюэцяо», который находится в 455 тыс. км от Земли. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может «видеть» и обратную сторону Луны, и Землю.

Фотографии позволили китайским ученым проанализировать ландшафт и рельеф вокруг станции.

Китай запустил космическую станцию «Чанъэ-4», которой предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны, 7 декабря 2018 года в 21:20 мск. «Чанъэ-4» является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером «Чанъэ-3».

На «Чанъэ-4» установлены камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, голландский низкочастотный спектрометр, шведский прибор для изучения воздействия на поверхность Луны солнечного ветра и немецкий нейтронный дозиметр.

Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, она получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Программа делится на три этапа — полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2». В рамках миссии «Чанъэ-1» удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. «Чанъэ-2» позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки «Чанъэ-3».

На втором этапе программы станция «Чанъэ-3», запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход «Юйту». Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью — спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что «Юйту» завершил работу.

«Чанъэ-4» стала дублером «Чанъэ-3», перед ней стояли те же задачи — мягкая посадка на Луну и изучение ее поверхности.

Главное отличие миссии в том, что станция впервые в истории села на обратной стороне Луны.