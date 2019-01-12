Кровотечения и бугорки: 7 признаков рака

Симптомы рака можно ошибочно принять за менее серьезные проблемы со здоровьем и из-за этого пропустить начало болезни. Однако выявление рака на ранних стадиях повышает шансы выжить и избавиться от заболевания. Существует более 200 типов рака, но наиболее распространенные из них — рак груди, легких, простаты и кишечника.

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Специалисты Кливлендской клиники перечислили британскому изданию Express семь симптомов, появление которых может указывать на раковую опухоль в организме — изменения в работе мочевого пузыря и кишечника, незаживающие раны, внезапные кровотечения, уплотнения и бугорки в груди или где-либо еще, проблемы с пищеварением и глотанием, изменение цвета и размера родинки и тяжелый кашель с хрипотой.

Врачи из Макмилланского центра поддержки онкобольных отмечают, что эти симптомы не всегда указывают на онкологию, но их появление — повод обратиться к врачу как можно скорее.

«Вы не тратите время впустую, проверяя свои симптомы, — подчеркивают они. — Если вы уже обращались к врачу с этими симптомами, а они не прошли, важно обратиться к нему еще раз».

Согласно данным Британского центра исследования рака, с онкологией на определенном этапе жизни сталкивается каждый второй человек. Снизить риски позволяет изменение образа жизни — отказ от курения, поддержание здорового веса, снижение потребления алкоголя, использование солнцезащитных кремов, физическая активность, здоровое сбалансированное питание.

Особое внимание своему здоровью стоит уделить рожавшим женщинам — как недавно выяснили исследователи из Школы глобального здравоохранения Университета Северной Каролины,

риск рака груди после родов возрастает на 80% и сохраняется на протяжении в среднем 24 лет.

Рак груди — самый распространенный вид рака среди женщин репродуктивного возраста, отмечают исследователи. Очевидно, роды тоже вносят свой вклад в такое большое число онкологических диагнозов. При этом грудное вскармливание не влияло на риск развития рака, хотя ранее было показано, что оно снижает риск появления опухолей на 12-25%.

Частично снизить риск помогали роды в более молодом возрасте — для женщин, решившихся на беременность в возрасте старше 35 лет, риск развития рака оказался выше.

Также риск онкозаболеваний повышен у высоких людей. По расчетам профессора биологии Леонарда Нанни из Калифорнийского университета в Риверсайде,

у женщин на каждые 10 см роста выше среднего риск развития рака увеличивается на 13%, более ранние результаты же показали, что риск составляет 12%.

Для мужчин Нанни предсказал увеличение риска развития рака на 11% на каждые 10 см выше среднего.

Также в ходе исследования удалось установить, что меланома, рак кожи, связана с ростом гораздо сильнее, чем считалось ранее. Нанни связывает это с инсулиноподобным фактором роста 1 (IGF-1), похожим по структуре на инсулин белком, который задействован в регуляции процессов роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма.

При этом при повышенном уровне IGF-1 усиливается рост раковых клеток.

Интересно, что у людей с синдромом Ларона, одним из видов карликовости, при котором в организме снижено содержание IGF-1, риск рака тоже понижен.

По словам Нанни, у клеток кожи больше вариантов возможных мутаций, вызывающих рак, по сравнению с остальными клетками.

Может спровоцировать развитие рака и вейпинг.

Чтобы выяснить, какой ущерб наносит вейпинг организму, исследователи из Миннесотского университета собирали образцы слюны до и после того, как пятеро испытуемых на протяжении 15 минут пользовались электронной сигаретой. В образцах наблюдалось значительное содержание формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, веществ, способных повреждать ДНК, тем самым провоцируя развитие рака.

Ранее было установлено, что почти половина школьников и молодых людей до 24 лет в США пробовала или регулярно использует электронные испарители. Однако наносимый ими вред пока что не изучен до конца.

Ученые планируют провести более масштабное исследование среди вейперов, чтобы уточнить данные. Также они планируют сравнить результаты анализа образцов слюны у вейперов и курильщиков, чтобы выявить разницу между воздействием парогенераторов и сигарет.