Сладкая смерть: вредны ли сахар и подсластители

Нет оснований считать, что подсластители более полезны для здоровья, чем сахар, считает международная группа исследователей из Фрайбургского университета в Германии, Печского университета в Венгрии и Университета Париж Декарт во Франции. Исследование было опубликовано в журнале BMJ.

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Стараясь вести здоровый образ жизни, многие люди отказываются от продуктов, содержащих сахар, предпочитая ему подсластители. Чтобы выяснить, есть ли принципиальная разница в том, потреблять сахар или подсластители, ученые провели метаанализ 56 исследований, почти 14 тыс. участников которых потребляли подсластители в разном количестве или же не потребляли вовсе.

В исследованиях рассматривалась связь подсластителей с массой тела испытуемых, уровнем сахара в крови, здоровьем полости рта, развитием рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек и изменениями настроения и поведения.

Однако заметной разницы между теми, кто потреблял подсластители, и теми, кто нет, выявить не удалось.

Не слишком влияла на здоровье и доза подсластителей.

Так, у тех, кто отказался от сахара в пользу подсластителей, чуть чаще был в норме уровень глюкозы натощак и слегка медленнее шел набор веса, но эти данные исходили из маленьких исследований, а сами показатели были на грани статистической значимости.

У детей, потреблявших подсластители, наблюдался немного меньший рост индекса массы тела по сравнению с теми, кто употреблял сахар, однако и эта разница была практически незначительной. Также исследователи не нашли достаточных доказательств того, что употребление подсластителей как-то способствует похудению.

Исследователи подчеркивают, что на сегодняшний день это самый крупный обзор, и надеются, что он послужит основой для рекомендаций ВОЗ в области здравоохранения. Для того, чтобы наверняка установить, являются ли подсластители эффективной и безопасной альтернативой сахару, необходимы долгосрочные исследования, отмечают они.

С тем, что необходимо длительное изучение влияния подсластителей на организм, согласна исследовательница Васанти Малик из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Она считает, что использование подсластителей вместо сахара в напитках могло бы снизить риск диабета, инсультов и болезней сердца среди тех, кто часто пьет сладкую газировку и пакетированные соки. Однако конечной целью должен быть переход на более полезные напитки и обычную воду.

«Политику и рекомендации необходимо регулярно обновлять, так как появляются новые данные, — говорит она. — Важно гарантировать, что в дебатах о сахаре и его альтернативах используется наиболее обоснованная информация».

Но действительно ли сахар так вреден, что следует искать способы заменить его на подсластители? В последние годы вышло несколько фильмов, посвященных вреду сахара (однако сняты они в основном были с привлечением специалистов с недостаточным образованием в области питания и содержали множество ошибок), а многочисленные фитнес-гуру призывают полностью отказаться от сахара и сравнивают зависимость от него с наркотической — якобы, сахар меняет сознание, вызывает перепады настроения, делает детей гиперактивными. А коварные производители якобы намеренно завышают количество сахара в продуктах, чтобы сделать их более вкусными и привлекательными для потребителей.

Тем временем исследование специалистов из Университета Халла в Великобритании не выявило зависимости в изменении настроения от сахара.

В их исследовании приняла участие 41 женщина с ожирением, не сидящая на диете. Все участницы на протяжении 28 дней выпивали по литру газировки, часть — с сахаром, часть — с подсластителем. Сами участницы не знали, что именно содержится в их напитке. Все они четыре раза в день записывали, как себя чувствуют — испытывают ли грусть, злость, тревогу или беспокойство. Оказалось, что дополнительные порции сахара никак не сказывались на их настроении — у тех, кто пил газировку с сахаром, были такие же результаты, что и у тех, кому досталась газировка с подсластителем.

Не подтвердилась и теория о гиперактивности — метаанализ, охвативший 23 исследования, не выявил влияния сахара на поведение и когнитивные способности детей.

Сложно сказать, действительно ли в продуктах увеличилось количество сахара. Однако исследование испанских ученых показывает, что в безалкогольных напитках оно, наоборот, уменьшилось — с 2000 по 2018 год безалкогольные напитки стали содержать почти в 1,5 раза меньше сахара на литр. Кроме того, в продаже появилось больше напитков без сахара.

Команда исследователей из Университета Южной Калифорнии, впрочем, рекомендует воздержаться и от сахара, и от подсластителей во время беременности. Избыток сахара может привести к осложнениям, включая преэклампсию, гестационный диабет и преждевременные роды. Кроме того, излишнее потребление сахара может повлиять на метаболизм плода и в дальнейшем привести к ожирению у ребенка.

Подобный эффект могут оказать и подсластители, хотя механизмы этого, как отмечают авторы работы, не ясны.

Избыток сахара, да и быстрых углеводов в целом, в рационе действительно может привести к набору массы тела, способствует возникновению кариеса и перегружает поджелудочную железу. Правильным выбором станет сбалансированное питание, включающее в себя и белки, и жиры, и углеводы. Это позволит избежать ожирения и снизить риск возникновения многих заболеваний.

ВОЗ рекомендует сократить ежедневное потребление свободных сахаров до менее чем 10% от своего суммарного энергопотребления. Дальнейшее сокращение до менее чем 5% или примерно 25 граммов (6 чайных ложек) в день принесет дополнительную пользу для здоровья, считают специалисты организации.

Свободные сахара — это сахара, добавляемые в пищевые продукты и напитки производителями, поварами или потребителями, и сахара, естественно присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах фруктовых соков.

«Мы располагаем убедительными данными о том, что удержание потребляемых свободных сахаров на уровне менее 10% от суммарного энергопотребления ослабляет риск избыточного веса, ожирения и кариеса, — говорит директор департамента ВОЗ по вопросам здорового питания и развития доктор Франческо Бранка. — Пересмотр политики в этом направлении будет иметь ключевое значение, если страны намерены выполнить свои обязательства сократить бремя неинфекционных заболеваний».