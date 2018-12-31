Пролет нормальный: как выглядит край света. LIVE

Этот маневр вошел в историю, как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела – он был совершен в так называемом Поясе Койпера, лежащем далеко за орбитой Плутона. Находится астероид на умопомрачительном расстоянии от Земли – 6,4 млрд километров. Представить это сложно. Проще сказать, что радиосигнал от него до Земли идет 6 часов 8 минут. Именно поэтому на Земле в сам момент пролета о его результатах не знали, и первых данных с зонда ждут в NASA только сейчас. Так выглядел астероид на снимках камеры зонда задолго до сближения: