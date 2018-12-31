Пролет нормальный: как выглядит край света. LIVE

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Астероид был обнаружен космическим телескопом Hubble в 2014 году, астрономы предполагают, что имеет в диаметре 20-30 километров. Никаких указаний на его природу пока у ченых не было, он вполне может оказаться несвязанной грудой камней и даже двойным объектом.
Этот астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году он достиг своей главной цели – Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником. После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера, к ранее выбранному астероиду.
Этот маневр вошел в историю, как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела – он был совершен в так называемом Поясе Койпера, лежащем далеко за орбитой Плутона. Находится астероид на умопомрачительном расстоянии от Земли – 6,4 млрд километров. Представить это сложно. Проще сказать, что радиосигнал от него до Земли идет 6 часов 8 минут. Именно поэтому на Земле в сам момент пролета о его результатах не знали, и первых данных с зонда ждут в NASA только сейчас. Так выглядел астероид на снимках камеры зонда задолго до сближения:
Космический аппарат New Horizons, отправленный NASA для изучения окраин Солнечной системы, достиг важной цели – астероида 2014 MU69 Ультима Туле и своешил проелет мимо этого загадочного тела. Пролет был совершел в 8.33 по Московскому времени, о том, как он прошел и в каком состоянии аппарат сейчас, ничего не известно. Поэтому самое интересное впереди – в ближайшие часы специалисты NASA и мы с вами, возможно узнаем, удалось ли аппарату сделать снимки, и как выглядит этот астероид, о форме которого ведутся долгие споры.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», пока вся планета встречала наступление Нового года, поистине невероятные события разворачивались в прямом смысле слова на краю света — в Поясе Койпера, который находится за орбитой Плутона.