Долой похмелье: китайцы нашли лучшее средство

Люди, по всей видимости, искали средство от похмелья с тех самых пор, когда открыли для себя алкоголь, так что на сегодняшний день накопились десятки как народных, так и клинически проверенных средств. Ученые из Университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу нашли еще одно — газировка с лимонным соком. Об открытии они рассказали в статье в журнале Food & Function.

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«Выделяемый печенью в ответ на употребление алкоголя фермент алкогольдегидрогеназа преобразует этанол в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество безвредно, однако при взаимодействии ацетальдегида и ацетата возникает тяжелый похмельный синдром», — объясняют исследователи механизм появления похмелья.

Ацетальдегид грозит и другими последствиями, предостерегают исследователи.

У тех, кто злоупотребляет алкоголем, чаще выявляют алкогольный гепатит, цирроз печени и гепатокарциному, а также они страдают от тошноты, кардиомиопатии, гипертензии, инсультов, панкреатита и недостаточной усвояемости питательных веществ. И виной этому — в первую очередь ацетальдегид, отмечают ученые.

Авторы работы решили выяснить, какие из магазинных напитков наилучшим образом помогают снизить концентрацию ацетальдегида в крови. Они протестировали 57 безалкогольных напитков, в том числе несколько разновидностей холодного чая и газировки. В ходе эксперимента они смешивали метаболиты алкоголя с разными напитками. Оказалось, что с задачей лучше всего справляется газированная вода с лимонным соком.

По словам исследователей, газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма. Впрочем, на людях исследования пока не проводились.

Кроме того, китайские специалисты подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкогольных напитков, но и достаточно медленными процессами их усвоения.

В состоянии похмелья опасно садиться за руль, предупреждают британские специалисты.

Исследователи проанализировали 19 исследований, в которых приняли участие более 1100 человек. Все работы были посвящены изучению когнитивных способностей людей, за сутки перед исследованием основательно выпивших. В целом, те, у кого было похмелье, хуже справлялись с заданиями на внимательность, память и координацию, чем те, у кого похмелья не было. В некоторых исследованиях с помощью симулятора вождения тестировалось, насколько хорошо участники справляются с управлением автомобилем — те, у кого было похмелье, справлялись хуже.

«Согласно нашим данным, похмелье может иметь серьезные последствия для повседневной деятельности, влияя на рабочие навыки, память и концентрацию», — подвели итог исследователи.

Результаты исследования показывают, что «некоторые вещи, характерные для алкогольного опьянения, могут происходить и во время похмелья», поясняют авторы работы. Так, если студент в состоянии похмелья посетит лекцию, он мало что вспомнит, когда она закончится. А водитель во время похмелья может не среагировать вовремя на красный свет.

Возможно, от последствий злоупотребления алкоголем в будущем можно будет избавиться быстрее — исследователи из Университета Южной Калифорнии и Медицинской школы Кека протестировали новый «отрезвляющий» препарат на основе печеночных ферментов. Правда, пока тесты были проведены только на мышах.

После того, как мыши употребили столько алкоголя, что уснули, исследователи ввели им препарат.

Оказалось, что получившие его мыши приходили в себя на 45% быстрее, чем те, которые его не получили.

При этом концентрация ацетальдегида, вызывающего при похмелье тошноту и головную боль, была удивительно низкой.

Исследователи рассчитывают, что подобный препарат не только поможет в борьбе с похмельем, но будет полезен для предотвращения алкогольного отравления. Они надеются в течение года приступить к испытаниям на людях.