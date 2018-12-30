«Вышел на орбиту»: Китай готов сесть на Луну

Китайская научная станция «Чанъэ-4», запущенная три недели назад к Луне, вышла расчетную орбиту и готова совершить первую в истории мягкуо посадку на обратной стороне Луны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Зонд вышел на эллиптическую лунную орбиту с периселением (минимальное удаление от поверхности Луны) 15 километров

и апоселением (максимальное удаление) 100 километров в 8.55 по Пекинскому времени (3.55 мск)», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что впервые аппарат достиг орбиты Луны еще 12 декабря, с тех пор специалисты китайского центра управления полетами дважды корректировали орбиту станции и тестировали связь между аппаратом и спутником-ретранслятором «Цюэцяо».

За это время также проверялась работа передающих камер и лазерных высотометров, которые будут задействованы при посадке.

Китай запустил космическую станцию «Чанъэ-4», которой предстоит впервые в истории человечества исследовать обратную сторону Луны, 7 декабря 2018 года в 21:20 мск. «Чанъэ-4» является частью лунной программы Китая, продолжением и дублером «Чанъэ-3».

Запуск и мягкая посадка на Луну первоначально планировались в 2015 году, но были перенесены на 2018 год. Поскольку отсутствует прямая видимость, для организации связи с аппаратами будет использоваться ретрансляционный спутник «Цюэцяо», который был запущен с космодрома Сичан 20 мая 2018 года. Также, одновременно с «Цюэцяо», были запущены два малых аппарата Харбинского политехнического университета «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2».

Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года,

получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Программа делится на три этапа — полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на Луну и доставка лунного грунта на Землю. В рамках первого этапа к Луне отправились станции «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2». В рамках миссии «Чанъэ-1» удалось построить топографическую карту Луны, после чего станция совершила жесткую посадку на спутник и была уничтожена. «Чанъэ-2» позволила выбрать подходящее место для мягкой посадки «Чанъэ-3».

На втором этапе программы станция «Чанъэ-3», запущенная 2 декабря 2013 года, доставила на поверхность Луны луноход «Юйту». Он был оборудован георадаром и двумя спектрометрами для изучения лунного грунта. Но миссию не удалось реализовать полностью — спустя 40 дней луноход потерял подвижность, хотя и продолжал работать, стоя на месте. 3 августа 2016 года было объявлено, что «Юйту» завершил работу.

«Чанъэ-4» стала дублером «Чанъэ-3», перед ней стоят те же задачи — мягкая посадка на Луну и изучение ее поверхности.

Главное отличие миссии в том, что станция впервые в истории сядет на обратной стороне Луны.

Это позволит ученым собрать данные о неизученной ранее области Луны, а также даст возможность провести качественные радиоастрономические исследования — сигналы с Земли не достигают обратной стороны Луны и не мешают наблюдениям. Это одновременно и усложняет миссию — луноход и посадочная платформа не смогут связываться с центром управления полетами напрямую. Из-за этого в мае Китай запустил первую часть миссии — спутник-ретранслятор «Цюэцяо».

На «Чанъэ-4» установлены камеры, инфракрасный спектрометр, георадар, голландский низкочастотный спектрометр, шведский прибор для изучения воздействия на поверхность Луны солнечного ветра и немецкий нейтронный дозиметр. Важной задачей в рамках миссии станут биологические эксперименты.

Вместе со станцией на обратную сторону Луны в герметичном контейнере отправились семена картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) и яйца шелкопряда.

Исследователи планируют проверить, возможно ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения — преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

С самого начала сообщения о запуске миссии не сопровождались данными о точном месте и времени посадки, пока эта дата не определена, ее еще предстоит выбрать китайским инженерам. Ранее сообщалось, что посадка может осуществиться в первых числах января.