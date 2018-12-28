На свою голову: как распознать менингит

Зимой принято бояться менингита, и действительно, он нередко возникает как осложнение респираторных заболеваний. Впрочем, менингит может начаться и как самостоятельная болезнь. Основной пик заболеваемости приходится на зимне-весенний период. Факторами, влияющими на сезонную заболеваемость, являются климатические условия (резкие колебания температуры, повышенная влажность) и изменение характера общения между людьми в зимнее время (длительное пребывание в закрытых помещениях, недостаточная вентиляция и т. д.).

Менингит — это патологический процесс, при котором воспаляются оболочки мозга.

Менингиты делятся преимущественно на серозные и гнойные. При серозных в спинномозговой жидкости преобладают лимфоциты, при гнойных растет число нейтрофилов, одного из видов лейкоцитов. Гнойный менингит бывает первичным или вторичным, когда инфекция попадает в мозговые оболочки из очагов инфекции в самом организме или при травме черепа. Также бывают туберкулезные, сифилитические, геморрагические менингиты и менингиты, вызываемые отдельными возбудителями — листреллой, грибками и т. п.

Реклама

Несмотря на обилие патогенов и других причин, вызывающих менингит, его общие симптомы схожи. Головная боль — самый частый симптом, который наблюдается почти у всех больных. Она связана с раздражением чувствительных окончаний тройничного нерва и нервных окончаний вегетативного отдела нервной системы.

Также часто встречается ригидность (твердость) затылочных мышц одновременно с лихорадкой, измененным состоянием сознания и чувствительностью к свету или звуку. Для точной диагностики необходимо взять на анализ спинномозговую жидкость.

Клиническая картина может различаться.

Так, при менингококковом менингите болезнь начинается остро — с высокой температуры и озноба. Уже на 1-2 день появляются основные симптомы менингита, на теле может образоваться геморрагическая сыпь.

Пневмококковому менингиту примерно в половине случаев предшествуют отит, синусит или пневмония. Симптомы проявляются несколько позже, чем при менингококковом менингите, но даже при ранней госпитализации болезнь быстро прогрессирует, появляются расстройства сознания, судороги.

Менингит часто сложен для диагностики, если возникает на фоне приема антибиотиков. Температура у пациента держится в пределах 37,5-38,5°C, головная боль становится менее интенсивной. Однако по мере распространения инфекции наступает резкое ухудшение, появляется неврологическая симптоматика. Такие пациенты находятся в группе риска — летальные исходы среди них наиболее высоки.

Вирусные менингиты могут начинаться с симптомов, свойственных соответствующей инфекции. Картина менингита развивается позже. В отличие от бактериальных менингитов, при вирусных лихорадка умеренная, а симптомы могут появиться на 3-4, а то и 5-7 день заболевания. За исключением сильной головной боли и плохого самочувствия, остальные симптомы практически не выражены.

Туберкулезный менингит начинается с лихорадки, через несколько дней появляются головная боль и рвота. К концу второй недели развиваются симптомы общего поражения мозга. При отсутствии лечения пациент умирает к концу месяца.

Диагноз ставится на основании клинической картины и результатов дополнительных исследований.

Важнейшее значение имеет анализ спинномозговой жидкости — именно он позволяет выявить возбудителя болезни и подобрать терапию.

Менингит лечится антибиотиками, противовирусными или противогрибковыми средствами, в зависимости от возбудителя. Иногда для предотвращения осложнений от сильного воспаления используются стероидные средства.

Позднее начало лечения может привести к затяжному и рецидивирующему течению болезни, так как возбудитель, находясь в уплотненных участках гноя, мало доступен действию антибиотиков. Рецидивирующие случаи менингита сопровождаются осложнениями и стойкими остаточными явлениями.

Менингит, особенно при задержке с лечением, может вызывать серьезные осложнения: глухоту, эпилепсию, гидроцефалию и проблемы с умственным развитием у детей. Возможен летальный исход. Некоторые формы менингита (вызываемые менингококками, гемофильной палочкой типа b, пневмококками или вирусом паротита) можно предотвратить прививками.

Чрезвычайно важно вовремя распознать болезнь — в 2014 году молодая американка умерла от менингита, симптомы которого врачи спутали с панической атакой.

Девушка обратилась в больницу с жалобами на онемение в теле с одной стороны и спутанность речи, но врачи приняли эти симптомы за паническую атаку и отправили девушку домой. На следующий день друг нашел ее без сознания на полу ванной. При новом осмотре врачи выявили инсульт и менингит, но было уже поздно. Остаток своих дней она провела подключенной к системе искусственного жизнеобеспечения. Поняв, что улучшений не предвидится, родители согласились ее отключить.

Житель Испании выжил после неверного диагноза, но остался без рук и ног.

Мужчина пришел к врачу после того, как почувствовал лихорадку и боль в челюсти. Однако врач, не обнаружив в анализах больного отклонений, решил, что это обычная простуда. Вскоре у пациента началась рвота, сильно поднялась температура, а все тело покрылось коричневыми пятнами. Выяснилось, что у него не простуда, а менингит. Из-за того, что инфекция распространилась по всему телу, врачи были вынуждены ампутировать испанцу руки и ноги.

А в Сан-Диего 26-летняя телеведущая погибла от менингита, вызванного свиным гриппом. Потерявшую сознание женщину нашла ее подруга. Женщину быстро доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Врачи отметили, что в это время в Сан-Диего наблюдалась вспышка заболеваемости свиным гриппом. Взрослые люди заражаются им чаще, чем старики и дети — у взрослых самые низкие показатели вакцинации.