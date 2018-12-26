Взорвать Гитлера: кто стоял за покушением в бункере. ОНЛАЙН

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Мы не знаем точного времени, на которое было назначено совещание у Гитлера и, соответственно, само покушение. Однако, исходя из того, что аналогичное мероприятия 20 июля 1944 года началось в 12:30 (оно было сдвинуто на 30 минут раньше из-за визита Бенито Муссолини), можно сделать вывод, что и 26 декабря пунктуальный фюрер ждал своих подчиненных на доклад к этому времени. Едва ли время проведения совещаний сильно менялось.
Было подготовлено несколько громких деклараций, с которыми после убийства Гитлера заговорщикам предстояло обратиться к вооруженным силам, к немецкому народу, прессе и радио. Некоторые из них были подписаны Беком в качестве нового главы государства, другие — фельдмаршалом Эрвином фон Вицлебеном в качестве главнокомандующего вермахтом, а также Герделером в качестве нового канцлера. В большой тайне поздно ночью на Бендлерштрассе приказы и обращения размножили фрау Эрика фон Тресков, жена генерала, внесшего большой вклад в расширение заговора, и Маргарита фон Овен, дочь отставного генерала и в течение ряда лет секретарь двух бывших главнокомандующих сухопутными войсками. Затем документы были спрятаны в сейфе заместителя начальника управления вооружений сухопутных войск, убежденного антинациста генерала Фридриха Ольбрихта.
«Штауффенберг не желал, чтобы Гитлер увлек с собой в могилу всю армию. Будучи военным человеком до кончиков ногтей, он считал, что спасти армию означало спасти родину», — вспоминал впоследствии офицер абвера Ханс Бернд Гизевиус, сумевший скрыться после провала «Валькирии» и уцелеть во время массовых арестов и казней.
Знаменитый американский разведчик Аллен Даллес на основе полученных от идеологов заговора сообщений докладывал в Вашингтон, что «группа готова действовать только в том случае, если получит заверения со стороны западных держав, что в случае успеха она сможет вступить в прямые переговоры с англичанами и американцами».
«Эта группа особенно заинтересована в том, чтобы переговоры были осуществлены через Вашингтон и Лондон, и чтобы она не имела непосредственных дел с Москвой, — цитата Даллеса приводится по книге Юрия Емельянова «Смертельная схватка нацистских вождей. За кулисами Третьего рейха». – Группа основывает свое требование на том, что люди, стоящие во главе заговора, являются в известной степени консерваторами, хотя они и будут контактировать с левыми элементами, за исключением коммунистов. Главным мотивом их действия является горячее желание предохранить Центральную Европу от идеологического и фактического контроля со стороны России».
Американский историк Уильям Ширер называл фон Штауффенберга и других членов тайного сговора «восточниками», уточняя при этом, что они были «прорусскими, но антибольшевиками». Впрочем, после Московской конференции 19-30 октября 1943 года, на которой СССР присоединился к Касабланкской декларации о ведении войны до безоговорочной капитуляции Германии, Штауффенберг и его соратники отказались от своей «восточной» ориентации.
Кольцо вокруг лидера Третьего рейха медленно, но верно смыкалось. Еще до попытки фон Штауффенберга и помимо покушения генералов фон Трескова и Шлабрендорфа в 1943 году известно как минимум о двух неудавшихся атаках. 21 марта офицер штаба группы армий «Центр» барон Рудольф-Кристоф фон Герсдорф попытался взорвать себя вместе с Гитлером во время осмотра трофейного советского оружия. Однако и здесь не срослось: часовой механизм спрятанной военным в кармане собственной шинели бомбы был установлен на 10 минут, а фюрер изучал «посылки с фронта» лишь 5. Герсдорфу пришлось срочно извлекать из «адской машинки» детонатор. В другой раз, 3 сентября, генерал сухопутных войск Гельмут Штиф с группой офицеров установил бомбы большой мощности в водонапорной башне Растенбурга. Они сдетонировали преждевременно, и ставка Гитлера не пострадала. По иронии, вождь поручил расследование инцидента офицерам абвера, участвовавшим в заговоре. Концов в итоге, понятно, так и «не нашли». Кстати, именно Штиф передал взрывное устройство Штауффенбергу для теракта 20 июля.
Гитлер часто менял свое местонахождение, поэтому заговорщики решили убить его во время регулярно проводимого мероприятия. Таковыми были совещания в главной ставке фюрера – «Волчьем логове» близ города Растенбург в Восточной Пруссии (ныне Кентшин в Польше), где с 21 июня 1944 по 20 ноября 1944 гг. он провел более 800 дней.
«Я чувствую, что должен теперь что-то предпринять, чтобы спасти Германию, — сказал Штауффенберг своей супруге, графине Нине, матери четырех маленьких детей, когда она приехала в госпиталь навестить его. — Мы, офицеры генерального штаба, обязаны взять на себя свою долю ответственности».
Фон Штауффенберг был выходцем из знатной и состоятельной семьи. Его отец служил камергером баварского короля, мать были внучкой знаменитого прусского генерала графа фон Гнейзенау. К началу описываемых событий фон Штауффенбергу было 36 лет. Звание полковника он получит позже, 1 июля 1944-го, и будет находиться в нем последние 20 дней своей жизни. Если в начале 1930-х фон Штауффенберг являлся сторонником Гитлера, то в 1942 году окончательно разочаровался в фюрере из-за плохого ведения военных действий вермахтом и массовых убийств мирного населения в Польше и СССР. В следующем году граф получил тяжелейшие ранения во время службы в танковом Африканском корпусе гитлеровского любимчика Эрвина Роммеля (позже также объявленного заговорщиком) Тунисе. Потеряв левый глаз, кисть правой руки и два пальца на левой, он фактически завершил свою карьеру боевого офицера. Печальную картину увечий дополняли ранения в голову у левого уха и в колено. Однако хирургу Фердинанду Зауэрбруху удалось совершить чудо. После выздоровления опыт и знания фон Штауффенберга могли результативно использоваться на работе в тылу. Штаба резервной армии, куда его назначили, — отличное место.
Дочь офицера Констанция фон Шультесс в своей вышедшей в 2011 году книге доказывала, что на самом деле ее отец осознал преступность гитлеровского режима еще во время Хрустальной ночи в 1938 году.
Самолет «Хейнкель-111» с фон Штауффенбергом уже летит из Берлина на Растенбург.
В какой-то момент было решено, что Штауффенберг лично исполнит «акцию», тем более он получил регулярный доступ к Гитлеру. Параллельно функционировали несколько групп из военной или околовоенной среды. Среди них наиболее известен кружок Крейзау, основанный графом Хельмутом Джеймсом фон Мольтке. Штауффенберг имел с ним связи через своего родственника Петера фон Вартенбурга и наладил сотрудничество, а после ареста фон Мольтке в 1944 году из-за утечек секретной информации в гестапо серьезно продвинулся в иерархии тайного общества.
Известными заговорщиками являлись бывший имперский комиссар по контролю над ценами Карл Гердлер, экс-начальник генштаба сухопутных сил генерал Людвиг Бек, всесильный шеф абвера Вильгельм Канарис, военный губернатор оккупированной части Франции Карл фон Штюльпнагель, комендант Парижа Ханс фон Бойнебург-Ленгсфельд, командовавшие войсками на Восточном фронте Фабиан фон Шлабрендорф и Хеннинг фон Тресков, которые входили в круг организаторов покушения на Гитлера 13 марта 1943 года в Смоленске, когда замаскированная под бутылку коньяка и доставленная в личный самолет фюрера бомба не взорвалась из-за дефекта. Иными словами, Штауффенберг не был лидером или вдохновителем заговора: для этого имелись еще более высокопоставленные военные. Его сильные качества заключались в другом: граф был одним из самых инициативных и решительных. В то время, как остальные тратили время за разговорами, он предпочитал действовать.
Всего на Гитлера было совершено не менее 40 попыток покушения. Пожалуй, самые высокие шансы на успех имели заговорщики в армии. Конечной целью тайного кружка являлось не только физическое устранение фюрера, но и подписание мирного договора, который позволил бы Германии избежать тотального разгрома. Центральной фигурой операции становился потомственный военный аристократ граф Клаус Филипп Мария Шенк фон Штауффенберг, служивший в штабе резерва сухопутных войск в здании Бендлер-блок на Бендлерштрассе в Берлине. Это ведомство должно было взять на себя управление страной в случае возникновения беспорядков. Согласно планам заговорщиков, после убийства Гитлера офицер должен был установить связь с командирами воинских частей по всей Германии. Затем предполагались аресты руководителей трех силовых опор нацистского режима – гестапо, СС и СД.
26 декабря 1943 года подполковник штаба резервной армии вермахта граф Клаус фон Штауффенберг совершил первую из трех своих попыток покушения на Адольфа Гитлера. Имевший лишь два пальца и один глаз офицер сумел пронести бомбу в ставку фюрера «Волчье логово». Многочисленная охрана бункера и не думала подозревать в подготовке теракта героя войны и представителя древней аристократической фамилии, который был на хорошем счету у командования и обладал отменной репутацией. «Газета.Ru» в исторической онлайн-трансляции рассказывает, за что фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, и почему сделать это не удалось.