Взорвать Гитлера: кто стоял за покушением в бункере. ОНЛАЙН

Знаменитый американский разведчик Аллен Даллес на основе полученных от идеологов заговора сообщений докладывал в Вашингтон, что «группа готова действовать только в том случае, если получит заверения со стороны западных держав, что в случае успеха она сможет вступить в прямые переговоры с англичанами и американцами».

«Эта группа особенно заинтересована в том, чтобы переговоры были осуществлены через Вашингтон и Лондон, и чтобы она не имела непосредственных дел с Москвой, — цитата Даллеса приводится по книге Юрия Емельянова «Смертельная схватка нацистских вождей. За кулисами Третьего рейха». – Группа основывает свое требование на том, что люди, стоящие во главе заговора, являются в известной степени консерваторами, хотя они и будут контактировать с левыми элементами, за исключением коммунистов. Главным мотивом их действия является горячее желание предохранить Центральную Европу от идеологического и фактического контроля со стороны России».