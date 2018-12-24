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«Он был громадный»: в Хабаровском крае упал метеорит. LIVE

В Хабаровском крае упавший метеорит перекрыл реку

В Хабаровском крае громадный метеорит снес верхушку сопки, и она перекрыла русло реки, сообщают местные СМИ. Это заметили не сразу — метеорит упал в безлюдной местности. На поиски метеорита уже отправлена исследовательская группа.
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15:00

Падение метеорита для Дальнего Востока не является слишком уж необычным событием, отметил член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель ИВЭП ДВО РАН Борис Воронов.

14:54

Спасатели прибыли на место схода грунта в Верхнебуреинском районе. В данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет, река находится в зимнем режиме. Бурейская ГЭС также функционирует в штатном режиме.

14:48

«В случае, если завал на реке даст подъем воды и это будет грозить подтоплением поселков, объявим режим ЧС» — сообщает Маслов.

14:38

По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 км от поселка Чекунда. О происшествии сообщено министру МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.

14:32

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области, - говорит Маслов. – У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности».

14:27

Как рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, происшествие случилось несколько дней назад, но из-за безлюдности мест его не удалось обнаружить сразу.

14:20

Добрый день, дорогие читатели! В Хабаровском крае упал огромный метеорит. Он снес вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея.