«Он был громадный»: в Хабаровском крае упал метеорит. LIVE

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Падение метеорита для Дальнего Востока не является слишком уж необычным событием, отметил член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель ИВЭП ДВО РАН Борис Воронов.
Спасатели прибыли на место схода грунта в Верхнебуреинском районе. В данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет, река находится в зимнем режиме. Бурейская ГЭС также функционирует в штатном режиме.
«В случае, если завал на реке даст подъем воды и это будет грозить подтоплением поселков, объявим режим ЧС» — сообщает Маслов.
По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 км от поселка Чекунда. О происшествии сообщено министру МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.
«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы, одна из Верхнебуреинского района, другая из Амурской области, - говорит Маслов. – У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности».
Как рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, происшествие случилось несколько дней назад, но из-за безлюдности мест его не удалось обнаружить сразу.
Добрый день, дорогие читатели! В Хабаровском крае упал огромный метеорит. Он снес вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея.