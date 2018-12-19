«Флаг падает, друзья»: как объявляли импичмент Клинтону

20 лет назад достиг своей кульминации сексуальный скандал вокруг 42-го президента США Билла Клинтона. Палата представителей после рассмотрения отчета от специального обвинителя прокурора Кеннета Старра проголосовала 19 декабря 1998 года за объявление импичмента главе государства на основе лжесвидетельства и противодействия правосудию. Клинтон стал лишь третьим американским президентом в истории, кого пытались привлечь к судебной ответственности после Эндрю Джонсона в 1868 году и Ричарда Никсона в 1974-м.

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Первоначально Клинтону предъявлялись обвинения по четырем пунктам, представленным юридической комиссией из 13 обвинителей под руководством республиканца и члена Палаты представителей от Иллинойса Генри Хайда.

Согласно первому, 17 августа 1998 года президент намеренно предоставил Большому жюри ложные доказательства, касавшиеся его интимной связи с подчиненной сотрудницей Моникой Левински, стажировавшейся в Белом доме.

Во-вторых, он намеренно лжесвидетельствовал по делу бывшей секретарши президента Полы Джонс, которая обвинила своего босса в сексуальных домогательствах в период, когда он еще работал губернатором Арканзаса. С исковым заявлением в Федеральный суд эта девушка обратилась 6 мая 1994-го, за четыре года до первых показаний Левински. Имя Джонс фигурировало и во время предвыборной кампании 1996 года, когда действовавшему президенту оппонировал республиканец Боб Доул.

В-третьих, Клинтон дал распоряжение своему адвокату отвергать обвинения в половых отношениях с Левински, пытался подкупить свидетелей по делу Джонс, повлиять на показания Левински и своего личного секретаря Бетти Кьюрри и воспрепятствовать обнаружению доказательств. Ну и, в-четвертых, Клинтону вменялось злоупотребление служебным положением.

«То, что мы говорим вам сегодня, — это не бред какого-то огромного заговора, а подтверждение набора ценностей, которые запятнаны и потускнели в наши дни, но это шанс для нас, чтобы восстановить их, дабы наши отцы-основатели гордились нами.

Это ваша страна, президент — наш знаменосец. Флаг падает, друзья мои, я прошу вас подхватить падающий флаг, когда мы идем на встречу с историей»,

— писал прокурор Хайд в резолюции об импичменте.

На это команда адвокатов Клинтона направила суду импичмента ответ, в котором выдвинула следующий аргумент: хотя президент считает себя невиновным, но даже если допустить инкриминируемые ему злодеяния, содержащиеся в двух статьях, они не являются достаточным основанием для его отстранения от должности.

Однако тяжести обвинений хватало для того, чтобы досрочно завершить политическую карьеру главы государства. На голосовании были одобрены только первый (228 за, 206 против) и третий (221, 212) пункты. 19 декабря Палата представителей отправила подтвержденные обвинения в Сенат, который, согласно Конституции, и должен был решить судьбу Клинтона на итоговом голосовании.

По закону США, в случае, если президент признан виновным и отстранен от должности, он может нести уголовную ответственность, и независимый прокурор по импичменту обладает полномочиями по возбуждению уголовного дела против него.

При этом предельного срока для принятия окончательного решения Сенатом после получения статей об импичменте от Палаты представителей не существует.

Основные претензии к Клинтону заключались не в его сексуальных контактах с Левински на рабочем месте, которых с ноября 1995 по март 1997 года было зафиксировано не менее девяти, а именно в ложных данных и препятствовании проведению следствия. Президент категорически отрицал секс с подчиненной, хотя не в его пользу говорила масса улик — от показаний свидетелей до наличия следов спермы на синем платье потерпевшей. Клинтон и его любовница согласились признать факт прелюбодеяния лишь время спустя и под тяжестью неопровержимых доказательств.

В ноябре текущего года на телеэкраны в США вышел документальный сериал, посвященный знаменитому скандалу. Сам Билл Клинтон и его жена Хиллари, также изначально отрицавшая измену супруга, участия в съемках не приняли. Зато подробное интервью об отношениях с бывшим шефом дала 45-летняя Левински. В фильме также представлены комментарии ее родителей, помощника и адвоката президента.

Как следует из слов Моники, Клинтон предупреждал ее о возможности иска о сексуальном домогательстве, а потому просил подписать документ, в котором она отказывалась бы от дачи показаний. Девушка очень боялась, что публичный скандал навредит ее семье. Секс в Овальном кабинете Левински годы спустя считает злоупотреблением властью со стороны президента, но подчеркивает, что их близость произошла не по принуждению. Свои отношения с Клинтоном она оценивает как неравноправные.

Голосование в Сенате по отстранению президента стало первым случаем подобного рода в практике американского законодательства. Для применения к Клинтону санкций необходимо было набрать две трети голосов. Иными словами, 67 сенаторов из 100 должны были высказаться в поддержку обвинений президента в лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию. Угроза осуждения являлась весьма реальной, ведь количество сенаторов от Демократической партии, к которой принадлежал Клинтон, в то время составляло меньшинство – 45 против 55 республиканцев.

На трибуну по очереди приглашались все сенаторы. Поднявшийся должен был произнести — «виновен» или «не виновен».

Сенсации все же не случилось: по первому пункту повестки главу государства признали виновным лишь 45 человек, по второму — 50. Все демократы ответили отрицательно в обоих случаях. К ним примкнули такие члены Республиканской партии, как, например, Джон Чейфи, Джеймс Джеффордс (обоих уже нет в живых), Сьюзан Коллинз, Олимпия Сноу и некоторые другие. Знаменитый сенатор-республиканец Джон Маккейн признал Клинтона виновным и в ложных показаниях, и в препятствовании следствию по делу Джонс. Впоследствии, ссылаясь на неудачный опыт с Клинтоном, он не поддерживал импичмент Бараку Обаме, добиться которого, по мнению Маккейна, все равно бы не удалось.

Во время процедуры произошли и некоторые неожиданности. Так, сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн выступила с предложением осудить президента за «постыдное и дерзкое поведение, не подлежащее оправданию». Ее инициативу отклонили.

Примерно в те же сроки выяснилось, что главный обвинитель Клинтона прокурор Хайд сам в прошлом имел роман на стороне.

Благодаря провалу голосования по импичменту Клинтон доработал на занимаемом посту до 20 января 2001 года. Скандал, однако, оказал значительное влияние на президентские выборы 2000 года: доверие общества к Демократической партии резко снизилось, что негативно сказалось на шансах ее кандидата Альберта Гора.

Впоследствии отдельные представители республиканцев угрожали импичментом Обаме, а демократы — Дональду Трампу.