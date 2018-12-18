«В помощь братьям»: врагов России увековечили в Дагестане

В Дагестане открыли памятник турецким солдатам, погибшим в сражениях с Кавказской армией Лазаря Бичерахова в 1918 году, сообщает dagpravda.ru. Стела установлена на окраине села Агачаул у подножия Тарки-тау и представляет собой естественный камень-глыбу из таркинского песчаника, на лицевой стороне которого вмонтированы две черные мраморные плиты с изображением турецкой национальной символики в виде полумесяца и пятиконечной звезды. На монументе высечены тексты на кумыкском, русском и турецком языках: «Священной памяти солдат Османской армии, павших за освобождение Анжи-калы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л. Бичерахова. Мир и покой их душам». Как уточняется, в церемонии открытия приняли участие представители местной интеллигенции и простые жители. Это едва ли не первый случай, когда на территории России воздвигают памятник ее врагам в одной из крупных войн.

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По словам заместителя главы Карабудахкентского района Ахмеда Гаджиева, погибшие 100 лет назад воины Османской империи похоронены в одном месте на кладбище селения Агачаул.

«Горное правительство республики Дагестан тогдашнее временное дало им приглашение, чтобы они приехали. Они в помощь братьям-мусульманам приехали сюда, — цитирует чиновника радиостанция «Говорит Москва». —

Они вытеснили из тогдашней столицы Порт-Петровска английских интервентов, Бичерахова. И уехали.

Во время сражений у них там погибло порядка 138 людей и было ранено 318 человек» (В данном случае интервентами правильнее считать не союзников России по Антанте англичан, а турок из вражеского им блока Центральных держав. – «Газета.Ru»).

Как подчеркнул Гаджиев, увековечить «память погибшим здесь солдатам решила общественность различных населенных пунктов».

Начиная с XVI века, Россия и Турция воевали между собой 12 раз, из них по разу — в рамках более глобальных Крымской и Первой мировой (тогда — Великой) войн. После завершения активной фазы Гражданской войны большевики заключили с османским правительством договор в 1921 году, по которому Турции отошли Карс, Ардаган и гора Арарат.

Православный осетин по происхождению Бичерахов успешно выполнял боевые задачи на персидском участке Кавказского фронта Первой мировой войны, вследствие чего дослужился до звания казачьего войскового старшины (соответствовало пехотному подполковнику) и удостоился нескольких боевых орденов вплоть до Георгия 4-й степени. Постоянным противником его партизанского казачьего отряда были турецкие войска, которым Российская императорская армия вплоть до своего расформирования успешно противодействовала.

После Октябрьской революции Бичерахов вступил в соглашение с бакинскими комиссарами под руководством Степана Шаумяна с целью продолжить войну против турок, для чего в начале 1918 года создал отряд численностью примерно в 1000 бойцов из русских, казаков и армян.

Однако, узнав о восстании терских казаков против большевиков, Бичерахов оставил фронт и вместе со своими людьми совершил рейд в Дагестан в поддержку терцев, предварительно послав им помощь продовольствием и боеприпасами.

После занятия британцами Баку с августа он командовал силами Диктатуры Центрокаспия, захватил Дербент и Порт-Петровск (нынешняя Махачкала), штурмовал Кизляр. Ему удалось наладить контакты с антибольшевистской Уфимской директорией, произведшей его в генерал-майоры и назначившей командующим русскими силами в Прикаспии, а также с Добровольческой армией Антона Деникина, чью власть над собой Бичерахов, однако, не признавал. В то же время в переписке с ним казак неизменно подписывался: «Готовый к услугам генерал Бичерахов». Перед Бичераховым были поставлены задачи по продолжению борьбы с «германо-турецкой агрессией в согласии с союзниками», для чего собранный им отряд был преобразован в Кавказскую армию.

На фронте Гражданской войны ей пришлось противостоять более многочисленной Кавказской исламской армии, сформированной по договору о дружбе между Османской империей и «буржуазными» властями Азербайджана из азербайджанцев, турок, чеченцев и дагестанцев. Армия Бичерахова действовала на обширных территориях Северного Ирана, Азербайджана, Дагестана и Терека, играя заметную роль на кавказском театре Гражданской войны. Впрочем, оборона Порта-Петровска и Дербента окончилась неудачей. Частям Бичерахова пришлось отступить под натиском неприятеля.

С капитуляцией Германии и Турции необходимость в Кавказской армии у Антанты и белогвардейцев отпала. Ее личный состав и вооружение были переданы Деникину, который отказался назначить Бичерахова на высокий командный пост. Чуть позже не смог он добиться и расположения главкома Русской армии в Крыму Петра Врангеля и вынужденно отправился за границу. В следующие десятилетия Бичерахова одинаково ненавидели и красные, и белые: в советской историографии период его активности в Закавказье презрительно называли «бичераховщиной», а эмиграция не могла простить ему короткий срок сотрудничества с Бакинской коммуной.

Сам Бичерахов полагал, что помог Белому движению «гораздо больше, чем три четверти деникинских генералов», и передал Деникину «твердую русскую позицию на Кавказе».

В усердных попытках отвоевать себе достойное место в истории Гражданской войны, Бичерахов прямо указывал на то, что он уже в одиночку вершил судьбы Кавказа, когда Добровольческая армия еще только создавалась.

«Сам организовался, сам изыскивал средства, сам объявлял войну, заключал мир, заключал договоры, заключал союзы», — такие слова казака приводятся в книге Алексея Безугольного «Генерал Бичерахов и его Кавказская армия».

Генерал Деникин в своих мемуарах описывал Бичерахова как выскочку и авантюриста.