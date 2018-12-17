Течет или нет: в Сети появилась новая оптическая иллюзия

Новую оптическую иллюзию заснял итальянский фотограф Дарио Бонци — на кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды, кажущаяся замершей. Однако при прикосновении к ней становится понятно, что вода течет. Мужчина заметил удивительное явление во время своей прогулки в Камонике, одной из самых больших долин в центральных Альпах. Видео он разместил на своей странице в Facebook.

«Я никогда не видел ничего подобного. Это было похоже на лед, но оказалось текущей водой!» – написал он.

Иллюзия возникла из-за ламинарного течения. При нем жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций. Другими словами, движение проходит равномерно, без беспорядочных скачков давления, направления и скорости.

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Ламинарное течение жидкости образуется, например, в узких кровеносных сосудах живых существ, капиллярах растений и в сопоставимых условиях, при течении очень вязких жидкостей (мазута по трубопроводу). Чтобы наглядно увидеть струйный поток, достаточно немного приоткрыть водопроводный кран – вода будет течь спокойно, равномерно, не смешиваясь. Если кран отвернуть до конца, давление в системе повысится и течение приобретет хаотичный характер.

Весной 2018 года внимание пользователей сети привлекла еще одна иллюзия, на этот раз слуховая — опубликованная на Reddit запись голоса заставила спорить пользователей сети о том, какое имя они услышали: Янни или Лорел.

На самом деле речь шла не совсем об иллюзии, а об звуковом аналоге «вазы Рубина», которая одновременно похожа и на сосуд, и на два человеческих профиля.

Издание The Verge связалось с доцентом Маастрихтского университета Ларсом Рики, который объяснил, в чем кроется загадка. Ключевым фактором является частота, на которой произносятся эти имена. Так, «Янни» звучит на более высоких частотах, а «Лорел» — на более низких.

В этом случае то, что услышат пользователи, зависит от устройства или наушников.

Помимо качества звука важным фактором является возраст слушателя. Известно, что с возрастом люди теряют способность слышать высокие звуки. Наконец, еще одно обстоятельство — это ожидание самого слушателя.

А в 2017 году профессор психологии Университета Ритсумейкан из японского Киото Акиеси Китаока опубликовал оптическую иллюзию с клубникой. При просмотре фотографии кажется, что клубника красного цвета, как и должно быть. Тем не менее на самом деле на фотографии нет красных пикселей, а клубника на самом деле из серых оттенков.

В доказательство этих слов другой пользователь твиттера изолировал самые «красные» цвета на изображении в виде квадратов на белом фоне.

В 2015 году тысячи интернет-пользователей пытались определить, какого цвета платье, фото которого было опубликовано на портале BuzzFeed — бело-золотое или сине-черное. Впрочем, масштабные разногласия по поводу цвета были вызваны просто-напросто особенностями строения человеческих глаз. Дело в том, что свет, попадающий на наши зрительные органы, падает на сетчатку, которая состоит из двух типов фоторецепторов — колбочек и палочек. Палочки более чувствительны к свету и в основном отвечают за восприятие формы, а не цвета предметов.

Колбочки, напротив, «рассматривают» цвет, а не степень освещенности объекта.

Цветовая гамма, в которой воспринимаются объекты, зависит от того, чего (палочек или колбочек) в сетчатке конкретного человека больше, и от того, каким светом освещается предмет. Именно поэтому в разном цвете платье может увидеть даже один и тот же человек, если посмотрит на фото при разном освещении или увидит снимок на разных мониторах компьютера или экранах смартфона.

Год спустя судьбу платья повторили шлепанцы в той же цветовой гамме — часть пользователей считала их черно-синими, часть — бело-золотыми. На самом же деле, как сообщил производитель, шлепанцы были синего и темно-синего цвета.