«Прошу никого не винить»: как погиб летчик Чкалов. ОНЛАЙН

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Самолет был собран в последних числах ноября 1938 года. 2 декабря после осмотра машины было выявлено 190 дефектов, из них наибольшее число — 40 — в мотооборудовании. Большую часть дефектов устранили в заводских цехах. 7 декабря И-180 вывезли на аэродром. Начались наземные испытания систем, взвешивание, регулировка, опробование мотора. 11 декабря дефектная ведомость по машине насчитывала еще 46 пунктов. Поликарпов протестовал против ненужной гонки при подготовки И-180 к первому вылету, ввиду чего был отстранен от этих работ.
Качество постройки и сборки И-180 было невысоким. С одной стороны, сказывалось влияние нездоровой обстановки вокруг ОКБ Поликарпова на заводе № 156, когда указания конструкторов и самого главного конструктора игнорировались заводскими службами, отмечается в книге Владимира Иванова «Неизвестный Поликарпов». С другой стороны, ввиду низкой культуры производства и устаревшей технологии завода № 156. Существовала и еще одна причина. Начальник Первого главного управления НКОП Семен Беляйкин с осени стал торопить с выпуском первого экземпляра И-180 на испытания, хотя по планам постройка машины должна завершиться в конце декабря, а испытания начаться уже в 1939 году. Было решено провести испытания до конца текущего года. В частности, этого требовали нужды Гражданской войны в Испании, где советские самолеты участвовали на стороне республиканцев. Первоначально был установлен срок окончания постройки истребителя 29 октября 1938 г. Затем он неоднократно корректировался. Выпуск самолета на аэродром назначался на 7 ноября, 15 ноября, 25 ноября. Результаты вышеперечисленных факторов не преминули сказаться на качестве производства. Уже во время первых цеховых испытаний готовых агрегатов, происходивших 19 ноября, выявлен ряд дефектов.
Постройка И-180 началась с июля 1938 года. В документации завода №156 машина именовалась как «заказ 318». Работы выполняли сотрудники КБ Николая Поликарпова, которые отмечали «нездоровую обстановку», сложившуюся вокруг них на заводе. Параллельно изготовлялся мотор М-88. Осенью процесс вступил в завершающую фазу. Если с конструкцией самолета все было ясно, то с двигателем возникли осложнения. Представители ВВС во время постройки самолета выдвигали дополнительные требования к машине. Часть из них, технически безграмотных, Поликарпов оставил без внимания. Например, уже упомянутая комиссия по анализу макета винтомоторной группы требовала, чтобы масляные насосы непременно находились ниже дна маслобаков. Часть требований, не влияющих на характеристики и работоспособность машины, например протектирования бензобаков, можно было реализовать лишь после проведения специальных исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Несмотря на молодость, Чкалов считался заслуженным-перезаслуженным специалистом своего дела. Практически все рекорды в знаменитых советских полетах 1930-х годов приходились на его счет. Помимо упомянутого выше, Чкалов участвовал в перелете из Москвы в Петропавловск-Камчатский, обладал орденом Красного Знамени и званием героя Советского Сооюза, в Чкаловск был переименован его родной поселок Василево. Знаменитого на весь Союз летчика-испытателя очень любил Иосиф Сталин, оказывавший ему что-то вроде покровительства.
Прославленный советский испытатель, летчик №1 Советского Союза Валерий Чкалов разбился 80 лет назад на 35-м году жизни. Роковым для признанного мэтра, годом ранее совершившего первый беспересадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс, стали рядовые испытания нового самолета-истребителя И-180 на Центральном аэродроме имени Михаила Фрунзе в Москве. Чкалов отлично знал воздушное пространство вблизи Ходынского поля, а таких полетов были в его жизни уже сотни. Единственное, тревогу внушала несовершенность новой модели, а также очень холодная погода, установившаяся в столице в первый месяц зимы. Впрочем, профессионал не придавал данным обстоятельствам серьезного значения. Он хотел качественно выполнить свою работу, и вернуться к семье.
Чкалов был обласкан властью, несмотря на проблемы с дисциплиной. Так, в 1925 году военный трибунал приговорил его к году тюрьмы за пьяную драку, а в 1928-м он был снова осужден на такой же срок за организацию аварии. Впрочем, в обоих случаях словечко за Чкалова замолвили могущественные заступники. Поэтому в заключении он провел совсем недолго – полгода и менее месяца соответственно.