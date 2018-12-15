«Прошу никого не винить»: как погиб летчик Чкалов. ОНЛАЙН

Прославленный советский испытатель, летчик №1 Советского Союза Валерий Чкалов разбился 80 лет назад на 35-м году жизни. Роковым для признанного мэтра, годом ранее совершившего первый беспересадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс, стали рядовые испытания нового самолета-истребителя И-180 на Центральном аэродроме имени Михаила Фрунзе в Москве. Чкалов отлично знал воздушное пространство вблизи Ходынского поля, а таких полетов были в его жизни уже сотни. Единственное, тревогу внушала несовершенность новой модели, а также очень холодная погода, установившаяся в столице в первый месяц зимы. Впрочем, профессионал не придавал данным обстоятельствам серьезного значения. Он хотел качественно выполнить свою работу, и вернуться к семье.

Чкалов был обласкан властью, несмотря на проблемы с дисциплиной. Так, в 1925 году военный трибунал приговорил его к году тюрьмы за пьяную драку, а в 1928-м он был снова осужден на такой же срок за организацию аварии. Впрочем, в обоих случаях словечко за Чкалова замолвили могущественные заступники. Поэтому в заключении он провел совсем недолго – полгода и менее месяца соответственно.