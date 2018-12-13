В этот раз без жертв: миллиардер запустил космоплан

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Сколько еще запланировано тестов и когда произойдут первые пассажирские полеты с космодрома Spaceport America в штате Нью-Мехико, в Virgin Galactic пока не говорят. В компании надеются довести показатели Unity до высоты 80,5 км и еще большей скорости, чтобы пассажиры на несколько минут смогли испытать состояние невесомости и увидеть, что Земля сферическая. А мы на этом прощаемся с вами, уважаемые читатели.
5 апреля 2018 года VSS Unity совершил первый полет с включенным двигателем. 29 мая при помощи White Knight Two он был поднят на высоту 14 км, после чего на собственном двигателе достиг высоты 34,9 км. Наконец, 26 июля VSS Unity успешно прошел третьи летные испытания, на которых он достиг высоты 52 км.
3 декабря 2016 года Virgin Galactic успешно испытала VSS Unity в первом планирующем полете над пустыней Мохаве. VSS Unity был поднят в воздух носителем WhiteKnightTwo, в котором в это время находились два пилота и бортинженер. Космоплан отделился от носителя, после чего успешно планировал на протяжении 10 минут и затем приземлился.
8 сентября 2016 года Virgin Galactic начала проводить испытания VSS Unity в буксируемом режиме на двухфюзеляжном самолете WhiteKnightTwo. Самолет и космический корабль поднялись на высоту 15 250 метров, а длительность полета составила 3 часа 43 минуты. Во время полета бортинженер производил все необходимые измерения, связанные с движением потоков воздуха вокруг космического корабля и самолета, проводя параллельно с этим контроль функционирования систем в условиях низких температур, царящих на большой высоте.
В рамках проекта COLLIDE (Collisions Into Dust Experiment) было сымитировано поведение частиц пыли у поверхности различных космических тел, что в будущем пригодится при колонизации планет.
Также был проведен суборбитальный эксперимент по мультифазной текучести в условиях микрогравитации. Исследования помогут сделать более совершенными системы жизнеобеспечения, утилизации ресурсов, а также силовые установки и системы перевозки топлива.
Было изучено влияние микрогравитации на растения; данные помогут будущим астронавтам выращивать овощи и фрукты в космосе. А в рамках проекта Vibration Isolation Platform были изучены возможности для уменьшения стресса, которые переносит груз при запусках ракет и возвращении космических кораблей на Землю.
На борту космоплана находилась аппаратура по проекту NASA Flight Opportunities Program: ученые NASA намеревались раздобыть данные, которые помогут им с самыми различными проектами в будущих миссиях - от наземных до марсианской.
Сотрудники компании Брэнсона The Spaceship Company, создавшей SpaceShipTwo, тоже очень довольны успехами.
Все, кто присутствовал при полете, рады тому, как он прошел.
Космоплан успешно приземлился.
Вот так полет выглядел с земли.
До земли осталось всего 5 км.
По мнению представителей компании, Unity все же побывал в космосе.
Миссия выполнена. VSS Unity постепенно снижается.
Можно ли назвать этот полет космическим зависит от того, где обозначить границу космоса. По определению ВВС США, космическое пространство начинается как раз на высоте около 80 км над уровнем моря. Однако, согласно более распространенному определению, граница проходит по линии Кармана — на высоте около 100 км.
Высота — 82 км! Космоплан достиг мезосферы, как и планировалось.
Скорость космоплана достигла 2,9 Маха — в три раза выше скорости звука.
Есть разделение!
В случае, если сегодняшний полет окажется успешным, Ричард Брэнсон окажется первым частником, которому удастся запустить человека в космос, несмотря на то, что этот полет будет суборбитальным, а не космическим в полном смысле этого слова. И в таком случае Илон Маск, уже давно запускающий свои корабли и космические аппараты в космос, окажется вторым. Ведь при всех успехах компании SpaceX, первый пуск пилотируемого корабля Dragon намечен лишь на следующий год.
4 минуты до разделения.
Кстати, назавние Unity предложил британский физик Стивен Хокинг. А на логотипе на борту корабля изображена радужка его глаза.
Примерно на высоте около 14 км Unity отделится от самолета-носителя WhiteKnightTwo и дальше будет разгоняться самостоятельно. В компании планируют продержать двигатель космоплана в режиме «полного газа» дольше, чем когда-либо ранее (пока рекорд — 42 секунды). Корабль выйдет на практически вертикальный полет, после чего перевернется и уже несколько минут спустя плавно приземлится на полосе космодрома.
VSS Unity отделится от самолета примерно через полчаса.
Брэнсон наблюдает за полетом.
Тем временем он поднялся уже на 12 км.
Вот так самолет поднимался в воздух.
Сейчас самолет с космопланом поднялся на 8,5 км и продолжает постепенно набирать высоту.
Над пустыней Мохаве в штате Калифорния участники проекта SpaceShipTwo собираются достичь еще большей высоты и скорости, чем ранее. На этот раз Unity хотят вывести в верхний слой мезосферы — выше 80 км. В рамках прошлого тест-полета в 2016 году космоплан достиг высоты более 52 км и скорости 2,47 Мах, то есть почти в 2,5 раза выше скорости звука.
Самолет с космопланом взлетел!
Двигатели WhiteKnightTwo запущены. Самолет готов ко взлету.
Пилотами VSS Unity стали летчик Марк Стаки и Фредерик Стеркоу, бывший астронавт NASA.
12 декабря Virgin Galactic сообщила, что пилотируемый космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo готов к тестовому полету.
«На этом этапе программы полетов мы расширим зону охвата для высоты, скорости, грузов и нагрева корабля. Мы также планируем использовать ракетный двигатель столько времени, сколько необходимо, чтобы корабль впервые вышел в космос. Хотя все это может случиться уже в четверг, летные испытания таковы, что это может занять немного больше времени», — отмечается на сайте компании.
VSS Unity относится к классу суборбитальных космических кораблей SpaceShipTwo и может нести на борту до восьми человек: шестерых пассажиров и двух пилотов. Сначала космолет поднимается на высоту 15 км посредством самолета-носителя WhiteKnightTwo, а затем отделяется от него и включает собственные реактвные двигатели. После этого он в течение полутора минут разгоняется до скорости, которая в три раза превышает скорость звука, и в перспективе будет подниматься больше чем на 100 км. Максимальная перегрузка может составить 6 g. При этом самолет складывает крылья, вновь выпуская их уже после обратного входа в атмосферу.
Брэнсон на аэродроме ожидает запуска.
Внимание к этому запуску приковано потому, что это первый суборбитальный полет космоплана Ричарда Брэнсона после катастрофы в 2014 году, когда погиб один из пилотов, а второй получил серьезные увечья.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня, 13 декабря, открывается стартовое окно для четвертого тест-полета суборбитального космоплана VSS Unity компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. Если полет отменят, запуск может состояться в течение нескольких следующих дней.