В этот раз без жертв: миллиардер запустил космоплан

В рамках проекта COLLIDE (Collisions Into Dust Experiment) было сымитировано поведение частиц пыли у поверхности различных космических тел, что в будущем пригодится при колонизации планет.

Также был проведен суборбитальный эксперимент по мультифазной текучести в условиях микрогравитации. Исследования помогут сделать более совершенными системы жизнеобеспечения, утилизации ресурсов, а также силовые установки и системы перевозки топлива.

Было изучено влияние микрогравитации на растения; данные помогут будущим астронавтам выращивать овощи и фрукты в космосе. А в рамках проекта Vibration Isolation Platform были изучены возможности для уменьшения стресса, которые переносит груз при запусках ракет и возвращении космических кораблей на Землю.