Культ змеи: кому поклонялись на землях Украины

Древние жители территории современной Украины, судя по всему, поклонялись вытесанным из камня змеиным головам, установили украинские ученые. В результате раскопок сезона 2016 года в массиве песчаника Каменная Могила в долине реки Молочной близ Мелитополя в Запорожской области археологи обнаружили два странных камня-песчаника, очень напоминающих по форме головы змеи.

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Теперь специалисты пришли к выводу, что изваяния носят рукотворное происхождение.

Рядом с песчаниками располагались кости. Находки были сделаны в слое среднего каменного века, говорится в материале журнала Antiquity.

Kotova N., et al./Antiquity Publications Ltd

Артефакты имеют разный возраст. Путем радиоуглеродного анализа удалось датировать более древнюю из фигурок периодом от 8300 до 7500 гг. до нашей эры. Как с сожалением констатировали археологи, при проведении раскопок нос змеи оказался серьезно поврежден. Найденная голова выполнена в треугольной форме с плоским дном, имеет размеры 13 на 6,8 см и весит 1,2 кг. Глаза в виде ромбов вырезаны на верхней поверхности камня. Широкая и длинная линия изображает ротовое отверстие.

Вторая фигурка была сделана около 7400 г. до н.э., она имеет меньшие габариты (8,5 на 5,8 см при весе в 428 гр) и помещается на ладони. Этот камень круглый, обладает шеей, носом и глазами.

Kotova N., et al./Antiquity Publications Ltd

По мнению сотрудника отделения энеолита и бронзового века Института археологии Национальной академии наук (НАН) Украины Надежды Котовой, поднятые из земли изваяния могли применяться в ритуальных целях.

«Вероятно, они использовались при церемонии погребения», — пояснила Live Science специалист, также добавившая, что две змеиные головы сразу обратили на себя внимание в груде камней благодаря необычной форме. Их отделили от остальных и приступили к изучению. Специальное исследование позволило определить три способа придания песчаникам формы древними ремесленниками: это удар, царапание и соскабливание.

Других песчаников в виде голов змеи в Каменной Могиле найдено не было. Зато археологи обнаружили каменную скульптурку, похожую на рыбу.

Змеиные мотивы хорошо известны в искусстве каменного века за пределами Украины, в том числе у народов, населявших Скандинавию и побережье Балтийского моря. Однако, в отличие от найденных в Каменной Могиле, фигурки из других мест в основном выполнялись из более мягких материалов — дерева или рогов животных.

О древних обитателях исследуемого региона, которые могут иметь отношение к работам по преобразованию песчаников в осмысленные фигурки, а также их культурных традициях известно до сих пор крайне мало. Они жили в степях к северо-западу от Азовского моря, занимались охотой и собирательством, констатировала Котова.

«Эти люди делали орудия из камней и костей, охотились с луками и кремниевыми стрелами», — подчеркнула она.

S. Radchenko/Kotova N., et al./Antiquity Publications Ltd

Первые раскопки в Каменной Могиле провел в 1889 году известный в Российской империи археолог-востоковед Николай Веселовский. Он обнаружил несколько пещер, но не нашел кладов или погребений, а потому досрочно завершил свою экспедицию сильно разочарованным.

В 1930-е годы массивом заинтересовался сотрудник Мелитопольского историко-краеведческого музея, впоследствии знаменитый археолог Валентин Даниленко. С перерывом на Великую Отечественную войну он занимался исследованиями Каменной Могилы на протяжении всей своей жизни. При участии Даниленко были открыты многочисленные археологические памятники в долине реки Молочной, фигурки, гроты, фрагменты наскальной живописи и прочие артефакты.

Первые исторические сведения о «чуде природы» в степи относятся к концу XVIII века, когда во время Русско-турецкой войны данную местность обозначили на картах как «Каменный бугор».

В 1778 году Александр Суворов назначил у каменно-могильного холма место для почтовой станции, для охраны которой выделил казаков. Пост сохранился здесь и в дальнейшем, оберегая редчайшее геологическое образование и одновременно уникальный памятник истории от растаскивания на строительство Мелитополя и окрестных сел в первые десятилетия освоения Новороссии.

Самым первым исследователем, описавшим Каменную Могилу, стал в 1837 году ученый-историк Петр Кеппен, путешествовавший по Приазовью для составления «Описи памятников древности».

В ноябре разорению неизвестными ворами подверглось древнее пещерное погребение в Перу. Останки коренных жителей Америки, пролежавшие нетронутыми около 5000 лет, были выброшены из своих могил и свалены в кучу.