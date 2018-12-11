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Выход в космос: в поисках дыры на МКС. LIVE

Космонавты начинают обследовать дыру на МКС - онлайн

Кто и где просверлил дыру на МКС, возможно станет чуть яснее уже сегодня вечером. Космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко готовятся осмотреть злополучное отверстие в космосе и понять причины его происхождения. За уникальной операцией «Газета.Ru» проследит в режиме онлайн.
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18:34

Вернемся к предыстории вопроса. Вскоре после инцидента в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом – вероятно, дрелью. Среди самых значимых космических снимков уходящего года эта фотография может по праву занять первое место.

Дыра
NASA
18:23

Российские космонавты уже в скафандрах и готовятся к работе, сообщает нам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который также следит за операцией.

18:20

Дыру для начала заклеили специальной каптоновой лентой на основе полимера для изоляции в самолетах и космических кораблях. А вот вопрос, о том, что с ней делать дальше, вызвал споры на МКС. Командир МКС Эндрю Фейстел предлагал последить за ситуацией сутки и выработать оптимальный план ремонта. Российская же сторона настаивала сразу на скором ремонте с помощью герметика, изоляции и медицинской марли. В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, вскоре отверстие было полностью заделано.

18:16

Скорость утечки не представляла угрозу – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Вскоре причина утечки была локализована. Изначально сообщалось, что утечка происходила через два отверстия, позднее в тот же день в NASA сообщили об одной дыре – диаметром около двух миллиметров.

Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире.

МКС и дырка
Twitter/Scott D. Tingle/NASA
18:09

История эта началась еще 30 сентября, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев(Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США). «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», —сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

18:05

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы предлагаем вам вместе последить за сложной операцией в космосе, которая, надеемся, прольет свет на одну из самых загадочных историй уходящего года — появление таинственной дыры в борту Международной космической станции.