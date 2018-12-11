Выход в космос: в поисках дыры на МКС. LIVE

Скорость утечки не представляла угрозу – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Вскоре причина утечки была локализована. Изначально сообщалось, что утечка происходила через два отверстия, позднее в тот же день в NASA сообщили об одной дыре – диаметром около двух миллиметров.

Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире.