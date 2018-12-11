Выход в космос: в поисках дыры на МКС. LIVE

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Вернемся к предыстории вопроса. Вскоре после инцидента в интернет попали снимки отверстия, которые космонавты отправили на Землю сразу же после обнаружения. На снимке, сделанном до ремонта, видно круглое отверстие с характерными следами, оставленными рядом на поверхности сверлящим инструментом – вероятно, дрелью. Среди самых значимых космических снимков уходящего года эта фотография может по праву занять первое место.
Российские космонавты уже в скафандрах и готовятся к работе, сообщает нам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который также следит за операцией.
Дыру для начала заклеили специальной каптоновой лентой на основе полимера для изоляции в самолетах и космических кораблях. А вот вопрос, о том, что с ней делать дальше, вызвал споры на МКС. Командир МКС Эндрю Фейстел предлагал последить за ситуацией сутки и выработать оптимальный план ремонта. Российская же сторона настаивала сразу на скором ремонте с помощью герметика, изоляции и медицинской марли. В итоге вечером 30 августа трещину обработали герметиком, вскоре отверстие было полностью заделано.
Скорость утечки не представляла угрозу – давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты. Вскоре причина утечки была локализована. Изначально сообщалось, что утечка происходила через два отверстия, позднее в тот же день в NASA сообщили об одной дыре – диаметром около двух миллиметров.
Дырка была обнаружена космонавтом Европейского космического агентства Александром Герстом в бытовом отсеке рядом со входным люком — прямо за санузлом, причем поиски ее шли в прямом эфире.
История эта началась еще 30 сентября, когда в ЦУПе узнали о том, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. В то время на МКС находились шесть космонавтов: Олег Артемьев (Россия), Ричард Арнольд (США) и Эндрю Фойстел (США), Сергей Прокопьев(Россия), Александр Герст (Германия), Серина Ауньён-Чэнселлор (США). «У нас сегодня ночью была нештатная ситуация на МКС, утечка воздуха, падение давления. Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», —сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», в этот вечер мы предлагаем вам вместе последить за сложной операцией в космосе, которая, надеемся, прольет свет на одну из самых загадочных историй уходящего года — появление таинственной дыры в борту Международной космической станции.