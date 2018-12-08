Стыковка с МКС: «Дракон» Маска провалил первую попытку

Американский космический корабль Dragon компании Илона Маска SpaceX прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщается в твиттере SpaceX.

Сделать это кораблю удалось только со второй попытки.

Ракета-носитель Falcon 9 с транспортным кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в среду, 5 декабря. Аппарат прибыл к МКС немного позже расчетного времени в субботу из-за проблем со связью. Стыковка со станцией началась с захвата Dragon механическим манипулятором Canadаrm2, на борту МКС ее контролируют астронавт ЕКА Александр Герст, астронавтки NASA Серина Ауньон-Чанселлор и Энн Макклейн.

Реклама

Сближение Dragon с МКС началось примерно в 12.00 мск. В районе 13.00 мск расстояние до станции составляло уже 10 метров. Однако вскоре корабль пришлось вновь отвести на расстояние 30 метров из-за возникших неполадок с Землей. В итоге корабль удалось пристыковать к МКС лишь в 15.21 мск.

«Захват подтвержден. Dragon состыковался в 4.21 Тихоокеанского времени во время пролета на Папуа-Новой Гвинеей. Dragon проведет на станции порядка пяти недель», — сообщили в твиттере SpaceX.

Корабль привез на МКС материалы для научных экспериментов и оборудование — всего 2,5 тонны груза, из них 11 килограммов — из России.

Планируется, что корабль в январе вернется на Землю с результатами научных экспериментов и отработанными материалами.

Ранее NASA пришлось перенести совместный со SpaceX запуск Dragon — на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами, была обнаружена плесень.

А 3 декабря 2018 года на МКС успешно прибыл экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11».

«Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо», — рассказали в ЦУП.

На борт прибыли астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада), космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко (Россия) и астронавтка NASA Энн МакКлейн (США). Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

Старт «Союза» 3 декабря стал первым пилотируемым пуском после аварии 11 октября.

Ранее «Роскосмос» возложил на Илона Маска вину за потерю Россией доли рынка средств выведения ракет в космос — якобы он вышел на этот рынок «при содействии государства с демпинговыми ценами». В недавно опубликованном отчете «Роскосмоса» о деятельности в 2017 году были названы и другие факторы, мешающие госкорпорации. Там считают, что снижение доли экспорта российской ракетно-космической техники с ожидаемых 24,5% до 8,5% связано с западными санкциями, а также падением курса рубля, из-за чего космические аппараты не удалось оснастить «высококачественной импортной аппаратурой».

В трех случаях незапуска ранее запланированных аппаратов «Роскосмос» указал, что неудачи объясняются тем, что украинские производители не поставили комплектующие или задержали производство ракеты-носителя.

Также в госкорпорации нашли новую причину, которая мешает отечественной космонавтике вернуть лидерство в космосе.

Дело в «информационной атаке», призванной создать образ «пожирающей федеральные деньги» структуры.

«Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. «Роскосмос» пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим, — заявил РИА «Новости» руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко. — Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе.

Планомерно пытаются сложить образ «Роскосмоса» как самого большого должника и отрасли, «пожирающей федеральные деньги».

Отчет вышел спустя два месяца после октябрьской аварии.

Авария стартовавшей к МКС ракеты «Союз» стала главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только жизнь членов экипажа, но и работу всей МКС, которая в этом году отмечает 20 лет.

Выводы аварийной комиссии были обнародованы в ЦУПе 1 ноября.

Олег Скоробогатов, замглавы ЦНИИМАШ, возглавивший госкомиссию, рассказал: «Виновник всего этого — наш датчик… причиной нештатного разделения стала деформация штока датчика контакта разделения, допущенная при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии носит эксплуатационный характер».

Брак был допущен при сборке пакета в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур, установила комиссия, рекомендовав перепроверить оставшиеся уже собранные ракеты. Авария уже нарушила план снабжения и доставки космонавтов к МКС, однако после перепроверки уже были удачно запущено несколько ракет семейства «Союз».