Скелет в сапогах: сенсация со дна Темзы

Скелет в высоких сапогах обнаружен в донных отложениях старого русла Темзы. Необычную находку сделали рабочие, прокладывавшие тоннель у причала Чэмберс Варф в лондонском районе Бермондси, сообщил Londonist. Как уже остановили эксперты из Музея археологии Лондона (MOLA), останки пролежали нетронутыми около 500 лет. На момент смерти мужчине было примерно 35 лет. Ил на века законсервировал обувь несчастного, в то время как мышечные ткани и одежда давно разложились. Именно сапоги натолкнули археологов на предположение о том, что они имеют дело не с обычным погребением. В XV-XVI веках такой вид обуви представлял большую ценность. Ботфорты непременно сняли бы с покойника перед тем, как его похоронить.

В пользу версии о несчастном случае свидетельствует положение скелета: он был найден лежащим лицом вниз, причем одна рука была задрана над головой, а вторая согнута и направлена в сторону.

Специалисты с сожалением констатируют, что установить точную причину смерти человека в сапогах уже едва ли представляется возможным.

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По всей видимости, так и останется загадкой, попал ли он в Темзу сам, например, перебрав со спиртным, или же был утоплен злоумышленниками, которые в спешке не стали раздевать свою жертву. Видимых повреждений костей при экспертизе не выявлено.

Не исключено, что живший примерно на рубеже перехода от Средневековья к Новому времени англичанин (если, конечно, он не был иностранцем) работал непосредственно на Темзе или у ее берегов. Погибший мог быть рыбаком, торговцем морепродуктами или моряком. Характерные следы на его зубах говорят о том, что мужчина постоянно пропускал между ними веревку, как делают при рыбной ловле или службе на корабле.

Сапоги невероятно обрадовали археологов, поскольку являются крайне редким, фактически уникальным артефактом. С помощью него предполагается получить новые сведения о той эпохе и, в частности, исследовать вопрос использования ресурсов Темзы населением Лондона XV-XVI веков.

Утопленник мог быть современником короля Англии Ричарда III, основателя династии Тюдоров Генриха VII или его правившего около 40 лет сына Генриха VIII.

«Просто невероятно найти любые сапоги конца XV века, а тут еще и целый скелет, который до сих пор их носит», — не скрывал радости Берт Ричардсон из MOLA, которого цитирует National Geographic.

Эксперт уточнил, что обычно находят старинную обувь, когда-то выброшенную владельцами на помойку. Башмаки на останках — это крайняя редкость. Сапоги мертвеца отличались высоким качеством, были прошиты льняной нитью, а их подошвы укреплены и набиты неизвестным растительным материалом. В длину ботфорты достигали бедер своего хозяина. Вероятно, долгое нахождение в воде придало сапогам дополнительную защиту от разложения в виде масел, жиров или смолы.

Поскольку люди заселяли берега Темзы с глубокой древности, при проведении работ по очищению акватории регулярно находят необычные вещи. В январе 2017 года на дне обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось перекрыть два моста и оцепить прилегающую территорию в районе Вестминстер.

Несколько не связанных друг с другом людей извлекают из берегов и пучины предметы на протяжении десятилетий. Их интересует буквально все — от строительного мусора до памятников археологии. Одна из таких искательниц, Лара Майклем, собрала в коллекцию «даров Темзы» медные пуговицы, обломки глиняных трубок, керамические сосуды, иголки, булавки, любовные жетоны, обручальные кольца. Кстати, ей уже попадалась обувь примерно 500-летней давности.

«На протяжении многих лет я находила кружева, пряжки, крючки на платье и наперстки в грязи и глине. Находила бигуди для париков, деревянные расчески, шпильки, бусы и шила. Однажды нашла красиво украшенный обломок золотого кружева, возможно, украшавшего одежду знати во времена Тюдоров.

Но самой ценной вещью стали кожаные туфли. Свойства грязи таковы, что предметы находятся в бескислородной среде, которая сохраняет их, как если бы они были потеряны только вчера.

Эти тюдоровские туфли сохранили даже рельеф ноги человека, носившего их 500 лет назад», — рассказывала женщина.

Проект тоннеля в Бермондси, при строительстве которого был обнаружен скелет в сапогах, задуман для отвода сточных вод от Темзы с целью уменьшить загрязнение окружающей среды.

Согласно статистике, ежегодно на Темзе происходит 20-25 самоубийств. Еще 15 человек гибнут на воде по собственной неосторожности.