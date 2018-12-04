Космическая угроза: американцы сели на астероид

Космический аппарат OSIRIS-REx достиг своей цели — астероида Бенну, изучать который он будет в течение двух лет, после чего произведет забор грунта и доставит его к Земле. Об этом сообщается на сайте NASA.

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Сейчас аппарат находится примерно в 19 км от астероида. Теперь он должен провести предварительное исследование, одновременно сократив расстояние до 7 км. OSIRIS-REx сначала соберет данные о массе и вращении астероида, а затем возьмет пробы грунта с его поверхности. Ученые считают, что подобные астероиды представляют собой своеобразные машины времени и хранят сложные углеродсодержащие молекулы, которые могли участвовать в зарождении жизни на Земле миллиарды лет назад.

Миссия OSIRIS-REx позволит ученым узнать больше о том, как появились планеты и зародилась жизнь, а также пополнить знания об астероидах, угрожающих Земле.

По предварительным данным, на Бенну есть лед, металлы и органические вещества — возможно, в будущем его и другие астероиды удастся использовать как источник ресурсов.

«Как исследователи, мы в NASA никогда не избегали самых серьезных проблем на пути к знаниям», — подчеркивает Лори Гейз, директор Отдела планетологии NASA.

Планируется, что 4% привезенного на Землю вещества будет передано Канадскому космическому агентству, японскому достанется 0,5% грунта.

Однако большая часть привезенного вещества — 75% — будет сохранена для будущих поколений исследователей.

Астероид Бенну диаметром около 500 м был открыт в 1999 году.

Он входит в группу Аполлонов — околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную с внешней стороны. По мнению NASA, Бенну потенциально опасен и может упасть на Землю. В ближайшее столетие, впрочем, это вряд ли произойдет — дата возможного падения находится в рамках 2169-2199 годов.

«К тому моменту, как мы в 2020 году получим образцы, у нас будет гораздо лучшее понимание того, сможет ли Бенну упасть на Землю в ближайшие 150 лет, — отмечает Эрин Мортон, представительница миссии. — Ученые подсчитали, что в 2135 году Бенну может пройти к Земле ближе, чем Луна, чья орбита находится в 400 тыс. км, и еще сильнее приблизиться в 2175-2195 годах».

Падение астероида на Землю было бы эквивалентно взрыву 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: Царь-бомба, мощнейшее взрывное устройство, испытанное человечеством, имела мощность взрыва около 58 мегатонн тротила.

Миссия OSIRIS-REx стала первой сразу в нескольких областях. Это первая миссия США по переносу образцов с астероида на Землю и самый большой предполагаемый образец вещества из космоса со времен миссий «Аполлон». Это первая миссия по изучению примитивного астероида типа В — такого, который богат углеродом и органическими молекулами. Также это первая миссия по изучению потенциально опасного астероида и первая попытка определить факторы, из-за которых он может отклониться от курса и упасть на Землю.

«Во время нашего подхода к Бенну мы провели наблюдения гораздо лучшего качества, чем могли сделать на Земле, — делится Рич Бернс, проектный менеджер миссии. — Новые данные подтвердили уже имевшиеся. Теперь мы приступаем к изучению астероида, летая вокруг него».

Зонд отправился к астероиду в сентябре 2016 года. Название миссии расшифровывается как Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer.

На момент запуска аппарата расстояние от Земли до астероида составляло 225 млн километров, он обращается вокруг Солнца за два года, подходя к Земле на минимальное расстояние 450 тыс. километров. Аппарат будет изучать астероид, вращаясь вокруг него в течение двух лет, после чего должен мягко коснуться его, чтобы забрать образцы грунта и камней с его поверхности.

Выбрать место посадки придется после изучения поверхности астероида. Для забора образцов специально разработан новый метод, на основе которого будет работать прибор TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism). Весь контакт продлится всего три секунды. При помощи направленной струи азота частицы грунта будут подниматься над поверхностью и оседать на специальном фильтре.

TAGSAM рассчитан на сбор 60 г вещества, однако участники проекта уверены, что собрать удастся гораздо больше — до 2 кг.

Собранные образцы будут помещены в возвращаемую капсулу, устройство которой напоминает схему аналогичного контейнера, использовавшегося в знаменитой миссии NASA Stardust по сбору кометного вещества.

Получение астероидного вещества ознаменует конец научной части миссии, после чего образцы направятся к Земле. Отлет от астероида произойдет в марте 2021 года, на обратный путь, по расчетам, должно уйти 2,5 года. Уже известна и дата окончания миссии — если все пойдет по плану, капсула с астероидным веществом приземлится на парашюте на испытательном полигоне в Юте 24 сентября 2023 года.

Помимо взятия проб у миссии будут и другие научные цели. Так, будет детально изучен так называемый эффект Ярковского, который возникает из-за влияния на космические тела фотонов солнечного излучения.

По данным наблюдений, с момента обнаружения астероида в 1999 году этот эффект уже сдвинул астероид на 160 км.