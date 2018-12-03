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«Готовы к любым ситуациям»: первый после аварии пуск «Союза». LIVE

Первый после аварии пилотируемый пуск «Союза». Онлайн

roscosmos.ru
Первый после аварии пилотируемый пуск «Союза» готовится на Байконуре. За подготовкой к историческому пуску «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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14:25

Вскоре проблему удалось локализовать, однако авария сдвинула вперед несколько пусков, в том числе по снабжению МКС. Как бы то ни было, после аварии и устранения причин брака было проведено уже три старта ракет семейства «Союз», и они были безаварийными.

Старт
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Члены основного экипажа МКС-58/59 (справа налево): астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада), космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко (Россия) и астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) перед стартом ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" на космодроме "Байконур", 3 декабря 2018 года
14:14

Лишь благодаря разработанной еще в советские времена системе автоматического спасения (САС) экипаж был спасен, капсула с ними благополучно приземлилась в 400 километрах от места старта, совершив, баллистический полет.

14:12

Октябрьская авария произошла по причине брака при сборке на космодроме, выяснила аварийная комиссия. При монтаже боковых блоков, так называемых «морковок», кто-то повредил датчик, управляющий отстрелом одного из блоков. Кто это сделал — Роскосмос, видимо, знает, но не говорит.

14:03

От ракеты «Союз-ФГ» уже отведены мачты обслуживания, пуск намечен на 14:31 мск. Он состоится примерно за полчаса до заката, поэтому зрелище обещает быть впечатляющим.

Союз
Валерий Шарифулин/РИА "Новости"
Члены основного экипажа МКС-58/59 (снизу вверх): космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко (Россия), астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада)
13:56

Авария стартовавшей к МКС ракет «Союз», произошедшаяя 11 октября, стала без преувеличения главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только жизнь членов экипажа, но и работу всей Международной космической станции, которая в этом году отмечает 20 лет.

13:47

Накануне в ходе предстартовой конференции члены экипажа пообщались с журналистами и коснулись темы случившейся аварии. «Риск — это составляющая нашей профессии. Мы проходим много тренировок, где отрабатываем различные нештатные ситуации, поэтому мы понимаем, что можем столкнуться с ними в реальном космическом полёте, но мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем. Мы и психологически, и технически готовы к старту и любым ситуациям, которые, не дай Бог, произойдут на борту», — сказал Олег Кононенко.

13:43

Этот старт знаковый, к нему приковано внимание множества специалистов и публики как в нашей стране, так и за рубежом. Ведь это первый старт пилотируемого корабля «Союз», прошлый запуск которого закончился аварией.

13:42

Их дублеры — Александр Скворцов (Роскосмос), Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

13:40

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru», мы предлагаем вам вместе последить за сегодняшним стартом с космодрома Байконур пилотируемого корабля «Союз МС-11» с основным экипажем экспедиции МКС-58/59 — космонавтом Олегом Кононенко и астронавтами NASA и канадского космического агентства Энн Макклейн и Давидом Сен-Жаком.