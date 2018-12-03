«Готовы к любым ситуациям»: первый после аварии пуск «Союза». LIVE

Накануне в ходе предстартовой конференции члены экипажа пообщались с журналистами и коснулись темы случившейся аварии. «Риск — это составляющая нашей профессии. Мы проходим много тренировок, где отрабатываем различные нештатные ситуации, поэтому мы понимаем, что можем столкнуться с ними в реальном космическом полёте, но мы также понимаем, что люди, которые собирают корабль и ракету, стараются сделать это максимально аккуратно, максимально следуя технической документации. Они понимают, что в этом корабле на этой ракете будут стартовать люди, мы им абсолютно доверяем. Мы и психологически, и технически готовы к старту и любым ситуациям, которые, не дай Бог, произойдут на борту», — сказал Олег Кононенко.