«Искал Плутон под платьем»: в чем обвиняют астронома Тайсона

Известный астрофизик и популяризатор астрономии Нил Деграсс Тайсон ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Свое заявление он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

«Обвинения могут нанести ущерб репутации и браку, — написал он. — Иногда необратимо. Я считаю себя любящим мужем и слугой народа — ученым и педагогом, который служит обществу».

Первые обвинения в адрес Тайсона прозвучали в 2014 году от певицы Чии Амет эль Маат, с котрой он вместе изучал астрономию в Техасском университете Остина. На личной страничке женщина опубликовала видео молодого ютуб-блогера о том, что изнасилования ужасны и что не стоит перекладывать вину за них на жертву.

Реклама

Она написала, что в 1983-1984 годах мечтала стать первой чернокожей астронавткой, а Тайсон был ей как брат и она часто ходила к нему в гости. Однажды он предложил ей воды, выпив которую, она потеряла сознание. В себя эль Маат пришла, по ее словам, в постели Тайсона, когда тот ее насиловал.

«Это монстр, которого я защищала 30 лет, — написала она. — Я больше не боюсь последствий того, что скажу правду».

29 ноября на сайте Patheos появилась статья, в которой доцент кафедры физики и астрономии Бакнеллского университета, доктор Кейтлин Аллерс рассказала об инциденте, произошедшем на вечеринке Американского астрономического общества в 2009 году.

«Тайсон был там. Он танцевал, пел и все такое на этой вечеринке, так что мы с подругой решили с ним сфотографироваться, — писала она. — Но после того, как мы сделали фото, он заметил мою татуировку в виде Солнечной системы и схватил меня, чтобы ее разглядеть.

Он был прямо одержим идеей узнать, есть ли там Плутон. А затем он в поисках Плутона полез ко мне под платье».

Аллерс отметила, что в 2009 году не стала заявлять о поступке Тайсона как о домогательствах — у Американского астрономического сообщества тогда не было механизмов работы с такими заявлениями. Однако с тех пор она стала полагать, что астрофизик «не из тех, кто уважает независимость женского тела».

Коллеги Аллерс подтвердили, что она упоминала о подобном случае. Более того, после него она избегала появляться с Тайсоном на одних мероприятиях, когда тот выступал в Бакнеллском университете. Ее коллега доктор Мишель Торни, професор физики и астрономии в Бакнеллском университете, также просила организаторов лекций убедиться, что студентки не будут оставаться с Тайсоном наедине.

Последней, кто рассказал о неподобающем поведении Тайсона, стала его бывшая ассистентка по шоу «Космос» Эшли Уотсон. По ее словам, однажды Тайсон у него дома предложил ей выпить вина и «развеяться». Она согласилась на один бокал.

Далее Тайсон сказал ей, что «всем людям надо расслабляться» и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь «расслабляющего».

После таких предложений Уотсон засобиралась домой. На прощание Тайсон решил показать ей рукопжатие коренных американцев, при котором надо обхватить запястья друг друга и почувствовать пульс, глядя друг другу в глаза. Уотсон выдержала 10 секунд, после чего разорвала рукопожатие и снова попыталась уйти.

Тогда Тайсон, по словам Уотсон, произнес: «Я хочу, чтоб Вы знали — я сейчас так сильно хочу обнять Вас. Но я знаю, что если сделаю это, то захочу большего».

На следующий день она везла Тайсона домой после работы — это входило в ее обязанности. Он сказал ей: «Вы говорите, что хотите быть продюсером. Вам будет сложно это сделать, потому что Вы слишком отвлекаетесь».

После этого Уотсон не выдержала и уволилась. Руководство спросило, хочет ли она подать жалобу на Тайсона. Получив отрицательный ответ, оно предложило ей написать в заявлении, что она уходит по семейным обстоятельствам.

Тайсон же, судя по его словам, видел все эти события несколько иначе. Он подтвердил, что Уотсон действительно была у него дома, однако отметил, что «индейским» рукопожатием хотел продемонстрировать ей свое признательность как другу. Он добавил, что Уотсон и сама не раз предлагала ему обняться, но он обычно отказывался, несколько раз действительно ответив, что «если бы обнял ее, мог захотеть большего».

«Моим намерением было выразить мою сдержанную, но искреннюю привязанность», — добавил он.

Тайсон рассказал, что его ассистентка была «талантливой и дружелюбной», кроме работы они общались и на многие другие темы, от учебы в колледже, музыки и еды до заботы о пожилых родителях, и сильно сблизились. Он добавил, что в приглашении выпить вина не было ничего особенного — он часто предлагает подобное знакомым.

Также он отметил, что после той злополучной ситуации у него дома Уотсон рассказала ему, что он ее напугал. Он извинился, и она якобы приняла его извинения.

Подтвердил он и случай с доктором Аллерс. «Плутон перестал быть планетой всего за три года до этого, и мне было интересно, включают его люди в татуировки или нет, — написал он. По словам Тайсона, он не знал, что Аллерс это было неприятно. — Я ничего такого не собирался делать и глубоко извиняюсь, что заставил ее так себя почувствовать».

«Я вижу себя как дружелюбного парня, — подчеркнул он. — Но впредь буду внимательнее к чужому личному пространству».

А вот случай с эль Маат он попытался опровергнуть. Тайсон заявил, что они в то время состояли в отношениях и несколько раз занимались сексом у нее дома, но «химии» между ними так и не возникло. Отношения вскоре закончились, через несколько лет он встретил ее, беременную, с молодым человеком и пожелал удачи в материнстве. После этого их пути не пересекались и вновь Тайсон услышал о ней только когда она написала у себя в блоге об изнасиловании.

«Я не узнал ее ни по фотографии, ни по имени, — рассказал он. — Оказалось, это та же женщина, с которой я недолго встречался в аспирантуре».

Тайсон сделал акцент на том, что эль Маат в итоге бросила учебу, увлеклась эзотерикой и астрономией — как ученый, он счел это странным. Он отметил, что у женщины «словно возникли ложные воспоминания».

Пока что обвинения никак не сказались на карьере Тайсона. Он по-прежнему остается директором планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене и ведущим документального сериала «Космос».

Тем не менее, телевизионная сеть Fox Broadcasting и телеканал National Geographic, на котором выходит шоу, намерены разобраться в ситуации.