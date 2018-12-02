Захват заложников: «Горбачев обещал пощадить бандитов»

— Что, в первую очередь, вспоминаете о событиях в Орджоникидзе и Минеральных Водах 30 лет спустя?

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— Операции, связанные с детьми и подростками, всегда более напряженные для офицеров «Альфы» в психологическом и моральном плане. Чтобы ни случилось, ребята не должны пострадать. В советскую эпоху вспоминается два таких случая, причем в обоих я принимал непосредственное участие. Это захват учеников в школе Сарапула в 1981 году и Орджоникидзе-1988, где пятеро бандитов во главе с Павлом Якшиянцем напали на четвероклассников и их учительницу.

— Помните, как готовились к операции и что обсуждали с сотрудниками, пока летели в составе «Альфы» в Минеральные Воды?

— Со времен основания нашего подразделения, которому в следующем году исполнится 45 лет, старшие офицеры всегда находились на боевом дежурстве. Когда мы получали приказ о вылете, не всегда имели точную информацию о цели назначения и особенностях задания. Во «Внуково» стоял наготове самолет председателя КГБ. На нем мы и отправились в Минводы.

Отделение, которым я руководил, было на боевом дежурстве. Нас и подняли по тревоге.

Операцией руководил командир «Альфы» Геннадий Зайцев. Он сообщил только, что в Орджоникидзе захвачены дети и нам предстоит операция по их освобождению. Другими подробностями мы не владели, их донесли уже по приземлении. И мы приступили к выполнению.

— В Сарапуле «Альфе» пришлось нейтрализовать захватчиков-дезертиров, а в Минводах штурм так и не состоялся. Почему?

— В 1981 году была сложная ситуация. Эти военнослужащие были вооружены автоматами и полным боекомплектом. Начальство сразу сказало, что без штурма не обойдется. После проведения операции солдаты были положены на пол. Все прошло успешно, никто не пострадал. В 1988-м условия уже были другие. Страной руководил Михаил Горбачев. Ему оперативно доложили о случившемся. Разработанный и принятый с одобрения генсека план не подразумевал операцию по освобождению заложников в том виде, в каком традиционно работала «Альфа».

Бандиты, прежде чем выдвинуть свои условия, разместили в салоне банки с воспламеняющейся жидкостью. Обладая также охотничьим ружьем, в случае невыполнения своих требований они были готовы поджечь автобус. В этом случае все дети бы погибли.

— Преступники требовали $2 млн и возможность вылета за границу. С ними пытались торговаться?

— Было решено выполнять условия. Если не ошибаюсь, они хотели в ЮАР, Пакистан или Израиль. Кажется, со всеми тремя странами у нас не было дипломатических отношений. Захватчики надеялись, что их примут там с распростертыми объятиями. Лететь собирались вместе с детьми, поэтому требовали большой самолет, куда бы смог заехать автобус.

Что же до выкупа, то $2 млн в 1988 году казались огромной суммой, примерно как сейчас миллиард. Был сделан запрос в Центробанк. 30 лет спустя уже не помню всех деталей, но искали и доставляли доллары достаточно долго.

Задачу существенно осложняло то, что весть о захвате детей стремительно разнеслась по небольшому Орджоникидзе.

На месте событий собралась толпа из родных, знакомых и просто любопытствующих. Эти граждане рвались сами участвовать в операции. Тысячи людей окружили аэропорт, наблюдая за происходящим из-за забора. Давление было неимоверное. Большой самолет Ил-76 городской аэропорт принять не мог. Поэтому задействовали Минводы, где находился единственный аэродром необходимого уровня. Бандиты согласились, и вся колонна во главе с захваченным автобусом выдвинулась в путь.

— Почему преступники все же отпустили детей?

— Когда Москва согласилась прислать требуемый самолет, мы должны были выбрать: либо начать штурм, или же принимать решение по ситуации, которая создастся в Минводах дальше. По прибытию бандитов на аэродром мы уже разработали план и были готовы действовать. Дело в том, что мы знали практически все типы самолетов, использовавшихся в СССР, а также некоторые из зарубежных. Тренировались и на Ил-76. Однако преступники, видимо, опасались штурма, а потому накрыли автобус брезентом. Мы не знали, что творилось внутри. В Минводах группа Якшиянца выдвинула новое условие: оружие и наручники, в которые потом заковали членов экипажа. Зайцев доложил в Москву, что, по мнению «Альфы», провести операцию без жертв не получится.

Руководству страны была направлена просьба выпустить самолет с бандитами под гарантию, что мы вернем их обратно.

По дипломатическим каналам удалось договориться с израильтянами, что захватчиков примут, а затем передадут СССР. Власти нашей страны настаивали только, чтобы преступники летели без детей. После длительных переговоров Якшиянц согласился на это. Ему были также переданы пять пистолетов и автомат Калашникова. Члены экипажа стали заложниками. Ил-76 благополучно приземлился в Израиле. На следующий день мы вылетели туда и получили бандитов.

— Проблем с израильским правительством не возникло?

— Полетели Зайцев, я и еще пятеро офицеров «Альфы». Тель-Авив встретил нас очень радушно. По всей видимости, преступники рассматривали подобный сценарий, а потому еще до нашего появления предложили половину полученных денег израильским спецслужбам, чтобы те не выдали их СССР. Над бандитами только посмеялись. Все обязательства Израиль выполнил. Уже через четыре часа мы отправились в Москву.

— Вам лично было интересно, какое наказание назначат Якшиянцу и его подельникам?

— Помню, после приземления нас «атаковали» представители СМИ. За ходом процесса потом следили сотрудники нашего аналитического отдела. Лидера банды приговорили к 15 годам, еще троих к 14, последнего осудили на три года.

Почему не высшая мера? Горбачев предоставил Израилю гарантии, что захватчики не будут казнены.

— Якшиянц отсидел весь срок и вышел на свободу...

— Не только вышел, но еще и давал какое-то интервью. В данном случае я категорически не согласен с нашими журналистами. Предоставлять трибуну преступнику – худшее из всего, что можно предложить зрителю.

— Все пятеро участников захвата школьников были наркоманами со сложной биографией...

— Поэтому они шли до конца и прекрасно понимали, что их ждет.

— Удивительно, как обошлось без раненых и убитых.

— В этом заслуга четкого доклада командира Зайцева. Мы честно сказали, что способны сделать, и что в этом случае может произойти.

— Если в СССР было зафиксировано два случая захвата школьников в заложники, то в 1990-е подобное происходило иногда по несколько раз за год. Не считаете, что в «преемников» вселило уверенность неприменение высшей меры к Якшиянцу и его подручным?

— Нет, здесь дело в другом.

В 1980-е еще существовала четко выстроенная система с понятной идеологией, как бы сейчас над ней не ерничали.

Та страна была нацелена на поддержание стабильной обстановки. А потом в один момент этого не стало.