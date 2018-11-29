Бунтующая столица: в Киеве разгоняют Евромайдан. LIVE

Пять лет назад украинские силовики в жесткой форме разогнали участников акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве. Инцидент возымел эффект разорвавшейся бомбы. Вопреки желанию властей, их инициатива не прекратила, а только усилила протестные настроения в обществе. Симпатии большинства граждан, до этого лишь наблюдавших за событиями в центре столицы, оказались на стороне «протестувальников». Уже 1 декабря демонстрации в Киеве приобрели по-настоящему массовый характер. На улицы вышли десятки тысяч горожан. Им на подмогу потянулись караваны автобусов из провинции. Изменились и требования манифестантов: если изначально киевляне и жители других городов настаивали на возобновлении подготовки процедуры подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, то теперь на первым пунктом повестки стала смена государственной власти и наказание виновных в избиении активистов Майдана. «Газета.Ru» воспроизводит бурные события пятилетней давности в исторической онлайн-трансляции.