Бунтующая столица: в Киеве разгоняют Евромайдан. LIVE

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После обретения независимости украинцы традиционно обращали на себя внимание высокой политической активностью. Всем еще памятны дни Оранжевой революции, после которой началось время президента Ющенко. Кстати, те события на Майдане Незалежности начались ровно за девять лет до Евромайдана – 21 ноября 2004 года. Зимой 2000-2001 годов здесь бунтовали против президента Леонида Кучмы. Был в истории Украины и так называемый «первый Майдан» — так называемая Студенческая революция на граните, массовые акции протеста еще советской украинской молодежи в октябре 1990 года. Главная площадь Киева, правда, тогда носила название Октябрьской революции.
Виктор Янукович получил от соотечественников устойчивое клише президента ярко выраженных пророссийских взглядов. По сравнению с периодом Виктора Ющенко, отношения между Россией и Украиной при нем действительно улучшились. Это вылилось в подписание ряда взаимовыгодных договоров, в частности, Харьковских соглашений по продлению срока аренды базы Черноморского флота в Крыму. Существенно отличалась при Януковиче и официальная позиция государства по такому деликатному историческому моменту, как Голодомор. Массовый голод 1930-х годов не считался геноцидом украинцев. Ответственным назывался сталинский режим, в равной степени мучивший жителей многих регионов России, Белоруссии и Казахстана. В то же время в российско-украинских отношениях хватало и проблем. Самые непреодолимые лежали в области газовых поставок и конкретно – предоставления Украине скидок.
Вернемся на пять лет назад. Как выглядела Украина до Майдана? Минул год после успешно проведенного чемпионата Европы по футболу, когда витриной страны для иностранцев стали Киев и Донецк, Львов и Харьков. Города блистали свежими стадионами и обновленной инфраструктурой. На Донбассе принял 1,11 млн пассажиров за год модернизированный аэропорт имени Сергея Прокофьева. В местной Премьер-лиге выступало 16 команд (сейчас 12). Каждая проводила домашние матчи на своем стадионе. По всей Украине высились тысячи памятников Владимиру Ленину. В Киеве на каждом шагу слышалась русская речь. Доллар стоил 8 гривен (сейчас 28,5). В рейтинге стран с самым счастливым населением Украина занимала почетное 87-е место (в 2018 году – 138-е из 156-ти).
Пять лет назад украинские силовики в жесткой форме разогнали участников акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве. Инцидент возымел эффект разорвавшейся бомбы. Вопреки желанию властей, их инициатива не прекратила, а только усилила протестные настроения в обществе. Симпатии большинства граждан, до этого лишь наблюдавших за событиями в центре столицы, оказались на стороне «протестувальников». Уже 1 декабря демонстрации в Киеве приобрели по-настоящему массовый характер. На улицы вышли десятки тысяч горожан. Им на подмогу потянулись караваны автобусов из провинции. Изменились и требования манифестантов: если изначально киевляне и жители других городов настаивали на возобновлении подготовки процедуры подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, то теперь на первым пунктом повестки стала смена государственной власти и наказание виновных в избиении активистов Майдана. «Газета.Ru» воспроизводит бурные события пятилетней давности в исторической онлайн-трансляции.