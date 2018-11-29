«Перешли грань»: ученые поплатились за ГМ-детей

Правительство Китая запретило дальнейшую работу группы исследователей, которые якобы отредактировали геном эмбрионов человека и получили устойчивых к ВИЧ детей, сообщает агентство Assosiated Press. Власти прислушались к ученым, заявившим, что еще слишком рано ставить такие эксперименты.

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Вице-министр Китая по науке и технологиям Сюй Нанпин заявил, что выступает решительно против изменения человеческого генома. Он назвал действия ученых незаконными и добавил, что их деятельность уже расследуется.

«Эксперимент перешел грань морали и этики, которой придерживается академическое сообщество, и оказался шокирующим и неприемлемым», — сказал он.

Специалисты активно изучают способы редактирования генома человека и ищут способы использовать этот метод для лечения болезней. Но, по мнению большинства ученых, экспериментировать с эмбрионами пока слишком рано — еще неизвестны все риски, на которые такое вмешательство может обречь ребенка или его будущее потомство.

Лидеры Второго международного саммита по генетическому редактированию человека в Гонконге, на котором стало известно о рождении детей с якобы отредактированным геномом, единогласно пришли к выводу, что такие эксперименты неоправданны и безответственны. Они призвали к независимому расследованию деятельности экспериментаторов.

«Лично я не думаю, что это было необходимо с медицинской точки зрения,

— поделился ведущий конференции, нобелевский лауреат в области медицины Дэвид Балтимор. — Борьба со множеством болезней, которые мы обсудили ранее на конференции, куда более важна, чем попытки предотвратить ВИЧ таким путем».

В конце ноября 2018 года китайский исследователь Хе Цзянькуй потряс научное сообщество заявлением о том, что с его помощью на свет появились генетически модифицированные девочки-близнецы. Его команда якобы изменила ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением. Будущие отцы были ВИЧ-положительными, матери — ВИЧ-отрицательными. Беременности удалось добиться лишь в одном случае. Целью редактирования было наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ — особенностью, с которой рождаются некоторые люди. Разглашение имен или иных данных родителей запрещено.

Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR, и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились девочки-близняшки. При этом у одной из них обе копии гена CCR5 оказались изменены, другая же получила и измененную, и неизмененную копии гена. Второй ребенок все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако неизвестно, насколько она будет снижена.

Пока что никаких доказательств того, что Цзянькуй действительно изменил геном детей, нет.

Когда в прессе появилась информация о малышках, Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне поспешил откреститься от опытов Цзянькуя.

На сайте университета было опубликовано сообщение, гласившее, что об исследовании он никому из руководства не сообщил и вообще с февраля 2018 года был в неоплачиваемом отпуске, который продлится до января 2021 года.

Также руководство университета призвало международных экспертов собрать независимую комиссию, чтобы расследовать этот случай и публично огласить результаты.

Позже Цзянькуй заявил, что ребенка с отредактированными в ходе эксперимента генами ждет еще одна семья.

Однако беременность пока еще на ранней стадии, и неизвестно, удастся ли ее сохранить, поэтому более точные данные появятся позже.

Также он заверил присутствующих, что статья об исследовании уже передана в научный журнал, но не уточнил, в какой именно.

Он подтвердил, что в университете не знали о его эксперименте. Вся работа финансировалась из частных средств и проводилась независимо от университета, к ее заключительной стадии он готовился три года.

Цзянькуй пояснил, что у участвовавших в исследовании родителей был выбор — они могли использовать как отредактированные, так и неотредактированные эмбрионы. Однако они выбрали первый вариант.