«Это безответственно»: на подходе третий ГМ-ребенок

Китайский генетик Хе Цзянькуй, якобы создавший генетически измененных детей, сообщил, что на подходе еще один такой ребенок. Об этом он заявил на Втором международном саммите по генетическому редактированию человека в Гонконге.

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«Во-первых, я хочу извиниться», — обратился Цзянькуй к аудитории. Он отметил, что результаты исследования попали в прессу преждевременно и он не успел должным образом подготовить данные.

«Я горжусь тем, что сделал», — заявил он в ответ на вопросы участников конференции.

Также он заверил присутствующих, что статья об исследовании уже передана в научный журнал, но не уточнил, в какой именно.

Он подтвердил, что в университете не знали о его эксперименте. Вся работа финансировалась из частных средств и проводилась независимо от университета, к ее заключительной стадии он готовился три года.

Цзянькуй пояснил, что у участвовавших в исследовании родителей был выбор — они могли использовать как отредактированные, так и неотредактированные эмбрионы. Однако они выбрали первый вариант.

По словам Цзянькуя, ребенка с отредактированными в ходе эксперимента генами ждет еще одна семья.

Однако беременность пока еще на ранней стадии, и неизвестно, удастся ли ее сохранить, поэтому более точные данные появятся позже.

Это заявление вызвало у ученых еще большее беспокойство, чем первое.

Ведущий конференции, нобелевский лауреат в области медицины Дэвид Балтимор, назвал опыты Цзянькуя «безответственными».

«Лично я не думаю, что это было необходимо с медицинской точки зрения, — поделился он. — Борьба со множеством болезней, которые мы обсудили ранее на конференции, куда более важна, чем попытки предотвратить ВИЧ таким путем».

«Это совершенно неприемлемо, — отметила Дженнифер Дудна, ученая из Калифорнийского университета в Беркли и одна из создательниц метода редактирования генома CRISPR. — Я признательна Цзянькую, что он пришел сегодня, но не считаю, что мы получили ответ. Нам все еще нужно понять, что его на это толкнуло».

«Сейчас я еще сильней обеспокоен, — признался биолог Дэвид Лиу, ставший в 2017 году благодаря своим экспериментам с CRISPR одним из 10 человек, которые внесли наибольший вклад в науку по версии журнала Nature. — Это ужасные примеры того, как не надо обращаться с многообещающей технологией, которая имеет большой потенциал для общества. Надеюсь, это никогда больше не повторится».

Нашлись, однако, и те, кто поддержал Цзянькуя. Доктор Джордж Дэйли, декан Гарвардской медицинской школы и один из организаторов конференции, призвал коллег не отказываться от редактирования генома из-за одного эксперимента.

«Мы не должны засовывать голову в песок и отвергать очень, очень положительные результаты, которые можно получить, если подойти к вопросу более ответственно», — сказал он.

Цзянькуй отказался или не смог ответить на многие вопросы участников конференции, в том числе о том, кто оплатил его работу, как он объяснил добровольцам все риски эксперимента и зачем он держал работу в секрете до последнего момента.

Напомним, что Цзянькуй якобы изменил ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением. Будущие отцы были ВИЧ-положительными, матери — ВИЧ-отрицательными. Беременности удалось добиться лишь в одном случае. Целью редактирования было наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ — особенностью, с которой рождаются некоторые люди. Разглашение имен или иных данных родителей запрещено.

Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились девочки-близняшки. При этом у одной из них обе копии гена CCR5 оказались изменены, другая же получила и измененную, и неизмененную копию гена. Второй ребенок все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако неизвестно, насколько она будет снижена.

Когда в прессе появилась информация о малышках, Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне поспешил откреститься от опытов Цзянькуя.

На сайте университета было опубликовано сообщение, гласившее, что об исследовании он никому из руководства не сообщил и вообще с февраля 2018 года был в неоплачиваемом отпуске, который продлится до января 2021 года.

Также руководство университета призвало международных экспертов собрать независимую комиссию, чтобы расследовать этот случай и публично огласить результаты.