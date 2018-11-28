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«Это безответственно»: на подходе третий ГМ-ребенок

Китайский ученый заявил о еще одном случае беременности ГМ-детьми

Скоро появится еще один генетически модифицированный ребенок, заявил китайский генетик, якобы добившийся рождения близнецов с отредактированным геномом. Никаких достоверных доказательств того, что он действительно это сделал, в обоих случаях нет, но новость уже наделала шуму в академической среде и вызвала шквал осуждений.

Китайский генетик Хе Цзянькуй, якобы создавший генетически измененных детей, сообщил, что на подходе еще один такой ребенок. Об этом он заявил на Втором международном саммите по генетическому редактированию человека в Гонконге.

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«Во-первых, я хочу извиниться», — обратился Цзянькуй к аудитории. Он отметил, что результаты исследования попали в прессу преждевременно и он не успел должным образом подготовить данные.

«Я горжусь тем, что сделал», — заявил он в ответ на вопросы участников конференции.

Также он заверил присутствующих, что статья об исследовании уже передана в научный журнал, но не уточнил, в какой именно.

Он подтвердил, что в университете не знали о его эксперименте. Вся работа финансировалась из частных средств и проводилась независимо от университета, к ее заключительной стадии он готовился три года.

Цзянькуй пояснил, что у участвовавших в исследовании родителей был выбор — они могли использовать как отредактированные, так и неотредактированные эмбрионы. Однако они выбрали первый вариант.

По словам Цзянькуя, ребенка с отредактированными в ходе эксперимента генами ждет еще одна семья.

Однако беременность пока еще на ранней стадии, и неизвестно, удастся ли ее сохранить, поэтому более точные данные появятся позже.

Это заявление вызвало у ученых еще большее беспокойство, чем первое.

Ведущий конференции, нобелевский лауреат в области медицины Дэвид Балтимор, назвал опыты Цзянькуя «безответственными».

«Лично я не думаю, что это было необходимо с медицинской точки зрения, — поделился он. — Борьба со множеством болезней, которые мы обсудили ранее на конференции, куда более важна, чем попытки предотвратить ВИЧ таким путем».

«Это совершенно неприемлемо, — отметила Дженнифер Дудна, ученая из Калифорнийского университета в Беркли и одна из создательниц метода редактирования генома CRISPR. — Я признательна Цзянькую, что он пришел сегодня, но не считаю, что мы получили ответ. Нам все еще нужно понять, что его на это толкнуло».

«Сейчас я еще сильней обеспокоен, — признался биолог Дэвид Лиу, ставший в 2017 году благодаря своим экспериментам с CRISPR одним из 10 человек, которые внесли наибольший вклад в науку по версии журнала Nature. — Это ужасные примеры того, как не надо обращаться с многообещающей технологией, которая имеет большой потенциал для общества. Надеюсь, это никогда больше не повторится».

Нашлись, однако, и те, кто поддержал Цзянькуя. Доктор Джордж Дэйли, декан Гарвардской медицинской школы и один из организаторов конференции, призвал коллег не отказываться от редактирования генома из-за одного эксперимента.

«Мы не должны засовывать голову в песок и отвергать очень, очень положительные результаты, которые можно получить, если подойти к вопросу более ответственно», — сказал он.

Цзянькуй отказался или не смог ответить на многие вопросы участников конференции, в том числе о том, кто оплатил его работу, как он объяснил добровольцам все риски эксперимента и зачем он держал работу в секрете до последнего момента.

Напомним, что Цзянькуй якобы изменил ДНК эмбрионов, полученных от семи пар, обратившихся к врачам за искусственным оплодотворением. Будущие отцы были ВИЧ-положительными, матери — ВИЧ-отрицательными. Беременности удалось добиться лишь в одном случае. Целью редактирования было наделить детей невосприимчивостью к ВИЧ — особенностью, с которой рождаются некоторые люди. Разглашение имен или иных данных родителей запрещено.

Задачей было «выключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку. Цзянькуй якобы смог проделать это с помощью метода CRISPR и в ноябре 2018 года из отредактированных эмбрионов на свет появились девочки-близняшки. При этом у одной из них обе копии гена CCR5 оказались изменены, другая же получила и измененную, и неизмененную копию гена. Второй ребенок все еще будет иметь возможность заразиться ВИЧ, однако неизвестно, насколько она будет снижена.

Когда в прессе появилась информация о малышках, Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне поспешил откреститься от опытов Цзянькуя.

На сайте университета было опубликовано сообщение, гласившее, что об исследовании он никому из руководства не сообщил и вообще с февраля 2018 года был в неоплачиваемом отпуске, который продлится до января 2021 года.

Также руководство университета призвало международных экспертов собрать независимую комиссию, чтобы расследовать этот случай и публично огласить результаты.