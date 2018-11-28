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Война за свободу: как Эстония победила Россию

100 лет назад началась война между РСФСР и Эстонией

100 лет назад Красная армия взяла оставленную немецкими войсками Нарву. Так началась война между РСФСР и Эстонией, завершившаяся подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому враждующие стороны признавали независимость друг друга. Большевистская пропаганда подавала документ как прорыв блокады Советской России, однако по существу он означал болезненное поражение РККА от эстонских вооруженных сил, в союзе с которыми действовали белогвардейцы.

28 ноября 1919 года под Нарвой начались боевые действия между войсками эстонского Временного правительства и Красной армией. В СССР эти события считались частью Западного похода РККА в рамках Гражданской войны, а в современной Эстонии объявлены Освободительной войной и отмечаются как крупный национальный праздник.

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Конфликт вытекал из взаимных территориальных претензий. С 25 февраля 1918 года Эстония была оккупирована немцами. Последние разоружили эстонские национальные формирования, успевшие занять Ревель (Таллин) после произошедшего накануне ухода большевиков.

Согласно приложению к Брестскому договору о мире с Германией, РСФСР отказывалась от претензий на Эстонию. В сентябре кайзер Вильгельм II объявил Эстонию частью своей империи. Однако в результате поражения немцев в Первой мировой войне ситуация коренным образом изменилась. По условиям Компьенского перемирия Германия обязывалась отвести армию с оккупированных территорий, в том числе и из Прибалтики.

На фоне развернувшихся событий советские власти, как известно, аннулировали Брестский договор.

Приятные большевикам геополитические перемены было решено использовать для восстановления контроля над Эстонией. С целью овладения Нарвой задействовали четырехтысячную 6-ю стрелковую дивизию 7-й армии под командованием бывшего царского генерала Евгения Искрицкого, который согласился служить в РККА ради возможности продолжать борьбу с немцами. До ноября дивизия обороняла подступы к Петрограду в качестве завесы на нарвском и ревельском направлениях, а после Компьена получила возможность проявить себя и в наступлении. С ней тесно взаимодействовали красные эстонские стрелки.

Первый штурм Нарвы был отбит защитниками. Неудачу потерпела и попытка новой атаки 28 ноября, когда сорвался план красноармейцев совершить отвлекающий маневр и одновременно взять город в тиски с севера и юга. Значительную помощь эстонцам оказывал немецкий бронепоезд с командой, еще не вернувшейся в Германию. Не сумев добиться желаемого, советские части отступили.

Исход сражения решила высадка десанта численностью в 500 бойцов в Гунгенбурге (современный курорт Нарва-Йыэсуу на Балтийском море). Подкрепление вернуло поникшим войскам уверенность в успехе операции. Под угрозой окружения остатки германских сил спешно покинули Нарву. Оставшиеся без поддержки малоопытные эстонские солдаты очень быстро капитулировали, попали в плен или прорвались из осажденного города. В бою погибли порядка 80 красных эстонских стрелков, и в их числе – видный большевик, организатор коммунистических полков и член местного Реввоенсовета Яан Сихвер.

На следующий день в Нарве была провозглашена советская республика – Эстляндская трудовая коммуна, 7 декабря признанная Совнаркомом РСФСР, но просуществовавшая всего 52 дня.

Возглавил Коммуну в качестве председателя и комиссара обороны один из самых авторитетных эстонских коммунистов, активный участник трех революций и опытный подпольщик Яан Анвельт. Позицию комиссара внутренних дел этого правительства занял известный революционер и один из создателей эстонской Компартии Виктор Кингисепп, в честь которого назван город в Ленинградской области. В 1918 году в качестве сотрудника ВЧК он расследовал дела капитана 1-го ранга Алексея Щастного, героя Ледового похода на Балтике, обвиненного в «бонапартизме», и покушавшейся на Ленина эсерки Фанни Каплан.

Прорубив «окно» в Эстонию, Красная армия продолжила путь на Запад, ставя следующей задачей взятие Ревеля. Вплоть до Нового года красноармейцы развивали плацдарм и вышли на подступы к цели. Однако сделать последний шаг не удалось. При активной помощи Антанты росла боеспособность, оснащение и численность эстонской армии, составлявшая на пике около 75 тыс. военных. На стороне Временного правительства против красных выступили также белогвардейский Северный корпус, решавший свои задачи по свержению власти большевиков, и несколько сотен финских, шведских и датских добровольцев.

Против объединенных сил противников малочисленной 7-й армии пришлось отступать. Негативно на ее состояние повлиял и отказ экс-генерала Искрицкого воевать с белогвардейцами, с которыми он «рос, воспитывался и служил при старом режиме». Вынужденное противостоять Белым армиям сразу на нескольких направлениях, советское правительство не смогло стянуть сюда крупные силы.

19 января 1919 года Нарва была отбита обратно, а в феврале красных эстонских стрелков и части 7-й армии вытеснили за пределы Эстонии. Вернуть недавно обретенное и вновь потерянное у советских войск не получилось. Но и у Северо-Западной армии генерала Николая Юденича, в которую был преобразован Северный корпус, в мае и октябре не вышло наступление на Петроград – оба раза атакующие были отброшены обратно к Нарве. На этом фронте наметился паритет. Горячая фаза войны перетекла на псковское направление.

По прошествии времени Москва признала свою неспособность победить Эстонию.

2 февраля в Тарту стороны заключили мирный договор, в котором признали независимость друг друга.

Была проведена государственная граница. По условиям документа, в состав Эстонии вошли Печорский край, юго-западное побережье Чудского озера с преобладанием русского населения и земли к востоку от реки Нарвы (западная часть современного Кингисеппского района с Ивангородом и 13 деревнями).

Советская пропаганда положительно оценивала мир, которому, по мнению Владимира Ленина, «изо всех сил мешали капиталисты». Глава правительства надеялся, что завершение военных действий откроют возможность товарообмена с Европой и Америкой.

«Мир с Эстляндией — это окно, пробитое русскими рабочими в Западную Европу, это неслыханная победа над всемирным империализмом, знаменующая собою перелом в русской пролетарской революции в сторону сосредоточения всех сил на внутреннем строительстве страны, — следовало из слов Ленина. В то же время он намекал, что вопрос принадлежности территорий будет заново поставлен в будущем: — Советская Россия сделала много уступок, главной из которых является уступка спорной территории, заселенной смешанным — русским и эстонским населением.

Но мы не хотим проливать кровь рабочих и красноармейцев ради куска земли, тем более, что уступка эта делается не навеки:

Эстония переживает период керенщины, рабочие начинают узнавать подлость своих учредиловских вождей, разграбивших профессиональные союзы и убивших 20 коммунистов, они скоро свергнут эту власть и создадут Советскую Эстонию, которая заключит с нами новый мир».

Своих «братьев по оружию» белогвардейцев, внесших ощутимый вклад в победу и обретение самостоятельности Эстонии, недавние союзники в итоге предали. Писатель Александр Куприн, служивший у Юденича в чине поручика, вспоминал о драматичных событиях в повести «Купол Святого Исаакия Далматского».

«Эстония уже была свободна от большевиков, имела свыше чем 80-тысячную армию и в существенной помощи Белой армии уже не нуждалась. Прежний взаимный договор отпал», — писал классик.

В августе 1919-го сформированное правительство Северо-Западной России признало «полную и вечную» независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми великими державами, Верховным правителем России и всеми областными ее правительствами.

«За это Эстония согласилась оказывать помощь Белой России в ее борьбе с большевиками и обещала помочь генералу Юденичу при походе на Петербург, — писал Куприн. – Однако когда наступление на Петербург началось, то эстонские войска в нем участия почему-то не приняли…»

После провала белых под Петроградом эстонцы не пропустили остатки армии обратно в Эстонию, обрекая военных на смерть под перекрестным огнем на берегу реки Нарвы. Позже военнослужащие Юденича были насильно интернированы.

После утверждения в Эстонии новой власти оставшиеся в ее пределах большевики перешли на нелегальное положение. 3 мая был арестован и после пыток расстрелян Кингисепп. Его труп утопили в Балтике.

Анвельт в 1924 году подготовил и возглавил Перводекабрьское восстание, которое ставило целью вооруженный захват власти в Эстонии коммунистами, но ввиду малочисленности потерпело поражение.