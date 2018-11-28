Война за свободу: как Эстония победила Россию

28 ноября 1919 года под Нарвой начались боевые действия между войсками эстонского Временного правительства и Красной армией. В СССР эти события считались частью Западного похода РККА в рамках Гражданской войны, а в современной Эстонии объявлены Освободительной войной и отмечаются как крупный национальный праздник.

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Конфликт вытекал из взаимных территориальных претензий. С 25 февраля 1918 года Эстония была оккупирована немцами. Последние разоружили эстонские национальные формирования, успевшие занять Ревель (Таллин) после произошедшего накануне ухода большевиков.

Согласно приложению к Брестскому договору о мире с Германией, РСФСР отказывалась от претензий на Эстонию. В сентябре кайзер Вильгельм II объявил Эстонию частью своей империи. Однако в результате поражения немцев в Первой мировой войне ситуация коренным образом изменилась. По условиям Компьенского перемирия Германия обязывалась отвести армию с оккупированных территорий, в том числе и из Прибалтики.

На фоне развернувшихся событий советские власти, как известно, аннулировали Брестский договор.

Приятные большевикам геополитические перемены было решено использовать для восстановления контроля над Эстонией. С целью овладения Нарвой задействовали четырехтысячную 6-ю стрелковую дивизию 7-й армии под командованием бывшего царского генерала Евгения Искрицкого, который согласился служить в РККА ради возможности продолжать борьбу с немцами. До ноября дивизия обороняла подступы к Петрограду в качестве завесы на нарвском и ревельском направлениях, а после Компьена получила возможность проявить себя и в наступлении. С ней тесно взаимодействовали красные эстонские стрелки.

Первый штурм Нарвы был отбит защитниками. Неудачу потерпела и попытка новой атаки 28 ноября, когда сорвался план красноармейцев совершить отвлекающий маневр и одновременно взять город в тиски с севера и юга. Значительную помощь эстонцам оказывал немецкий бронепоезд с командой, еще не вернувшейся в Германию. Не сумев добиться желаемого, советские части отступили.

Исход сражения решила высадка десанта численностью в 500 бойцов в Гунгенбурге (современный курорт Нарва-Йыэсуу на Балтийском море). Подкрепление вернуло поникшим войскам уверенность в успехе операции. Под угрозой окружения остатки германских сил спешно покинули Нарву. Оставшиеся без поддержки малоопытные эстонские солдаты очень быстро капитулировали, попали в плен или прорвались из осажденного города. В бою погибли порядка 80 красных эстонских стрелков, и в их числе – видный большевик, организатор коммунистических полков и член местного Реввоенсовета Яан Сихвер.

На следующий день в Нарве была провозглашена советская республика – Эстляндская трудовая коммуна, 7 декабря признанная Совнаркомом РСФСР, но просуществовавшая всего 52 дня.

Возглавил Коммуну в качестве председателя и комиссара обороны один из самых авторитетных эстонских коммунистов, активный участник трех революций и опытный подпольщик Яан Анвельт. Позицию комиссара внутренних дел этого правительства занял известный революционер и один из создателей эстонской Компартии Виктор Кингисепп, в честь которого назван город в Ленинградской области. В 1918 году в качестве сотрудника ВЧК он расследовал дела капитана 1-го ранга Алексея Щастного, героя Ледового похода на Балтике, обвиненного в «бонапартизме», и покушавшейся на Ленина эсерки Фанни Каплан.

Прорубив «окно» в Эстонию, Красная армия продолжила путь на Запад, ставя следующей задачей взятие Ревеля. Вплоть до Нового года красноармейцы развивали плацдарм и вышли на подступы к цели. Однако сделать последний шаг не удалось. При активной помощи Антанты росла боеспособность, оснащение и численность эстонской армии, составлявшая на пике около 75 тыс. военных. На стороне Временного правительства против красных выступили также белогвардейский Северный корпус, решавший свои задачи по свержению власти большевиков, и несколько сотен финских, шведских и датских добровольцев.

Против объединенных сил противников малочисленной 7-й армии пришлось отступать. Негативно на ее состояние повлиял и отказ экс-генерала Искрицкого воевать с белогвардейцами, с которыми он «рос, воспитывался и служил при старом режиме». Вынужденное противостоять Белым армиям сразу на нескольких направлениях, советское правительство не смогло стянуть сюда крупные силы.

19 января 1919 года Нарва была отбита обратно, а в феврале красных эстонских стрелков и части 7-й армии вытеснили за пределы Эстонии. Вернуть недавно обретенное и вновь потерянное у советских войск не получилось. Но и у Северо-Западной армии генерала Николая Юденича, в которую был преобразован Северный корпус, в мае и октябре не вышло наступление на Петроград – оба раза атакующие были отброшены обратно к Нарве. На этом фронте наметился паритет. Горячая фаза войны перетекла на псковское направление.

По прошествии времени Москва признала свою неспособность победить Эстонию.

2 февраля в Тарту стороны заключили мирный договор, в котором признали независимость друг друга.

Была проведена государственная граница. По условиям документа, в состав Эстонии вошли Печорский край, юго-западное побережье Чудского озера с преобладанием русского населения и земли к востоку от реки Нарвы (западная часть современного Кингисеппского района с Ивангородом и 13 деревнями).

Советская пропаганда положительно оценивала мир, которому, по мнению Владимира Ленина, «изо всех сил мешали капиталисты». Глава правительства надеялся, что завершение военных действий откроют возможность товарообмена с Европой и Америкой.

«Мир с Эстляндией — это окно, пробитое русскими рабочими в Западную Европу, это неслыханная победа над всемирным империализмом, знаменующая собою перелом в русской пролетарской революции в сторону сосредоточения всех сил на внутреннем строительстве страны, — следовало из слов Ленина. В то же время он намекал, что вопрос принадлежности территорий будет заново поставлен в будущем: — Советская Россия сделала много уступок, главной из которых является уступка спорной территории, заселенной смешанным — русским и эстонским населением.

Но мы не хотим проливать кровь рабочих и красноармейцев ради куска земли, тем более, что уступка эта делается не навеки:

Эстония переживает период керенщины, рабочие начинают узнавать подлость своих учредиловских вождей, разграбивших профессиональные союзы и убивших 20 коммунистов, они скоро свергнут эту власть и создадут Советскую Эстонию, которая заключит с нами новый мир».

Своих «братьев по оружию» белогвардейцев, внесших ощутимый вклад в победу и обретение самостоятельности Эстонии, недавние союзники в итоге предали. Писатель Александр Куприн, служивший у Юденича в чине поручика, вспоминал о драматичных событиях в повести «Купол Святого Исаакия Далматского».

«Эстония уже была свободна от большевиков, имела свыше чем 80-тысячную армию и в существенной помощи Белой армии уже не нуждалась. Прежний взаимный договор отпал», — писал классик.

В августе 1919-го сформированное правительство Северо-Западной России признало «полную и вечную» независимость Эстонии и дало гарантию требовать этого признания всеми великими державами, Верховным правителем России и всеми областными ее правительствами.

«За это Эстония согласилась оказывать помощь Белой России в ее борьбе с большевиками и обещала помочь генералу Юденичу при походе на Петербург, — писал Куприн. – Однако когда наступление на Петербург началось, то эстонские войска в нем участия почему-то не приняли…»

После провала белых под Петроградом эстонцы не пропустили остатки армии обратно в Эстонию, обрекая военных на смерть под перекрестным огнем на берегу реки Нарвы. Позже военнослужащие Юденича были насильно интернированы.

После утверждения в Эстонии новой власти оставшиеся в ее пределах большевики перешли на нелегальное положение. 3 мая был арестован и после пыток расстрелян Кингисепп. Его труп утопили в Балтике.

Анвельт в 1924 году подготовил и возглавил Перводекабрьское восстание, которое ставило целью вооруженный захват власти в Эстонии коммунистами, но ввиду малочисленности потерпело поражение.