Обогнали Европу: ВИЧ и СПИД гуляют по России

В Европе бушует эпидемия ВИЧ — Россия занимает первое место по числу заражений, за ней следуют Украина и Белоруссия, сообщается в новом докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ. В 2017 году ВИЧ был выявлен у 160 тыс. человек в регионе, причем на Восточную Европу пришлось 130 тыс. диагнозов. 104 тыс. из них были зарегистрированы в России.

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В Восточной Европе в 2017 году был выявлен в среднем 51 случай заражения ВИЧ на 100 тыс. населения. Это резко контрастирует с Западной Европой — всего 6,4 новых случая на 100 тыс. человек. В Центральной Европе и вовсе было выявлено 3,2 новых случая на 100 тыс.

Russian Federal Scientific and Methodological Centre for Prevention and Control of AIDS; 2018 Число новых диагнозов ВИЧ на 100 тыс. населения

Самая высокая частота заражений — в России, 71 случай на 100 тыс. Ненамного ниже оказались показатели Украины и Белоруссии — 37 и 26,1 соответственно. Самые низкие показатели были выявлены в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,6) и Словении (1,9). На Россию и Украину приходится 75% заражений ВИЧ в Европейском регионе ВОЗ и 92% заражений в Восточной Европе, подчеркивается в докладе.

Таким образом, Восточной Европе не удастся достигнуть целей Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу 90-90-90 —

к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус, 90% людей с диагнозом ВИЧ – получать антиретровирусную терапию и 90% из них должны иметь неопределяемый уровень вируса в крови.

«Мы далеки от достижения этих целей, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии, — отмечает доктор Масуд Дара, координатор ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями в Европе. — Важность отчета в том, что мы видим резкие различия между Восточной Европой и Евросоюзом, где число случаев заражения ВИЧ снижается».

В Евросоюзе с момента публикации первого такого отчета в 1986 году число заражений медленно росло и к 2004 году составляло около 6-7 случаев на 100 тыс. населения к 2004 году. После этого оно так же плавно пошло на спад.

Эти данные резко контрастируют с ситуацией в Европейском регионе ВОЗ, включающем 53 страны —

если до 1998 года показатели заражения здесь были такими же и даже ниже, чем в Евросоюзе, около 4 случаев заражения на 100 тыс. человек, то к 2001 году их число подскочило до 16 случаев.

После снижения до 8 случаев на 100 тыс. в 2004 году число заражений стало лишь расти, к 2017 году достигнув 18-19 случаев на 100 тыс. В 2008-2017 годах число заражений выросло на 37%, а непосредственно в Восточной Европе — на 68%. При этом во всем регионе на 47% уменьшилось количество передач вируса от матери к ребенку, хотя оно и без того было не высоким — с 1,4% в 2008 году оно упало до 0,8% в 2017 году.

В докладе подчеркивается, что ростом заболеваемости регион обязан именно Восточной Европе — в Центральной количество случаев заражения повысилось совсем незначительно, а в Западной и вовсе пошло на убыль.

ВИЧ выявлялся чаще у мужчин, людей старше 50 лет и гетеросексуалов — на гетеросексуальные контакты приходилось около половины случаев заражения. Количество женщин лишь незначительно превышало количество мужчин среди ВИЧ-положительных подростков, в остальных случаях мужчин было более чем в два раза больше. Наиболее часто диагноз ставился людям 30-39 и 25-29 лет.

В Восточной Европе, включая Россию, высоким также оказалось число заражений среди потребителей тяжелых наркотиков — 24,1% против 2,7% в Западной и Центральной Европе. Наиболее высокие показатели были выявлены в Литве, Казахстане и на Украине. В Литве потребление наркотиков оказалось даже более частым способом заражения, чем гетеросексуальный секс.

В Грузии употребление наркотиков и секс между мужчинами несли одинаково высокий риск заражения. В Таджикистане оказался самый высокий уровень заражений при передаче вируса от матери к ребенку.

На Украине оказался один из самых низких показателей передачи вируса от матери к ребенку — ниже он только в Литве и Эстонии.

Однако на Украине также оказалась выражена проблема заражения ВИЧ при употреблении тяжелых наркотиков.

Также Украина возглавила список стран по количеству новых случаев диагностики СПИДа — там на 100 тыс. населения было зарегистрировано более 21 случая. За ней с большим отрывом последовали Молдавия, Грузия и Латвия — 6-7 случаев. Всего на Восточную Европу пришлось 78% случаев диагностики СПИДа.

За последние 30 лет в Европе было диагностировано более 2,32 млн случаев ВИЧ. По данным ВОЗ, в 2017 году в мире насчитывается 36,9 млн человек с ВИЧ-инфекцией. Большинство случаев, 25,7 млн, приходится на Африку.

Дара отмечает, что Восточной Европе существует множество факторов, связанных с ВИЧ, но самый главный из них — отсутствие профилактики.

«Самое главное — убедиться, что люди — потребители тяжелых наркотиков, секс-работники, и мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами — принимают профилактические меры, — говорит Дара. —

Лучшее лечение — это профилактика».

Необходимо сосредоточиться на уничтожении стигмы, которая окружает диагноз ВИЧ, считает президент международного общества по СПИДу Антон Позняк.

«Необходима политика, которая уменьшит социальную маргинализацию, снимет стигму и избавит от дискриминации, а также увеличит финансирование тестирования на ВИЧ и профилактики инфекции, — отмечает он. — На востоке, особенно в России, переход от прогрессивной политики к консервативному законодательству стал препятствием для осуществления профилактики и лечения ВИЧ».

Всем необходимо понимать, что заразиться может каждый, подчеркивает Дара.

«Никто не должен думать — «У меня никогда не будет ВИЧ», — говорит он. — Это очень важно, и мы должны убедиться, что люди сдают анализы вовремя».